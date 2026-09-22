Коммутатор Tantos TSn-4FP6F2P
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара Коммутатор Tantos TSn-4FP6F2P
Видеорегистраторы Tantos представляют собой высококачественное решение для организации системы видеонаблюдения. Эти устройства разработаны для обеспечения надежности, функциональности и простоты использования в самых различных условиях эксплуатации. Основные характеристики включают в себя возможность работы с IP-камерами, поддерживая максимальное количество ip-каналов, что обеспечивает гибкость и масштабируемость системы. Видеорегистраторы могут записывать видео в высоком разрешении, обеспечивая четкую и детализированную картинку, что крайне важно для проведения видеоаналитики и детального просмотра записей. Устройства имеют несколько отсеков для установки жестких или твердотельных накопителей, что позволяет организовать значительные объемы хранения данных. Интерфейс подключения накопителей обеспечивает их быструю и надежную работу. Максимальный объем одного накопителя позволяет значительно увеличить время архивации видеоматериалов, что особенно актуально для крупных объектов с высокой интенсивностью записи. Хотя разъемы HDMI и VGA отсутствуют, видеорегистратор оснащен несколькими USB портами, что позволяет подключать различные периферийные устройства для удобства управления и конфигурирования системы. Два Ethernet порта с поддержкой скорости до 100 Мбит/с обеспечивают стабильное сетевое подключение и возможность интеграции в существующую IT-инфраструктуру объекта. Благодаря наличию четырех PoE портов, видеорегистратор позволяет подключать и питать совместимые камеры напрямую через Ethernet кабели, упрощая монтаж и снижая издержки на установку дополнительного оборудования. Питается устройство от стандартной сети, что обеспечивает его бесперебойную работу и легкость подключения в большинстве помещений. Видеорегистраторы Tantos — это сочетание передовых технологий и надежности, идеально подходящие для использования как в коммерческих, так и в жилых объектах.
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Похожие товары
-
В наличииЦена 4 460 руб.1115 руб. в СплитВидеорегистратор Hikvision DS-7104NI-Q1/M(D)
-
В наличииЦена 5 670 руб.1418 руб. в СплитВидеорегистратор HiWatch DS-H108GA
-
В наличииЦена 8 090 руб.2023 руб. в СплитВидеорегистратор TP-Link NVR VIGI NVR1008H
-
В наличииЦена 8 480 руб.2120 руб. в СплитВидеорегистратор HiWatch DS-N316/2(D)
-
В наличииЦена 8 870 руб.2218 руб. в СплитВидеорегистратор Tiandy TC-R3110 Spec:I/B/L/Eu/V1.1 (TC-R3110 Sp...
-
В наличииЦена 9 360 руб.2340 руб. в СплитВидеорегистратор наблюдения Tiandy TC-R3104 Spec:I/B/P4/C/Eu/L/S...
-
В наличииЦена 9 930 руб.2483 руб. в Сплит8-канальный сетевой видеорегистратор с поддержкой WI-FI TP-Link ...
-
В наличииЦена 13 950 руб.3488 руб. в СплитВидеорегистратор Tiandy TC-R3110 I/B/P8/Eu/L/S/V2.0
-
В наличииЦена 20 360 руб.5090 руб. в Сплит16-канальный сетевой видеорегистратор TP-Link VIGI NVR2016H
-
В наличииЦена 28 360 руб.7090 руб. в Сплит16-канальный сетевой видеорегистратор с поддержкой PoE+ TP-Link ...
-
В наличииЦена 32 020 руб.8005 руб. в Сплит16-канальный сетевой видеорегистратор с поддержкой PoE+ TP-Link ...
-
В наличииЦена 35 670 руб.8918 руб. в СплитВидеорегистратор наблюдения Tiandy TC-R3232 4HA
Отзывы о товаре Коммутатор Tantos TSn-4FP6F2P