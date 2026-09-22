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Коммутатор Tantos TSn-4FP6F2P купить с доставкой в Москве
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Коммутатор Tantos TSn-4FP6F2P

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Коммутатор Tantos TSn-4FP6F2P - фото 2
Коммутатор Tantos TSn-4FP6F2P - фото 3
Коммутатор Tantos TSn-4FP6F2P - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Видеорегистратор
  • Коммутатор Tantos TSn-4FP6F2P - фото 1
  • Коммутатор Tantos TSn-4FP6F2P - фото 2
  • Коммутатор Tantos TSn-4FP6F2P - фото 3
  • Коммутатор Tantos TSn-4FP6F2P - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 270 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 732516
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Характеристики

Бренд
Tantos
Тип товара
Видеорегистратор
Комплектация
Коммутатор, упаковка
Максимальная скорость сети Ethernet
100 Мбит/с
Разъемы HDMI
нет
Ethernet (LAN)
2
Разъемы VGA
нет
Количество PoE портов
4 порта
Габариты
130 x 31 x 65 мм
Страна производитель
Китай
Вес, г.
5

Описание товара Коммутатор Tantos TSn-4FP6F2P

Видеорегистраторы Tantos представляют собой высококачественное решение для организации системы видеонаблюдения. Эти устройства разработаны для обеспечения надежности, функциональности и простоты использования в самых различных условиях эксплуатации. Основные характеристики включают в себя возможность работы с IP-камерами, поддерживая максимальное количество ip-каналов, что обеспечивает гибкость и масштабируемость системы. Видеорегистраторы могут записывать видео в высоком разрешении, обеспечивая четкую и детализированную картинку, что крайне важно для проведения видеоаналитики и детального просмотра записей. Устройства имеют несколько отсеков для установки жестких или твердотельных накопителей, что позволяет организовать значительные объемы хранения данных. Интерфейс подключения накопителей обеспечивает их быструю и надежную работу. Максимальный объем одного накопителя позволяет значительно увеличить время архивации видеоматериалов, что особенно актуально для крупных объектов с высокой интенсивностью записи. Хотя разъемы HDMI и VGA отсутствуют, видеорегистратор оснащен несколькими USB портами, что позволяет подключать различные периферийные устройства для удобства управления и конфигурирования системы. Два Ethernet порта с поддержкой скорости до 100 Мбит/с обеспечивают стабильное сетевое подключение и возможность интеграции в существующую IT-инфраструктуру объекта. Благодаря наличию четырех PoE портов, видеорегистратор позволяет подключать и питать совместимые камеры напрямую через Ethernet кабели, упрощая монтаж и снижая издержки на установку дополнительного оборудования. Питается устройство от стандартной сети, что обеспечивает его бесперебойную работу и легкость подключения в большинстве помещений. Видеорегистраторы Tantos — это сочетание передовых технологий и надежности, идеально подходящие для использования как в коммерческих, так и в жилых объектах.

Отзывы о товаре Коммутатор Tantos TSn-4FP6F2P




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Характеристики
Бренд
Tantos
Тип товара
Видеорегистратор
Комплектация
Коммутатор, упаковка
Максимальная скорость сети Ethernet
100 Мбит/с
Разъемы HDMI
нет
Ethernet (LAN)
2
Разъемы VGA
нет
Количество PoE портов
4 порта
Габариты
130 x 31 x 65 мм
Страна производитель
Китай
Описание
Видеорегистраторы Tantos представляют собой высококачественное решение для организации системы видеонаблюдения. Эти устройства разработаны для обеспечения надежности, функциональности и простоты использования в самых различных условиях эксплуатации. Основные характеристики включают в себя возможность работы с IP-камерами, поддерживая максимальное количество ip-каналов, что обеспечивает гибкость и масштабируемость системы. Видеорегистраторы могут записывать видео в высоком разрешении, обеспечивая четкую и детализированную картинку, что крайне важно для проведения видеоаналитики и детального просмотра записей. Устройства имеют несколько отсеков для установки жестких или твердотельных накопителей, что позволяет организовать значительные объемы хранения данных. Интерфейс подключения накопителей обеспечивает их быструю и надежную работу. Максимальный объем одного накопителя позволяет значительно увеличить время архивации видеоматериалов, что особенно актуально для крупных объектов с высокой интенсивностью записи. Хотя разъемы HDMI и VGA отсутствуют, видеорегистратор оснащен несколькими USB портами, что позволяет подключать различные периферийные устройства для удобства управления и конфигурирования системы. Два Ethernet порта с поддержкой скорости до 100 Мбит/с обеспечивают стабильное сетевое подключение и возможность интеграции в существующую IT-инфраструктуру объекта. Благодаря наличию четырех PoE портов, видеорегистратор позволяет подключать и питать совместимые камеры напрямую через Ethernet кабели, упрощая монтаж и снижая издержки на установку дополнительного оборудования. Питается устройство от стандартной сети, что обеспечивает его бесперебойную работу и легкость подключения в большинстве помещений. Видеорегистраторы Tantos — это сочетание передовых технологий и надежности, идеально подходящие для использования как в коммерческих, так и в жилых объектах.
Самовывоз
Доставка
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