Память оперативная Samsung DDR5 DIMM 8GB UNB 5600 1Rx16 M323R1GB4PB0-CWM
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара Память оперативная Samsung DDR5 DIMM 8GB UNB 5600 1Rx16 M323R1GB4PB0-CWM
Для кого и под какие задачи
Данный модуль оперативной памяти – это разумный выбор для тех, кто собирает базовый офисный или домашний ПК нового поколения или планирует поэтапный апгрейд системы с поддержкой DDR5. Он отлично справится с повседневными задачами: работой в офисных приложениях, веб-серфингом с множеством вкладок, просмотром мультимедиа и нетребовательными играми. Однако для современных игр на высоких настройках, профессионального видеомонтажа или серьёзной многозадачности с тяжёлыми приложениями одного такого модуля будет недостаточно, и стоит рассматривать комплект из двух или четырёх планок для активации двухканального режима и получения достаточного общего объёма.
Тип, поколение и форм-фактор памяти
Перед вами модуль оперативной памяти стандарта DDR5, который представляет собой новейшее поколение на момент написания текста. DDR5 обеспечивает более высокую пропускную способность и энергоэффективность по сравнению с предшествующим DDR4, что положительно сказывается на общей отзывчивости системы. Форм-фактор – DIMM (Dual In-line Memory Module), что означает предназначение исключительно для настольных персональных компьютеров. Этот модуль физически и электрически несовместим со слотами для DDR4 или DDR3, а также не подходит для ноутбуков, где используются компактные планки SO-DIMM.
Объём, частота и реальная производительность
Модуль обладает объёмом 8 ГБ, который является на сегодняшний день распространённым минимумом для комфортной работы. Его номинальная эффективная частота составляет 5600 МГц, что является отличным базовым показателем для платформы DDR5, обеспечивающим высокую скорость передачи данных. В реальных сценариях такая частота будет способствовать плавности в играх, особенно в связке с мощной видеокартой, и сократит время загрузки приложений, однако для раскрытия всего потенциала в ресурсоёмких задачах критически важно использовать память в двухканальном режиме, установив как минимум два идентичных модуля.
Тайминги, напряжение и профили разгона
Это модуль от Samsung, который, как правило, использует качественные чипы памяти. Тайминги (задержки) для данной модели не указаны в названии явно, что характерно для OEM-поставок и многих базовых модулей. Такая память обычно работает на стандартных для DDR5 таймингах, обеспечивающих стабильность. Напряжение, вероятно, соответствует стандартному для DDR5 – около 1.1 В. Важно отметить, что данная модель, судя по маркировке UNB (Unbuffered Non-ECC), не поддерживает автоматические профили разгона XMP или EXPO, а значит, будет работать на своей максимальной заявленной частоте 5600 МГц только на платформах, которые официально её поддерживают на аппаратном уровне, без дополнительных настроек в BIOS.
Совместимость с платформой
Модуль совместим с настольными платформами Intel (чипсеты серий 600, 700 и новее) и AMD (чипсеты AM5), поддерживающими стандарт DDR5. Перед покупкой необходимо точно убедиться, что ваша материнская плата имеет слоты именно для DDR5, а не для DDR4. Также важно проверить список поддерживаемых памятью (QVL) на сайте производителя материнской платы, чтобы гарантировать стабильную работу на частоте 5600 МГц, особенно при использовании нескольких модулей. На некоторых ранних платформах для выхода на высокие частоты DDR5 может потребоваться обновление BIOS.
Радиаторы, охлаждение и внешний вид
Данный модуль выполнен в классическом форм-факторе без дополнительных радиаторов охлаждения (так называемая "голая" планка). Это распространённое решение для модулей с умеренной частотой, не склонных к сильному нагреву при штатной работе. Отсутствие массивного радиатора является преимуществом при сборке компактных систем или использовании крупных башенных процессорных кулеров, так как исключает риск механического конфликта. Подсветка (RGB) у этой модели также отсутствует, что делает её идеальным выбором для строгих рабочих или офисных сборок, где важен минимализм.
Комплектность, режимы работы и расширение
Это одиночный модуль памяти объёмом 8 ГБ. Для достижения максимальной производительности в современных системах настоятельно рекомендуется приобретать и устанавливать память парами (2 модуля) для активации двухканального режима, который может существенно увеличить скорость обмена данными с процессором. Если вы планируете расширять объём в будущем, старайтесь докупать максимально идентичные по характеристикам (бренд, чипы, частота, тайминги) модули, чтобы минимизировать риски нестабильности. Смешивание разных модулей памяти может привести к тому, что система будет работать на параметрах самого медленного из них.
