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Блендер погружной KitchenAid 5KHBV83EOB черный купить с доставкой в Москве
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Блендер погружной KitchenAid 5KHBV83EOB черный

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Блендер погружной KitchenAid 5KHBV83EOB черный - фото 1
Блендер погружной KitchenAid 5KHBV83EOB черный - фото 2
Блендер погружной KitchenAid 5KHBV83EOB черный - фото 3
Блендер погружной KitchenAid 5KHBV83EOB черный - фото 4
Блендер погружной KitchenAid 5KHBV83EOB черный - фото 5
Блендер погружной KitchenAid 5KHBV83EOB черный - фото 6
Блендер погружной KitchenAid 5KHBV83EOB черный - фото 7
Блендер погружной KitchenAid 5KHBV83EOB черный - фото 8
Блендер погружной KitchenAid 5KHBV83EOB черный - фото 9
Блендер погружной KitchenAid 5KHBV83EOB черный - фото 10
Блендер погружной KitchenAid 5KHBV83EOB черный - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Блендер
Тип устройства
погружной
Мощность, Вт
180
Количество насадок в комплекте
3
Цвет
черный
Объем кувшина, л
1
Объем измельчителя, л
0.6
Количество скоростей / режимов
1
Максимальная скорость вращения, об/мин
11000
  • Блендер погружной KitchenAid 5KHBV83EOB черный - фото 1
  • Блендер погружной KitchenAid 5KHBV83EOB черный - фото 2
  • Блендер погружной KitchenAid 5KHBV83EOB черный - фото 3
  • Блендер погружной KitchenAid 5KHBV83EOB черный - фото 4
  • Блендер погружной KitchenAid 5KHBV83EOB черный - фото 5
  • Блендер погружной KitchenAid 5KHBV83EOB черный - фото 6
  • Блендер погружной KitchenAid 5KHBV83EOB черный - фото 7
  • Блендер погружной KitchenAid 5KHBV83EOB черный - фото 8
  • Блендер погружной KitchenAid 5KHBV83EOB черный - фото 9
  • Блендер погружной KitchenAid 5KHBV83EOB черный - фото 10
  • Блендер погружной KitchenAid 5KHBV83EOB черный - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
18 670 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 730653
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Характеристики

Бренд
KitchenAid
Тип товара
Блендер
Тип устройства
погружной
Мощность, Вт
180
Материал корпуса
сталь; пластик
Материал чаши измельчителя
пластик
Материал ножей
нержавеющая сталь
Длина сетевого шнура
1.5
Количество насадок в комплекте
3
Комплектация
мерный стакан; измельчитель
Цвет
черный
Объем кувшина, л
1
Объем измельчителя, л
0.6
Количество скоростей / режимов
1
Максимальная скорость вращения, об/мин
11000
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
38х30х14
Вес, кг.
2.6

Описание товара Блендер погружной KitchenAid 5KHBV83EOB черный

ПРЕИМУЩЕСТВА УНИВЕРСАЛЬНОГО ПОГРУЖНОГО БЛЕНДЕРА - Компактный проводной погружной блендер - Венчик и измельчитель входят в комплект - Чаша блендера емкостью 1 л с крышкой и ручкой - Эффективный нож из нержавеющей стали - Насадка для защиты покрытия посуды - Регулировка скоростей - Нож с 4 лезвиями из нержавеющей стали. УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ПОГРУЖНОЙ БЛЕНДЕР ДЛЯ ЗАЯДЛЫХ КУЛИНАРОВ Готовьте соусы, супы, десерты и многое другое за считанные секунды с помощью удобного погружного блендера KitchenAid 5KHBV83EAC кремового цвета. Лёгкий и удобный Рукоять отлично ложится в руку, а в компактном корпусе достаточно мощности, чтобы справиться с любой задачей — от измельчения до вспенивания. Контролируйте текстуру Управляйте скоростью одним пальцем, чем сильнее нажатие - тем выше обороты. Создавайте текстуру блюд с крупными кусочками или превращайте ингредиенты в нежное однородное пюре.

Отзывы о товаре Блендер погружной KitchenAid 5KHBV83EOB черный




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Характеристики
Бренд
KitchenAid
Тип товара
Блендер
Тип устройства
погружной
Мощность, Вт
180
Материал корпуса
сталь; пластик
Материал чаши измельчителя
пластик
Материал ножей
нержавеющая сталь
Длина сетевого шнура
1.5
Количество насадок в комплекте
3
Комплектация
мерный стакан; измельчитель
Цвет
черный
Объем кувшина, л
1
Развернуть
Объем измельчителя, л
0.6
Количество скоростей / режимов
1
Максимальная скорость вращения, об/мин
11000
Страна производитель
Китай
Описание
ПРЕИМУЩЕСТВА УНИВЕРСАЛЬНОГО ПОГРУЖНОГО БЛЕНДЕРА - Компактный проводной погружной блендер - Венчик и измельчитель входят в комплект - Чаша блендера емкостью 1 л с крышкой и ручкой - Эффективный нож из нержавеющей стали - Насадка для защиты покрытия посуды - Регулировка скоростей - Нож с 4 лезвиями из нержавеющей стали. УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ПОГРУЖНОЙ БЛЕНДЕР ДЛЯ ЗАЯДЛЫХ КУЛИНАРОВ Готовьте соусы, супы, десерты и многое другое за считанные секунды с помощью удобного погружного блендера KitchenAid 5KHBV83EAC кремового цвета. Лёгкий и удобный Рукоять отлично ложится в руку, а в компактном корпусе достаточно мощности, чтобы справиться с любой задачей — от измельчения до вспенивания. Контролируйте текстуру Управляйте скоростью одним пальцем, чем сильнее нажатие - тем выше обороты. Создавайте текстуру блюд с крупными кусочками или превращайте ингредиенты в нежное однородное пюре.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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