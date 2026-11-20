Gorillaz - The Mountain (coloured) (0199538697308) виниловая пластинка
|
Доставка в Москве
Загружаем...
|
Самовывоз в Москве
Загружаем...
- Гарантия производителя
Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара Gorillaz - The Mountain (coloured) (0199538697308) виниловая пластинка
Gorillaz возвращаются с «The Mountain», своим девятым студийным альбомом, который выйдет в марте 2026 года на их собственном лейбле KONG. Альбом, включающий в себя коллекцию из 15 песен, расширяет музыкальные горизонты группы благодаря сотрудничеству с другими музыкантами по всему миру и многоязычному повествованию. Лимитированное издание на желтом виниле. Альбом «The Mountain» был записан в разных местах по всему миру — от лондонской студии Studio 13 и Девона до Мумбаи, Нью-Дели, Раджастхана и Варанаси в Индии, а также в Ашхабаде, Дамаске, Лос-Анджелесе, Майами и Нью-Йорке. Исполнения прозвучали на пяти языках: английском, арабском, хинди, испанском и йоруба. Как и большинство работ Gorillaz, альбом The Mountain собрал в себе невероятных музыкантов. В 15 треках вы услышите вклад таких исполнителей, как Idles, Кара Джексон, Ясин Бей, Джонни Марр, Black Thought, Анушка Шанкар и Омар Сулейман. Также в альбоме посмертно приняли участие легенды Бобби Уомак, Дэйв «Trugoy the Dove» Жоликер, Деннис Хоппер, Марк Э. Смит, Proof и Тони Аллен. Визуально работа Джейми Хьюлетта изображает четверых анимированных участников группы в виде кочевников по Индии.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Похожие товары
-
В наличииЦена 5 030 руб.1258 руб. в СплитP!Nk - M!Ssundaztood (2Lp) (0190758075310) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 5 030 руб.1258 руб. в СплитCeline Dion - Courage (coloured) (0190759524817) виниловая пласт...
-
В наличииЦена 5 030 руб.1258 руб. в Сплит0194398449418, Dion, Celine, Encore Un Soir виниловая пластинка
-
В наличииЦена 5 030 руб.1258 руб. в СплитKraftwerk - The Man-Machine (2009 remastered) (Translucent Red) ...
-
В наличииЦена 5 030 руб.1258 руб. в СплитJoe Dassin - Eternel (0196587588717) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 5 030 руб.1258 руб. в СплитWham! - The Singles: Echoes From The Edge Of Heaven (01965873525...
-
В наличииЦена 5 030 руб.1258 руб. в СплитRobert Plant & Alison Krauss - Raising Sand (0011661907515) вини...
-
В наличииЦена 5 030 руб.1258 руб. в СплитAce Frehley - Now Playing (coloured) (0603497818747) виниловая п...
-
В наличииЦена 5 040 руб.1260 руб. в СплитFrom Ashes To New - Reflections (coloured) (0810202534360) винил...
-
В наличииЦена 5 040 руб.1260 руб. в СплитAutechre - Chiastic Slide (0801061804916) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 5 040 руб.1260 руб. в СплитDream Theater - Octavarium (0081227965617) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 5 040 руб.1260 руб. в СплитIron Maiden - A Matter Of Life And Death (0190295851958) винилов...
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Отзывы о товаре Gorillaz - The Mountain (coloured) (0199538697308) виниловая пластинка