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HiWatch DVR-104P-G(B) 4-х канальный гибридный HD-TVI регистратор для аналоговых, HD-TVI, AHD и CVI камер купить с доставкой в Москве
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HiWatch DVR-104P-G(B) 4-х канальный гибридный HD-TVI регистратор для аналоговых, HD-TVI, AHD и CVI камер

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HiWatch DVR-104P-G(B) 4-х канальный гибридный HD-TVI регистратор для аналоговых, HD-TVI, AHD и CVI камер - фото 1
HiWatch DVR-104P-G(B) 4-х канальный гибридный HD-TVI регистратор для аналоговых, HD-TVI, AHD и CVI камер - фото 2
HiWatch DVR-104P-G(B) 4-х канальный гибридный HD-TVI регистратор для аналоговых, HD-TVI, AHD и CVI камер - фото 3
HiWatch DVR-104P-G(B) 4-х канальный гибридный HD-TVI регистратор для аналоговых, HD-TVI, AHD и CVI камер - фото 4
HiWatch DVR-104P-G(B) 4-х канальный гибридный HD-TVI регистратор для аналоговых, HD-TVI, AHD и CVI камер - фото 5
HiWatch DVR-104P-G(B) 4-х канальный гибридный HD-TVI регистратор для аналоговых, HD-TVI, AHD и CVI камер - фото 6
HiWatch DVR-104P-G(B) 4-х канальный гибридный HD-TVI регистратор для аналоговых, HD-TVI, AHD и CVI камер - фото 7
HiWatch DVR-104P-G(B) 4-х канальный гибридный HD-TVI регистратор для аналоговых, HD-TVI, AHD и CVI камер - фото 8
HiWatch DVR-104P-G(B) 4-х канальный гибридный HD-TVI регистратор для аналоговых, HD-TVI, AHD и CVI камер - фото 9
HiWatch DVR-104P-G(B) 4-х канальный гибридный HD-TVI регистратор для аналоговых, HD-TVI, AHD и CVI камер - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
  • HiWatch DVR-104P-G(B) 4-х канальный гибридный HD-TVI регистратор для аналоговых, HD-TVI, AHD и CVI камер - фото 1
  • HiWatch DVR-104P-G(B) 4-х канальный гибридный HD-TVI регистратор для аналоговых, HD-TVI, AHD и CVI камер - фото 2
  • HiWatch DVR-104P-G(B) 4-х канальный гибридный HD-TVI регистратор для аналоговых, HD-TVI, AHD и CVI камер - фото 3
  • HiWatch DVR-104P-G(B) 4-х канальный гибридный HD-TVI регистратор для аналоговых, HD-TVI, AHD и CVI камер - фото 4
  • HiWatch DVR-104P-G(B) 4-х канальный гибридный HD-TVI регистратор для аналоговых, HD-TVI, AHD и CVI камер - фото 5
  • HiWatch DVR-104P-G(B) 4-х канальный гибридный HD-TVI регистратор для аналоговых, HD-TVI, AHD и CVI камер - фото 6
  • HiWatch DVR-104P-G(B) 4-х канальный гибридный HD-TVI регистратор для аналоговых, HD-TVI, AHD и CVI камер - фото 7
  • HiWatch DVR-104P-G(B) 4-х канальный гибридный HD-TVI регистратор для аналоговых, HD-TVI, AHD и CVI камер - фото 8
  • HiWatch DVR-104P-G(B) 4-х канальный гибридный HD-TVI регистратор для аналоговых, HD-TVI, AHD и CVI камер - фото 9
  • HiWatch DVR-104P-G(B) 4-х канальный гибридный HD-TVI регистратор для аналоговых, HD-TVI, AHD и CVI камер - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 400 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 700293
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Характеристики

Бренд
HiWatch
Тип товара
Размеры в упаковке, см
22х12х12
Вес, г.
340

Описание товара HiWatch DVR-104P-G(B) 4-х канальный гибридный HD-TVI регистратор для аналоговых, HD-TVI, AHD и CVI камер

гибридный видеорегистратор для аналоговых и ip камер с поддержкой hdtvi, ahd, cvi и ip стандартов.

Отзывы о товаре HiWatch DVR-104P-G(B) 4-х канальный гибридный HD-TVI регистратор для аналоговых, HD-TVI, AHD и CVI камер




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Характеристики
Бренд
HiWatch
Тип товара
Описание
гибридный видеорегистратор для аналоговых и ip камер с поддержкой hdtvi, ahd, cvi и ip стандартов.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


HiWatch DVR-104P-G(B) 4-х канальный гибридный HD-TVI регистратор для аналоговых, HD-TVI, AHD и CVI камер - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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