Важные нюансы перед покупкой
Основное ограничение этой памяти – это одиночный модуль без поддержки XMP/EXPO, что делает её оптимальной для базовых сборок или систем, где приоритетом является надёжность и совместимость "из коробки" на штатных настройках. Убедитесь, что ваша материнская плата поддерживает частоту 5600 МГц в режиме Gear 2 (стандартный для DDR5 режим работы контроллера памяти). Для игрового ПК или рабочей станции лучше сразу рассматривать комплект из двух таких модулей (2x8 ГБ) для двухканального режима. Если же вам нужен максимальный разгонный потенциал, подсветка или гарантированная работа на экстремальных частотах, стоит обратить внимание на модули с радиаторами и сертифицированными профилями XMP/EXPO от известных игровых брендов.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, 4 Гб, Форм-фактор, SO-DIMM, 128 Гб, 64 Гб, DDR4, DDR3, Тип, 16 Гб, Комплект, Объем
Теги товара: DIMM, 8 Гб, DDR5, 8 Гб DDR4, 32 Гб DDR5, 16 Гб DDR5, DDR5 32 Гб 6000 МГц
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Похожие товары
-
В наличииЦена 14 990 руб.3748 руб. в СплитПамять оперативная DDR4 Crucial 16Gb 3200MHz (CT16G4SFRA32A) (re...
-
В наличииЦена 15 010 руб.3753 руб. в СплитПамять оперативная DDR4 Patriot 16Gb 3600MHz (PVSR416G360C0K)
-
В наличииЦена 15 430 руб.3858 руб. в СплитМодуль памяти ТМИ UDIMM 8ГБ DDR5-4800
-
В наличииЦена 15 490 руб.3873 руб. в СплитПамять оперативная DDR5 Kingston 8GB 5600MHz DIMM (KVR56U46BS6-8...
-
В наличииЦена 15 990 руб.3998 руб. в СплитПамять оперативная DDR5 Kingston CL40 8Gb PC41600, 5200Mhz (KF55...
-
В наличииЦена 16 200 руб.4050 руб. в СплитОперативная память Patriot DDR4 16GB 3200MHz Signature Premium (...
-
В наличииЦена 16 650 руб.4163 руб. в СплитПамять оперативная DDR4 Kingston 16Gb 3200MHz (KVR32S22S8/16)
-
В наличииЦена 16 650 руб.4163 руб. в СплитПамять оперативная DDR 4 Kingston FURY Beast 16Gb 3200Mhz (KF432...
-
В наличииЦена 17 410 руб.4353 руб. в СплитОперативная память Samsung 32Gb UDIMM DDR4 PC4-25600, 3200, CL22...
-
В наличииЦена 17 550 руб.4388 руб. в СплитПамять оперативная DDR4 Patriot Memory 16Gb 2666MHz (PSD416G2666...
-
В наличииЦена 17 950 руб.4488 руб. в СплитОперативная память ТМИ UDIMM 8Gb DDR4-3200 (PC4-25600), 1024x8, ...
-
В наличииЦена 21 980 руб.5495 руб. в СплитПамять оперативная DDR4 Samsung 16Gb 3200MHz (M378A2K43EB1-CWE)
Для кого и под какие задачи
Данный модуль оперативной памяти – это разумный выбор для тех, кто собирает базовый офисный или домашний ПК нового поколения или планирует поэтапный апгрейд системы с поддержкой DDR5. Он отлично справится с повседневными задачами: работой в офисных приложениях, веб-серфингом с множеством вкладок, просмотром мультимедиа и нетребовательными играми. Однако для современных игр на высоких настройках, профессионального видеомонтажа или серьёзной многозадачности с тяжёлыми приложениями одного такого модуля будет недостаточно, и стоит рассматривать комплект из двух или четырёх планок для активации двухканального режима и получения достаточного общего объёма.
Тип, поколение и форм-фактор памяти
Перед вами модуль оперативной памяти стандарта DDR5, который представляет собой новейшее поколение на момент написания текста. DDR5 обеспечивает более высокую пропускную способность и энергоэффективность по сравнению с предшествующим DDR4, что положительно сказывается на общей отзывчивости системы. Форм-фактор – DIMM (Dual In-line Memory Module), что означает предназначение исключительно для настольных персональных компьютеров. Этот модуль физически и электрически несовместим со слотами для DDR4 или DDR3, а также не подходит для ноутбуков, где используются компактные планки SO-DIMM.
