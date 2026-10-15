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Autechre - Chiastic Slide (0801061804916) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Autechre - Chiastic Slide (0801061804916) виниловая пластинка

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Autechre - Chiastic Slide (0801061804916) виниловая пластинка - фото 1
Autechre - Chiastic Slide (0801061804916) виниловая пластинка - фото 2
Autechre - Chiastic Slide (0801061804916) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Autechre
Альбом (сингл)
Chiastic Slide
Жанр
Ambient. IDM. Experimental
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Autechre - Chiastic Slide (0801061804916) виниловая пластинка - фото 1
  • Autechre - Chiastic Slide (0801061804916) виниловая пластинка - фото 2
  • Autechre - Chiastic Slide (0801061804916) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 040 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 752569
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Характеристики

Бренд
Warp Records
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Warp Records
Barcode
[0801061804916]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Autechre
Альбом (сингл)
Chiastic Slide
Жанр
Ambient. IDM. Experimental
Трек-лист
Cipater, Rettic Ac, Tewe, Cichli, Hub, Calbruc, Recury, Pule, Nuane
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Autechre - Chiastic Slide (0801061804916) виниловая пластинка

Треклист

  • Cipater
  • Rettic Ac
  • Tewe
  • Cichli
  • Hub
  • Calbruc
  • Recury
  • Pule
  • Nuane

Отзывы о товаре Autechre - Chiastic Slide (0801061804916) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Warp Records
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Warp Records
Barcode
[0801061804916]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Autechre
Альбом (сингл)
Chiastic Slide
Жанр
Ambient. IDM. Experimental
Трек-лист
Cipater, Rettic Ac, Tewe, Cichli, Hub, Calbruc, Recury, Pule, Nuane
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Описание

Треклист

  • Cipater
  • Rettic Ac
  • Tewe
  • Cichli
  • Hub
  • Calbruc
  • Recury
  • Pule
  • Nuane
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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