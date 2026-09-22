Описание товара Блендер погружной KitchenAid 5KHBV83EAC кремовый

Ручной миксер KitchenAid 5KHBV83EAC — это компактный и легкий ручной миксер со шнуром питания, который легко и удобно держать в руке. Его мощности всегда хватает от дробления до вспенивания. Благодаря регулировке скорости вы можете приготовить еду и напитки именно так, как вам хочется. Лезвие с 4 зубьями из нержавеющей стали позволяет быстро и эффективно приготовить пюре, густые соусы или даже шоколадный мусс из ингредиентов. Съемный смеситель (20,3 см) с четырьмя лезвиями из нержавеющей стали. Это гарантирует, что ингредиенты легко смешиваются до желаемого состава. Подходит, например, для эффективного смешивания смузи, коктейлей, супов и хумуса. Регулятор скорости Вы получаете больше гибкости и контроля при приготовлении рецептов Входящие в комплект аксессуары Съемная мешалка (20,3 см) с четырьмя лезвиями из нержавеющей стали. Машинная стирка (только для верхнего уровня). Съемная крышка для посуды: используйте защитный чехол для посуды, чтобы не повредить посуду при использовании ручного блендера. Машинная стирка (только для верхнего уровня). Насадка- венчик: для быстрого взбивания яичных белков, взбивания и эмульгирования винегрета и майонеза. Нельзя стирать в машине. Мини-резчик : например, для измельчения трав, орехов и сыра. Нельзя стирать в машине. 1-литровый градуированный кувшин для смешивания с крышкой и ручкой. Пластик без бисфенола А. Можно стирать в машине (только для верхнего уровня). Техническая информация: Скорость: Переменная Число оборотов в минуту: с лезвием 8250–11600 об/мин, с лезвием мини-механического резака 1375–1933 об/мин, с венчиком 825–1160 об/мин Материал корпуса: пластик Размеры изделия с ручкой для смешивания (В x Ш x Г): 41,4 ? 9,05 ? 6,35 см. Вес нетто (включая смеситель): 935 г Длина шнура: 152,5 см