Блендер настольный Smeg BLC02EGMEU изумрудно-зеленый
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Мощность, Вт
1400
Цвет
зеленый
Объем кувшина, л
1.5
Количество скоростей / режимов
9
Максимальная скорость вращения, об/мин
22000
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
51 790 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 730544
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Характеристики
Бренд
Тип
стационарный
Мощность, Вт
1400
Материал корпуса
пластик
Материал чаши измельчителя
пластик
Материал ножей
нержавеющая сталь
Длина сетевого шнура
2
Цвет
зеленый
Объем кувшина, л
1.5
Количество скоростей / режимов
9
Максимальная скорость вращения, об/мин
22000
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
51х32х29
Вес, кг.
9
Описание товара Блендер настольный Smeg BLC02EGMEU изумрудно-зеленый
Блендер Smeg BLC02EGMEU идеально смешивает ингредиенты различной текстуры, позволяя за короткое время получить превосходные результаты. 9 ручных уровней скорости и функция Pulse для различных способов приготовления. Имеются 5 автоматических программам: смузи, зеленый смузи, замороженные десерты, измельчение льда и автоматическая очистка. Вспомогательный вакуумный насос уменьшает окисление продуктов при приготовлении, сохраняя цвет, вкус и питательные вещества. Ключевые особенности: 5 автоматических программ 9 скоростей Вспомогательный вакуумный насос
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Бренд
Тип
стационарный
Мощность, Вт
1400
Материал корпуса
пластик
Материал чаши измельчителя
пластик
Материал ножей
нержавеющая сталь
Длина сетевого шнура
2
Цвет
зеленый
Объем кувшина, л
1.5
Количество скоростей / режимов
9
Максимальная скорость вращения, об/мин
22000
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Страна производитель
Китай
Блендер Smeg BLC02EGMEU идеально смешивает ингредиенты различной текстуры, позволяя за короткое время получить превосходные результаты. 9 ручных уровней скорости и функция Pulse для различных способов приготовления. Имеются 5 автоматических программам: смузи, зеленый смузи, замороженные десерты, измельчение льда и автоматическая очистка. Вспомогательный вакуумный насос уменьшает окисление продуктов при приготовлении, сохраняя цвет, вкус и питательные вещества. Ключевые особенности: 5 автоматических программ 9 скоростей Вспомогательный вакуумный насос
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