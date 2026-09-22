Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
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Характеристики
Мощность, Вт
1400
Цвет
черный
Объем кувшина, л
1.5
Количество скоростей / режимов
9
Максимальная скорость вращения, об/мин
22000
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
51 790 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 730547
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Вакуумная помпа; Темпер; Лопатка; Щётка для чистки
Цвет
черный
Объем кувшина, л
1.5
Количество скоростей / режимов
9
Максимальная скорость вращения, об/мин
22000
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
51х32х30
Вес, кг.
12.5
Описание товара Блендер настольный Smeg BLC02BLMEU черный
Высокопроизводительный блендер, который идеально сочетает в себе различные по текстуре ингредиенты, позволяя за короткое время получить превосходные результаты.
Универсальность и эффективность благодаря пяти предустановленным программам: смузи, зеленый смузи, замороженные десерты, измельчение льда и автоматическая очистка.
Девять ручных уровней скорости и импульсный режим для приготовления самых разных продуктов, таких как фруктовое масло, мука и растительное молоко.
Режимы «Персональный» или «Семейный» для облегчения приготовления одной или нескольких порций ваших любимых смузи и замороженных десертов.
Приготовление здоровой пищи: аксессуар "вакуумная помпа" создан для откачки воздуха, что обеспечивает уменьшение окисления продуктов при приготовлении, сохранения цвета, вкуса и питательных веществ.
Вакуумная помпа; Темпер; Лопатка; Щётка для чистки
Цвет
черный
Объем кувшина, л
1.5
Количество скоростей / режимов
9
Максимальная скорость вращения, об/мин
22000
Развернуть
Страна производитель
Китай
Описание
Высокопроизводительный блендер, который идеально сочетает в себе различные по текстуре ингредиенты, позволяя за короткое время получить превосходные результаты.
Универсальность и эффективность благодаря пяти предустановленным программам: смузи, зеленый смузи, замороженные десерты, измельчение льда и автоматическая очистка.
Девять ручных уровней скорости и импульсный режим для приготовления самых разных продуктов, таких как фруктовое масло, мука и растительное молоко.
Режимы «Персональный» или «Семейный» для облегчения приготовления одной или нескольких порций ваших любимых смузи и замороженных десертов.
Приготовление здоровой пищи: аксессуар "вакуумная помпа" создан для откачки воздуха, что обеспечивает уменьшение окисления продуктов при приготовлении, сохранения цвета, вкуса и питательных веществ.
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