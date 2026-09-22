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Характеристики
Мощность, Вт
1400
Цвет
белый
Объем кувшина, л
1.5
Количество скоростей / режимов
9
Максимальная скорость вращения, об/мин
22000
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
51 790 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 730548
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Вакуумная помпа; Темпер; Лопатка; Щётка для чистки
Цвет
белый
Объем кувшина, л
1.5
Количество скоростей / режимов
9
Максимальная скорость вращения, об/мин
22000
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
51х32х29
Вес, кг.
8
Описание товара Блендер настольный Smeg BLC02WHMEU белый
Блендер Smeg — это стильное и функциональное дополнение к любой современной кухне. С устойчивым весом в 6,6 кг и мощностью 1400 Вт, этот стационарный блендер легко справляется с целым рядом кухонных задач — от измельчения и смешивания до приготовления смузи и супов-пюре. Элегантный белый цвет устройства позволяет ему гармонично вписаться в любой интерьер, подчеркивая вашу приверженность качественным и современным технологиям.
С девятью доступными скоростями и режимами, Блендер Smeg предлагает гибкость в приготовлении разнообразных блюд, обеспечивая нужную текстуру и консистенцию. Кувшин объемом 1,5 литра позволяет готовить как маленькие порции, так и целые ужины для семьи или гостей, а практичная длина сетевого шнура в 1 метр предоставляет свободу размещения на кухонной поверхности.
Производимый в Китае, этот блендер отражает контроль качества и дизайн от прочного бренда Smeg, который заслужил доверие и уважение пользователей по всему миру. Независимо от вашего уровня кулинарного мастерства, с Блендером Smeg вы сможете вдохновенно и легко воплощать в жизнь любые гастрономические идеи.
Вакуумная помпа; Темпер; Лопатка; Щётка для чистки
Цвет
белый
Объем кувшина, л
1.5
Количество скоростей / режимов
9
Максимальная скорость вращения, об/мин
22000
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Страна производитель
Китай
Описание
Блендер Smeg — это стильное и функциональное дополнение к любой современной кухне. С устойчивым весом в 6,6 кг и мощностью 1400 Вт, этот стационарный блендер легко справляется с целым рядом кухонных задач — от измельчения и смешивания до приготовления смузи и супов-пюре. Элегантный белый цвет устройства позволяет ему гармонично вписаться в любой интерьер, подчеркивая вашу приверженность качественным и современным технологиям.
С девятью доступными скоростями и режимами, Блендер Smeg предлагает гибкость в приготовлении разнообразных блюд, обеспечивая нужную текстуру и консистенцию. Кувшин объемом 1,5 литра позволяет готовить как маленькие порции, так и целые ужины для семьи или гостей, а практичная длина сетевого шнура в 1 метр предоставляет свободу размещения на кухонной поверхности.
Производимый в Китае, этот блендер отражает контроль качества и дизайн от прочного бренда Smeg, который заслужил доверие и уважение пользователей по всему миру. Независимо от вашего уровня кулинарного мастерства, с Блендером Smeg вы сможете вдохновенно и легко воплощать в жизнь любые гастрономические идеи.
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