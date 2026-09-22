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Тостер KitchenAid Artisan 5KMT2204EOB черный купить с доставкой в Москве
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Тостер KitchenAid Artisan 5KMT2204EOB черный

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Тостер KitchenAid Artisan 5KMT2204EOB черный - фото 1
Тостер KitchenAid Artisan 5KMT2204EOB черный - фото 2
Тостер KitchenAid Artisan 5KMT2204EOB черный - фото 3
Тостер KitchenAid Artisan 5KMT2204EOB черный - фото 4
Тостер KitchenAid Artisan 5KMT2204EOB черный - фото 5
Тостер KitchenAid Artisan 5KMT2204EOB черный - фото 6
Тостер KitchenAid Artisan 5KMT2204EOB черный - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Тостер
Материал корпуса
металл
Мощность, Вт
1250
Цвет
черный
Количество отделений
2
Количество тостов
2
Регулировка степени обжаривания
Да
  • Тостер KitchenAid Artisan 5KMT2204EOB черный - фото 1
  • Тостер KitchenAid Artisan 5KMT2204EOB черный - фото 2
  • Тостер KitchenAid Artisan 5KMT2204EOB черный - фото 3
  • Тостер KitchenAid Artisan 5KMT2204EOB черный - фото 4
  • Тостер KitchenAid Artisan 5KMT2204EOB черный - фото 5
  • Тостер KitchenAid Artisan 5KMT2204EOB черный - фото 6
  • Тостер KitchenAid Artisan 5KMT2204EOB черный - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
31 640 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 730666
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Характеристики

Бренд
KitchenAid
Тип товара
Тостер
Материал корпуса
металл
Мощность, Вт
1250
Цвет
черный
Количество отделений
2
Количество тостов
2
Кнопка отмены
Да
Регулировка степени обжаривания
Да
Автоматический выброс тостов
да
Звуковое оповещение
да
Автоматическое центрирование
да
Решетка для подогрева булочек
Да
Съемный поддон для крошек
Да
Комплектация
тостер, упаковка
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
41х33х24
Вес, кг.
6

Описание товара Тостер KitchenAid Artisan 5KMT2204EOB черный

Тостер KitchenAid — это стильное и функциональное устройство, которое станет незаменимым помощником на вашей кухне. С мощностью в 1250 Вт, этот тостер быстро и равномерно поджаривает ваши любимые ломтики хлеба, гарантируя идеальный завтрак каждый день. Тостер выполнен в элегантном черном цвете, который прекрасно впишется в интерьер любой кухни. Металлический корпус не только придаёт устройству современный вид, но и обеспечивает его долговечность и устойчивость к повреждениям. Модель оснащена двумя отделениями для приготовления двух тостов одновременно, что делает её идеальной для небольшой семьи или пары. Благодаря функции автоматического центрирования, хлеб всегда оказывается в оптимальном положении для равномерного поджаривания. Регулировка степени обжаривания позволяет выбрать нужный уровень хруста, чтобы каждый мог наслаждаться тостами своей любимой степени поджарки. Автоматический выброс тостов и звуковое оповещение подскажут, когда ваш завтрак готов. Тостер также оснащён кнопкой отмены, что позволяет в любой момент прервать процесс обжаривания. Съёмный поддон для крошек обеспечивает лёгкую очистку устройства, а встроенная решетка для подогрева булочек станет приятным дополнением для любителей разнообразных хлебобулочных изделий. Тостер KitchenAid — это сочетание стиля, удобства и современных технологий, которое сделает ваш утренний ритуал завтрак значительно приятнее.

Отзывы о товаре Тостер KitchenAid Artisan 5KMT2204EOB черный




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Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
KitchenAid
Тип товара
Тостер
Материал корпуса
металл
Мощность, Вт
1250
Цвет
черный
Количество отделений
2
Количество тостов
2
Кнопка отмены
Да
Регулировка степени обжаривания
Да
Автоматический выброс тостов
да
Звуковое оповещение
да
Автоматическое центрирование
да
Развернуть
Решетка для подогрева булочек
Да
Съемный поддон для крошек
Да
Комплектация
тостер, упаковка
Страна производитель
Китай
Описание
Тостер KitchenAid — это стильное и функциональное устройство, которое станет незаменимым помощником на вашей кухне. С мощностью в 1250 Вт, этот тостер быстро и равномерно поджаривает ваши любимые ломтики хлеба, гарантируя идеальный завтрак каждый день. Тостер выполнен в элегантном черном цвете, который прекрасно впишется в интерьер любой кухни. Металлический корпус не только придаёт устройству современный вид, но и обеспечивает его долговечность и устойчивость к повреждениям. Модель оснащена двумя отделениями для приготовления двух тостов одновременно, что делает её идеальной для небольшой семьи или пары. Благодаря функции автоматического центрирования, хлеб всегда оказывается в оптимальном положении для равномерного поджаривания. Регулировка степени обжаривания позволяет выбрать нужный уровень хруста, чтобы каждый мог наслаждаться тостами своей любимой степени поджарки. Автоматический выброс тостов и звуковое оповещение подскажут, когда ваш завтрак готов. Тостер также оснащён кнопкой отмены, что позволяет в любой момент прервать процесс обжаривания. Съёмный поддон для крошек обеспечивает лёгкую очистку устройства, а встроенная решетка для подогрева булочек станет приятным дополнением для любителей разнообразных хлебобулочных изделий. Тостер KitchenAid — это сочетание стиля, удобства и современных технологий, которое сделает ваш утренний ритуал завтрак значительно приятнее.
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Отзывы


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