Тостер KitchenAid Artisan 5KMT2204EOB черный
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Характеристики
Описание товара Тостер KitchenAid Artisan 5KMT2204EOB черный
Тостер KitchenAid — это стильное и функциональное устройство, которое станет незаменимым помощником на вашей кухне. С мощностью в 1250 Вт, этот тостер быстро и равномерно поджаривает ваши любимые ломтики хлеба, гарантируя идеальный завтрак каждый день. Тостер выполнен в элегантном черном цвете, который прекрасно впишется в интерьер любой кухни. Металлический корпус не только придаёт устройству современный вид, но и обеспечивает его долговечность и устойчивость к повреждениям. Модель оснащена двумя отделениями для приготовления двух тостов одновременно, что делает её идеальной для небольшой семьи или пары. Благодаря функции автоматического центрирования, хлеб всегда оказывается в оптимальном положении для равномерного поджаривания. Регулировка степени обжаривания позволяет выбрать нужный уровень хруста, чтобы каждый мог наслаждаться тостами своей любимой степени поджарки. Автоматический выброс тостов и звуковое оповещение подскажут, когда ваш завтрак готов. Тостер также оснащён кнопкой отмены, что позволяет в любой момент прервать процесс обжаривания. Съёмный поддон для крошек обеспечивает лёгкую очистку устройства, а встроенная решетка для подогрева булочек станет приятным дополнением для любителей разнообразных хлебобулочных изделий. Тостер KitchenAid — это сочетание стиля, удобства и современных технологий, которое сделает ваш утренний ритуал завтрак значительно приятнее.
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Теги товара: на 2 тоста, в металлическом корпусе
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Смотрите также: Аэрогрили, Грили, Йогуртницы, Микроволновые печи, Минипечи, Мультиварки, Мультипекари, Плитки электрические, Сушилки для овощей и фруктов, Сэндвичницы, Тостеры, Хлебопечки, Электрошашлычницы, недорогие, на 4 тоста, белые, черные
Теги товара: на 2 тоста, в металлическом корпусе
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