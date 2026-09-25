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Видеорегистратор Tiandy TC-R3105 Spec:I/B/L/Eu/V1.1 NVR; 5 каналов; битрейт 60Мбит/с/40Мбит/с; декодирование камер до 6Мп; однопотоковая запись; подключение сторонних камер по ONVIF (PROFILE S/T), RTSP; 1?SATA III 3.5 купить с доставкой в Москве
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Видеорегистратор Tiandy TC-R3105 Spec:I/B/L/Eu/V1.1 NVR; 5 каналов; битрейт 60Мбит/с/40Мбит/с; декодирование камер до 6Мп; однопотоковая запись; подключение сторонних камер по ONVIF (PROFILE S/T), RTSP; 1?SATA III 3.5

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Видеорегистратор Tiandy TC-R3105 Spec:I/B/L/Eu/V1.1 NVR; 5 каналов; битрейт 60Мбит/с/40Мбит/с; декодирование камер до 6Мп; однопотоковая запись; подключение сторонних камер по ONVIF (PROFILE S/T), RTSP; 1?SATA III 3.5 - фото 1
Видеорегистратор Tiandy TC-R3105 Spec:I/B/L/Eu/V1.1 NVR; 5 каналов; битрейт 60Мбит/с/40Мбит/с; декодирование камер до 6Мп; однопотоковая запись; подключение сторонних камер по ONVIF (PROFILE S/T), RTSP; 1?SATA III 3.5 - фото 2
Видеорегистратор Tiandy TC-R3105 Spec:I/B/L/Eu/V1.1 NVR; 5 каналов; битрейт 60Мбит/с/40Мбит/с; декодирование камер до 6Мп; однопотоковая запись; подключение сторонних камер по ONVIF (PROFILE S/T), RTSP; 1?SATA III 3.5 - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Видеорегистратор
Макс. кол-во ip-каналов
4
Максимальное разрешение видеозаписи
3840x2160
Макс. число кадров при максимальном разрешении
25 кадр./сек
Количество каналов записи
4
Количество отсеков для (HDD / SSD)
1
Интерфейс подключения накопителя
SATA
Максимальный объем одного накопителя
6 ТБ
Накопители в комплекте
нет
  • Видеорегистратор Tiandy TC-R3105 Spec:I/B/L/Eu/V1.1 NVR; 5 каналов; битрейт 60Мбит/с/40Мбит/с; декодирование камер до 6Мп; однопотоковая запись; подключение сторонних камер по ONVIF (PROFILE S/T), RTSP; 1?SATA III 3.5 - фото 1
  • Видеорегистратор Tiandy TC-R3105 Spec:I/B/L/Eu/V1.1 NVR; 5 каналов; битрейт 60Мбит/с/40Мбит/с; декодирование камер до 6Мп; однопотоковая запись; подключение сторонних камер по ONVIF (PROFILE S/T), RTSP; 1?SATA III 3.5 - фото 2
  • Видеорегистратор Tiandy TC-R3105 Spec:I/B/L/Eu/V1.1 NVR; 5 каналов; битрейт 60Мбит/с/40Мбит/с; декодирование камер до 6Мп; однопотоковая запись; подключение сторонних камер по ONVIF (PROFILE S/T), RTSP; 1?SATA III 3.5 - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 730 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 731898
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Характеристики

Бренд
Tiandy
Тип товара
Видеорегистратор
Макс. кол-во ip-каналов
4
Поддержка мобильных платформ
Нет
Комплектация
Видеорегистратор, упаковка
Максимальное разрешение видеозаписи
3840x2160
Макс. число кадров при максимальном разрешении
25 кадр./сек
Количество каналов записи
4
Количество отсеков для (HDD / SSD)
1
Интерфейс подключения накопителя
SATA
Максимальный объем одного накопителя
6 ТБ
Накопители в комплекте
нет
Подключение внешнего накопителя по USB
Да
Максимальная скорость сети Ethernet
100 Мбит/с
Разъемы HDMI
1
Ethernet (LAN)
1
Разъемы VGA
1
Разъемы USB
2
Количество PoE портов
Без PoE
Питание
от сети
Потребляемая мощность, Вт
10
Габариты
200x199.5x42.9 мм
Страна производитель
Китай
Вес, г.
5

Описание товара Видеорегистратор Tiandy TC-R3105 Spec:I/B/L/Eu/V1.1 NVR; 5 каналов; битрейт 60Мбит/с/40Мбит/с; декодирование камер до 6Мп; однопотоковая запись; подключение сторонних камер по ONVIF (PROFILE S/T), RTSP; 1?SATA III 3.5