Объём, частота и реальная производительность
Модуль обладает объёмом 8 ГБ, который является на сегодняшний день распространённым минимумом для комфортной работы. Его номинальная эффективная частота составляет 5600 МГц, что является отличным базовым показателем для платформы DDR5, обеспечивающим высокую скорость передачи данных. В реальных сценариях такая частота будет способствовать плавности в играх, особенно в связке с мощной видеокартой, и сократит время загрузки приложений, однако для раскрытия всего потенциала в ресурсоёмких задачах критически важно использовать память в двухканальном режиме, установив как минимум два идентичных модуля.
Тайминги, напряжение и профили разгона
Это модуль от Samsung, который, как правило, использует качественные чипы памяти. Тайминги (задержки) для данной модели не указаны в названии явно, что характерно для OEM-поставок и многих базовых модулей. Такая память обычно работает на стандартных для DDR5 таймингах, обеспечивающих стабильность. Напряжение, вероятно, соответствует стандартному для DDR5 – около 1.1 В. Важно отметить, что данная модель, судя по маркировке UNB (Unbuffered Non-ECC), не поддерживает автоматические профили разгона XMP или EXPO, а значит, будет работать на своей максимальной заявленной частоте 5600 МГц только на платформах, которые официально её поддерживают на аппаратном уровне, без дополнительных настроек в BIOS.
Совместимость с платформой
Модуль совместим с настольными платформами Intel (чипсеты серий 600, 700 и новее) и AMD (чипсеты AM5), поддерживающими стандарт DDR5. Перед покупкой необходимо точно убедиться, что ваша материнская плата имеет слоты именно для DDR5, а не для DDR4. Также важно проверить список поддерживаемых памятью (QVL) на сайте производителя материнской платы, чтобы гарантировать стабильную работу на частоте 5600 МГц, особенно при использовании нескольких модулей. На некоторых ранних платформах для выхода на высокие частоты DDR5 может потребоваться обновление BIOS.
Радиаторы, охлаждение и внешний вид
Данный модуль выполнен в классическом форм-факторе без дополнительных радиаторов охлаждения (так называемая "голая" планка). Это распространённое решение для модулей с умеренной частотой, не склонных к сильному нагреву при штатной работе. Отсутствие массивного радиатора является преимуществом при сборке компактных систем или использовании крупных башенных процессорных кулеров, так как исключает риск механического конфликта. Подсветка (RGB) у этой модели также отсутствует, что делает её идеальным выбором для строгих рабочих или офисных сборок, где важен минимализм.
Комплектность, режимы работы и расширение
Это одиночный модуль памяти объёмом 8 ГБ. Для достижения максимальной производительности в современных системах настоятельно рекомендуется приобретать и устанавливать память парами (2 модуля) для активации двухканального режима, который может существенно увеличить скорость обмена данными с процессором. Если вы планируете расширять объём в будущем, старайтесь докупать максимально идентичные по характеристикам (бренд, чипы, частота, тайминги) модули, чтобы минимизировать риски нестабильности. Смешивание разных модулей памяти может привести к тому, что система будет работать на параметрах самого медленного из них.
Важные нюансы перед покупкой
Основное ограничение этой памяти – это одиночный модуль без поддержки XMP/EXPO, что делает её оптимальной для базовых сборок или систем, где приоритетом является надёжность и совместимость "из коробки" на штатных настройках. Убедитесь, что ваша материнская плата поддерживает частоту 5600 МГц в режиме Gear 2 (стандартный для DDR5 режим работы контроллера памяти). Для игрового ПК или рабочей станции лучше сразу рассматривать комплект из двух таких модулей (2x8 ГБ) для двухканального режима. Если же вам нужен максимальный разгонный потенциал, подсветка или гарантированная работа на экстремальных частотах, стоит обратить внимание на модули с радиаторами и сертифицированными профилями XMP/EXPO от известных игровых брендов.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, 4 Гб, Форм-фактор, SO-DIMM, 128 Гб, 64 Гб, DDR4, DDR3, Тип, 16 Гб, Комплект, Объем
Теги товара: DIMM, 8 Гб, DDR5, 8 Гб DDR4, 32 Гб DDR5, 16 Гб DDR5, DDR5 32 Гб 6000 МГц
Отзывы о товаре Память оперативная Samsung DDR5 DIMM 8GB UNB 5600 1Rx16 M323R1GB4PB0-CWM