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Savage - Eternity (4620032919956) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Savage - Eternity (4620032919956) виниловая пластинка

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Savage - Eternity (4620032919956) - фото 1
Savage - Eternity (4620032919956) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
SAVAGE
Альбом (сингл)
Eternity
Жанр
Synth-pop, House
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Savage - Eternity (4620032919956) - фото 1
  • Savage - Eternity (4620032919956) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 840 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 732882
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Характеристики

Бренд
Broma 16
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Broma16
Barcode
[4620032919956]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
SAVAGE
Альбом (сингл)
Eternity
Жанр
Synth-pop, House
Трек-лист
Don't Let Me Down, Dancing In The Dark, Eternity, The Reason Of My Life, Tears In A Rainbow, Royal Glow, Over The Rain, Now You're Gone, Reflections Of My Life, Remember, Take Me, Talk To Me, Symphony, The End
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Savage - Eternity (4620032919956) виниловая пластинка

«Eternity» — новый альбом итальянского музыканта и продюсера Savage (Роберто Дзанетти). Альбом включает 14 новых треков в фирменном итало-диско стиле, и отличается меланхоличной, «ночной» атмосферой с насыщенными синтезаторами звуковыми ландшафтами. Альбом следует за виниловым синглом «Dancing in the Dark», выпущенным ранее в январе, с ремиксами от Babert, PAS и Lifelike. В альбом также вошла переосмысленная классика от The Marmalade «Reflections of My Life». Все песни написаны самим Дзанетти, за исключением кавера на The Marmalade.

Отзывы о товаре Savage - Eternity (4620032919956) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Broma 16
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Broma16
Barcode
[4620032919956]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
SAVAGE
Альбом (сингл)
Eternity
Жанр
Synth-pop, House
Трек-лист
Don't Let Me Down, Dancing In The Dark, Eternity, The Reason Of My Life, Tears In A Rainbow, Royal Glow, Over The Rain, Now You're Gone, Reflections Of My Life, Remember, Take Me, Talk To Me, Symphony, The End
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Описание
«Eternity» — новый альбом итальянского музыканта и продюсера Savage (Роберто Дзанетти). Альбом включает 14 новых треков в фирменном итало-диско стиле, и отличается меланхоличной, «ночной» атмосферой с насыщенными синтезаторами звуковыми ландшафтами. Альбом следует за виниловым синглом «Dancing in the Dark», выпущенным ранее в январе, с ремиксами от Babert, PAS и Lifelike. В альбом также вошла переосмысленная классика от The Marmalade «Reflections of My Life». Все песни написаны самим Дзанетти, за исключением кавера на The Marmalade.
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