Представляем вашему вниманию современный и производительный сетевой видеорегистратор Tiandy TC-R3105 — надежное ядро для построения эффективной системы видеонаблюдения. Это устройство станет идеальным решением для тех, кто ценит четкую картинку, бесперебойную работу и широкие функциональные возможности. Данная модель поддерживает запись видео с пяти камер, что позволяет организовать полноценное наблюдение за небольшим офисом, магазином или частным домом. Каждая камера в системе способна передавать изображение исключительной четкости с максимальным разрешением до шести мегапикселей, что гарантирует мельчайшую детализацию. Вы сможете без труда рассмотреть все важные нюансы, будь то номер автомобиля или черты лица. Плавность и реалистичность картинки обеспечивается благодаря частоте записи до двадцати пяти кадров в секунду. Видеорегистратор демонстрирует высокую производительность при работе с потоком данных. Его входящая пропускная способность составляет пятьдесят мегабит в секунду, а исходящая — сорок мегабит в секунду. Это означает, что устройство легко справляется с обработкой и передачей видео высокого разрешения без потерь и задержек. Для эффективного сжатия видеопотока используются передовые алгоритмы, включая современные форматы Н.265 и Н.264, а также их улучшенные версии с плюсом. Это позволяет значительно экономить место на диске без ущерба для качества записи. Для хранения архивов видеозаписей в регистраторе предусмотрена установка одного жесткого диска или твердотельного накопителя огромной емкостью до десяти терабайт. Этого объема достаточно для записи и длительного хранения видео с всех каналов. Гибкость настроек записи позволяет вести ее непрерывно или строго по заданному расписанию, оптимизируя использование дискового пространства. Одной из ключевых особенностей модели является наличие встроенной видеоаналитики. Это интеллектуальный инструмент, который превращает простую запись в умную систему, способную распознавать и анализировать события, экономя ваше время на просмотре архивов. Подключение и управление системой не вызовет сложностей. Регистратор оснащен привычными разъемами: HDMI и VGA для вывода изображения на монитор, двумя портами USB для подключения периферии и стандартным сетевым интерфейсом RJ-45. Поддерживается широкий набор сетевых протоколов, обеспечивающих стабильную интеграцию устройства в локальную сеть и предоставляющих надежный удаленный доступ к просмотру и настройкам. Tiandy TC-R3105 — это компактное, но мощное решение, которое объединяет в себе передовые технологии, надежность и простоту использования, делая вашу систему безопасности по-настоящему современной и эффективной.

Отзывы о товаре Видеорегистратор Tiandy TC-R3105 Spec:I/B/L/Eu/V1.1 NVR; 5 каналов; битрейт 60Мбит/с/40Мбит/с; декодирование камер до 6Мп; однопотоковая запись; подключение сторонних камер по ONVIF (PROFILE S/T), RTSP; 1?SATA III 3.5




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Характеристики
Бренд
Tiandy
Тип товара
Видеорегистратор
Макс. кол-во ip-каналов
4
Поддержка мобильных платформ
Нет
Комплектация
Видеорегистратор, упаковка
Максимальное разрешение видеозаписи
3840x2160
Макс. число кадров при максимальном разрешении
25 кадр./сек
Количество каналов записи
4
Количество отсеков для (HDD / SSD)
1
Интерфейс подключения накопителя
SATA
Максимальный объем одного накопителя
6 ТБ
Накопители в комплекте
нет
Развернуть
Подключение внешнего накопителя по USB
Да
Максимальная скорость сети Ethernet
100 Мбит/с
Разъемы HDMI
1
Ethernet (LAN)
1
Разъемы VGA
1
Разъемы USB
2
Количество PoE портов
Без PoE
Питание
от сети
Потребляемая мощность, Вт
10
Габариты
200x199.5x42.9 мм
Страна производитель
Китай
Описание
Представляем вашему вниманию современный и производительный сетевой видеорегистратор Tiandy TC-R3105 — надежное ядро для построения эффективной системы видеонаблюдения. Это устройство станет идеальным решением для тех, кто ценит четкую картинку, бесперебойную работу и широкие функциональные возможности. Данная модель поддерживает запись видео с пяти камер, что позволяет организовать полноценное наблюдение за небольшим офисом, магазином или частным домом. Каждая камера в системе способна передавать изображение исключительной четкости с максимальным разрешением до шести мегапикселей, что гарантирует мельчайшую детализацию. Вы сможете без труда рассмотреть все важные нюансы, будь то номер автомобиля или черты лица. Плавность и реалистичность картинки обеспечивается благодаря частоте записи до двадцати пяти кадров в секунду. Видеорегистратор демонстрирует высокую производительность при работе с потоком данных. Его входящая пропускная способность составляет пятьдесят мегабит в секунду, а исходящая — сорок мегабит в секунду. Это означает, что устройство легко справляется с обработкой и передачей видео высокого разрешения без потерь и задержек. Для эффективного сжатия видеопотока используются передовые алгоритмы, включая современные форматы Н.265 и Н.264, а также их улучшенные версии с плюсом. Это позволяет значительно экономить место на диске без ущерба для качества записи. Для хранения архивов видеозаписей в регистраторе предусмотрена установка одного жесткого диска или твердотельного накопителя огромной емкостью до десяти терабайт. Этого объема достаточно для записи и длительного хранения видео с всех каналов. Гибкость настроек записи позволяет вести ее непрерывно или строго по заданному расписанию, оптимизируя использование дискового пространства. Одной из ключевых особенностей модели является наличие встроенной видеоаналитики. Это интеллектуальный инструмент, который превращает простую запись в умную систему, способную распознавать и анализировать события, экономя ваше время на просмотре архивов. Подключение и управление системой не вызовет сложностей. Регистратор оснащен привычными разъемами: HDMI и VGA для вывода изображения на монитор, двумя портами USB для подключения периферии и стандартным сетевым интерфейсом RJ-45. Поддерживается широкий набор сетевых протоколов, обеспечивающих стабильную интеграцию устройства в локальную сеть и предоставляющих надежный удаленный доступ к просмотру и настройкам. Tiandy TC-R3105 — это компактное, но мощное решение, которое объединяет в себе передовые технологии, надежность и простоту использования, делая вашу систему безопасности по-настоящему современной и эффективной.
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Отзывы


Видеорегистратор Tiandy TC-R3105 Spec:I/B/L/Eu/V1.1 NVR; 5 каналов; битрейт 60Мбит/с/40Мбит/с; декодирование камер до 6Мп; однопотоковая запись; подключение сторонних камер по ONVIF (PROFILE S/T), RTSP; 1?SATA III 3.5 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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