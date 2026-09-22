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Блендер настольный KitchenAid Artisan 5KSB4026EWH белый купить с доставкой в Москве
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Блендер настольный KitchenAid Artisan 5KSB4026EWH белый

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Блендер настольный KitchenAid Artisan 5KSB4026EWH белый - фото 1
Блендер настольный KitchenAid Artisan 5KSB4026EWH белый - фото 2
Блендер настольный KitchenAid Artisan 5KSB4026EWH белый - фото 3
Блендер настольный KitchenAid Artisan 5KSB4026EWH белый - фото 4
Блендер настольный KitchenAid Artisan 5KSB4026EWH белый - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Блендер
Тип устройства
стационарный
Мощность, Вт
1200
Цвет
белый
Объем измельчителя, л
1.4
Количество скоростей / режимов
5
Максимальная скорость вращения, об/мин
16000
  • Блендер настольный KitchenAid Artisan 5KSB4026EWH белый - фото 1
  • Блендер настольный KitchenAid Artisan 5KSB4026EWH белый - фото 2
  • Блендер настольный KitchenAid Artisan 5KSB4026EWH белый - фото 3
  • Блендер настольный KitchenAid Artisan 5KSB4026EWH белый - фото 4
  • Блендер настольный KitchenAid Artisan 5KSB4026EWH белый - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
34 340 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 730650
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Характеристики

Бренд
KitchenAid
Тип товара
Блендер
Тип устройства
стационарный
Мощность, Вт
1200
Материал корпуса
металл
Материал чаши измельчителя
пластик
Материал ножей
металл
Длина сетевого шнура
0.8
Комплектация
блендер, ножи
Цвет
белый
Объем измельчителя, л
1.4
Количество скоростей / режимов
5
Максимальная скорость вращения, об/мин
16000
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
44х32х28
Вес, кг.
7.5

Описание товара Блендер настольный KitchenAid Artisan 5KSB4026EWH белый

Блендер настольный KitchenAid Artisan 5KSB4026EWH белый

Отзывы о товаре Блендер настольный KitchenAid Artisan 5KSB4026EWH белый




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Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
KitchenAid
Тип товара
Блендер
Тип устройства
стационарный
Мощность, Вт
1200
Материал корпуса
металл
Материал чаши измельчителя
пластик
Материал ножей
металл
Длина сетевого шнура
0.8
Комплектация
блендер, ножи
Цвет
белый
Объем измельчителя, л
1.4
Количество скоростей / режимов
5
Развернуть
Максимальная скорость вращения, об/мин
16000
Страна производитель
Китай
Описание
Блендер настольный KitchenAid Artisan 5KSB4026EWH белый
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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