Тостер KitchenAid Artisan 5KMT2204EBK чугун
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Характеристики
Описание товара Тостер KitchenAid Artisan 5KMT2204EBK чугун
Тостер KitchenAid – это элегантное и функциональное устройство, которое станет незаменимым помощником на вашей кухне. Его изысканный черный корпус, выполненный из прочного металла, не только придаст интерьеру стильный акцент, но и обеспечит долговечность и надежность в использовании. Оснащенный двумя отделениями, тостер KitchenAid позволяет одновременно поджаривать два тоста. Благодаря мощности в 1250 Вт, вы сможете быстро и равномерно подрумянивать хлеб до желаемой степени хруста. Удобная функция автоматического центрирования гарантирует равномерное обжаривание, а наличие регулировки степени обжаривания позволит достичь идеального результата для каждого по отдельности. Съемный поддон для крошек облегчает очистку устройства, поддерживая рабочую поверхность в чистоте. Кнопка отмены добавляет удобства, позволяя мгновенно остановить процесс поджаривания, когда это необходимо. Тостер также оснащен звуковым оповещением, сообщающим о готовности ваших тостов. Хотя модель и не имеет дисплея и решетки для подогрева булочек, её функциональность и простота в использовании превращают приготовление завтрака в легкое и приятное занятие. Этот тостер от KitchenAid весит 5,45 кг и идеально подойдет тем, кто ценит сочетание качества, стиля и практичности в кухонной технике.
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Теги товара: на 2 тоста, в металлическом корпусе
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Смотрите также: Аэрогрили, Грили, Йогуртницы, Микроволновые печи, Минипечи, Мультиварки, Мультипекари, Плитки электрические, Сушилки для овощей и фруктов, Сэндвичницы, Тостеры, Хлебопечки, Электрошашлычницы, недорогие, на 4 тоста, белые, черные
Теги товара: на 2 тоста, в металлическом корпусе
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