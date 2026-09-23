Grave Digger - Tunes Of War (198028861212) виниловая пластинка
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Grave Digger
Альбом (сингл)
Tunes Of War
Жанр
Зарубежный метал
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 600 руб.
В наличии
Код товара: 732945
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Характеристики
Бренд
SONY
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Sony
Barcode
[198028861212]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Grave Digger
Альбом (сингл)
Tunes Of War
Жанр
Зарубежный метал
Трек-лист
The Brave (Intro), Scotland United, The Dark of the Sun, William Wallace (Braveheart), The Bruce (the Lion King), The Ballad of Flodden, The Ballad of Mary (Queen of Scots), The Truth, Cry For Freedom (James the Vi), Killing Time, Rebellion (the Clans Are Marching), Culloden Muir, The Fall of the Brave (Outro)
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Grave Digger - Tunes Of War (198028861212) виниловая пластинка
Tunes of War — седьмой студийный альбом немецкой хэви-метал группы Grave Digger, выпущенный в 1996 году. Издание на виниле. С альбомом «Tunes Of War» группа Grave Digger перенесла своих слушателей на поля сражений шотландской истории, от средневековых конфликтов между ее кланами в 11 веке до якобитского восстания 18 века. Концептуальный альбом сочетал в себе исторические повествования с зажигательными металлическими гимнами, подкреплёнными мощными гитарными риффами и эпическими мелодиями. Группа создала работу, захватывающую как музыкально, так и по содержанию. «Tunes Of War» стал важной вехой в карьере Grave Digger и установил новые стандарты жанра концептуальных альбомов в хэви-метале.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
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Бренд
SONY
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Sony
Barcode
[198028861212]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Grave Digger
Альбом (сингл)
Tunes Of War
Жанр
Зарубежный метал
Трек-лист
The Brave (Intro), Scotland United, The Dark of the Sun, William Wallace (Braveheart), The Bruce (the Lion King), The Ballad of Flodden, The Ballad of Mary (Queen of Scots), The Truth, Cry For Freedom (James the Vi), Killing Time, Rebellion (the Clans Are Marching), Culloden Muir, The Fall of the Brave (Outro)
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Tunes of War — седьмой студийный альбом немецкой хэви-метал группы Grave Digger, выпущенный в 1996 году. Издание на виниле. С альбомом «Tunes Of War» группа Grave Digger перенесла своих слушателей на поля сражений шотландской истории, от средневековых конфликтов между ее кланами в 11 веке до якобитского восстания 18 века. Концептуальный альбом сочетал в себе исторические повествования с зажигательными металлическими гимнами, подкреплёнными мощными гитарными риффами и эпическими мелодиями. Группа создала работу, захватывающую как музыкально, так и по содержанию. «Tunes Of War» стал важной вехой в карьере Grave Digger и установил новые стандарты жанра концептуальных альбомов в хэви-метале.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
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Grave Digger - Tunes Of War (198028861212) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 5600 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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