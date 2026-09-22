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Тостер Smeg TSF03SSEU хром купить с доставкой в Москве
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Тостер Smeg TSF03SSEU хром

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Тостер Smeg TSF03SSEU хром - фото 3
Тостер Smeg TSF03SSEU хром - фото 4
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Материал корпуса
металл
Мощность, Вт
2100
Цвет
серебристый
Дисплей
нет
Количество отделений
4
Количество тостов
4
Регулировка степени обжаривания
Да
Функции особенности
Автоматическое центрирование; Подогрев; Размораживание; Регулировка степени поджаривания; Экстра-подъем
  • Тостер Smeg TSF03SSEU хром - фото 1
  • Тостер Smeg TSF03SSEU хром - фото 2
  • Тостер Smeg TSF03SSEU хром - фото 3
  • Тостер Smeg TSF03SSEU хром - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
24 790 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 730607
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Характеристики

Бренд
Smeg
Материал корпуса
металл
Мощность, Вт
2100
Цвет
серебристый
Дисплей
нет
Количество отделений
4
Количество тостов
4
Кнопка отмены
Да
Регулировка степени обжаривания
Да
Звуковое оповещение
нет
Автоматическое центрирование
да
Функции особенности
Автоматическое центрирование; Подогрев; Размораживание; Регулировка степени поджаривания; Экстра-подъем
Решетка для подогрева булочек
нет
Съемный поддон для крошек
Да
Комплектация
поддон для крошек
Габариты
330x320x200
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
38х38х27
Вес, кг.
5.7

Описание товара Тостер Smeg TSF03SSEU хром

Тостер SMEG TSF03SSEUМногофункциональный тостер в стиле ретро позволит поджарить сразу четыре ломтика хлеба. Теперь вы сможете приготовить завтрак для всей семьи еще быстрее. Даже если вкусы всех домочадцев отличаются, это не усложнит задачу – при помощи специальной ручки на панели управления производится выбор степени обжаривания. Тосты можно слегка подсушить, сделав хрустящими, или как следует подрумянить.При загрузке ломтиков хлеба специальные планки надежно фиксируют их внутри и размещают точно по центру. Никаких подгоревших краев или не прожаренных участков – тосты всегда выглядят идеально.Тостер умеет не только обжаривать хлеб. Он легко справляется с разморозкой сендвичей или других хлебобулочных изделий – достаточно нажать всего одну кнопку. Вы можете сразу же приготовить размороженный полуфабрикат, выбрав нужную степень поджаривания.Установив на корпусе специальную решетку, можно подогреть хлеб, булочки или холодные бутерброды, не поджаривая их.Функция «Багель» или обжаривание с одной стороны, подойдет для тех, кто любит хрустящий, но не пережаренный хлеб. Режим можно использовать при поджаривании булочек для гамбургеров, багетов, пончиков, лепешек, которые вы планируете затем намазать джемом или маслом. Все крошки скапливаются в специальном поддоне, который легко извлекается из корпуса.Эстетика и управление:Стиль 50-х годовТостер на 4 ломтикаАвтоматическая центровка ломтиковФункции: подогрев, размораживание, багель, отмена действияСъемный поддон из нержавеющей стали для сбора крошекНескользящие ножки

Отзывы о товаре Тостер Smeg TSF03SSEU хром




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Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
Smeg
Материал корпуса
металл
Мощность, Вт
2100
Цвет
серебристый
Дисплей
нет
Количество отделений
4
Количество тостов
4
Кнопка отмены
Да
Регулировка степени обжаривания
Да
Звуковое оповещение
нет
Автоматическое центрирование
да
Развернуть
Функции особенности
Автоматическое центрирование; Подогрев; Размораживание; Регулировка степени поджаривания; Экстра-подъем
Решетка для подогрева булочек
нет
Съемный поддон для крошек
Да
Комплектация
поддон для крошек
Габариты
330x320x200
Страна производитель
Китай
Описание
Тостер SMEG TSF03SSEUМногофункциональный тостер в стиле ретро позволит поджарить сразу четыре ломтика хлеба. Теперь вы сможете приготовить завтрак для всей семьи еще быстрее. Даже если вкусы всех домочадцев отличаются, это не усложнит задачу – при помощи специальной ручки на панели управления производится выбор степени обжаривания. Тосты можно слегка подсушить, сделав хрустящими, или как следует подрумянить.При загрузке ломтиков хлеба специальные планки надежно фиксируют их внутри и размещают точно по центру. Никаких подгоревших краев или не прожаренных участков – тосты всегда выглядят идеально.Тостер умеет не только обжаривать хлеб. Он легко справляется с разморозкой сендвичей или других хлебобулочных изделий – достаточно нажать всего одну кнопку. Вы можете сразу же приготовить размороженный полуфабрикат, выбрав нужную степень поджаривания.Установив на корпусе специальную решетку, можно подогреть хлеб, булочки или холодные бутерброды, не поджаривая их.Функция «Багель» или обжаривание с одной стороны, подойдет для тех, кто любит хрустящий, но не пережаренный хлеб. Режим можно использовать при поджаривании булочек для гамбургеров, багетов, пончиков, лепешек, которые вы планируете затем намазать джемом или маслом. Все крошки скапливаются в специальном поддоне, который легко извлекается из корпуса.Эстетика и управление:Стиль 50-х годовТостер на 4 ломтикаАвтоматическая центровка ломтиковФункции: подогрев, размораживание, багель, отмена действияСъемный поддон из нержавеющей стали для сбора крошекНескользящие ножки
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Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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