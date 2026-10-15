Autechre - Chiastic Slide (0801061804916) виниловая пластинка
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Autechre
Альбом (сингл)
Chiastic Slide
Жанр
Ambient. IDM. Experimental
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 040 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 752569
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!Отправить
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Warp Records
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Warp Records
Barcode
[0801061804916]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Autechre
Альбом (сингл)
Chiastic Slide
Жанр
Ambient. IDM. Experimental
Трек-лист
Cipater, Rettic Ac, Tewe, Cichli, Hub, Calbruc, Recury, Pule, Nuane
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Autechre - Chiastic Slide (0801061804916) виниловая пластинка
Треклист
- Cipater
- Rettic Ac
- Tewe
- Cichli
- Hub
- Calbruc
- Recury
- Pule
- Nuane
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Похожие товары
-
В наличииЦена 4 810 руб.1203 руб. в СплитGorillaz - Humanz (0190295851194) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 4 810 руб.1203 руб. в СплитBryan Adams - Ultimate (0602557944174) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 4 810 руб.1203 руб. в СплитCreedence Clearwater Revival - Chronicle: 20 Greatest Hits (0025...
-
В наличииЦена 4 810 руб.1203 руб. в СплитNick Cave - Nocturama (5414939711213) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 4 810 руб.1203 руб. в СплитParadise Lost - Drown In Darkness (0840588158812) виниловая плас...
-
В наличииЦена 4 810 руб.1203 руб. в СплитBeth Hart - A Tribute To Led Zeppelin (coloured) (0810020506044)...
-
В наличииЦена 4 810 руб.1203 руб. в СплитThe Mars Volta - Que Dios Te Maldiga Mi Corazon (4250795605584) ...
-
В наличииЦена 4 810 руб.1203 руб. в СплитNirvana - Bleach - deluxe (0098787083415) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 4 810 руб.1203 руб. в СплитSantana - Moonflower (Orange) (8719262033467) виниловая пластинк...
-
В наличииЦена 4 810 руб.1203 руб. в СплитRage - Reflections Of A Shadow (0886922153716) виниловая пластин...
-
В наличииЦена 4 810 руб.1203 руб. в СплитVirgin Steele - Guardians Of The Flame (0886922495212) виниловая...
-
В наличииЦена 4 810 руб.1203 руб. в СплитVirgin Steele - Virgin Steele (0886922495113) виниловая пластинк...
Бренд
Warp Records
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Warp Records
Barcode
[0801061804916]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Autechre
Альбом (сингл)
Chiastic Slide
Жанр
Ambient. IDM. Experimental
Трек-лист
Cipater, Rettic Ac, Tewe, Cichli, Hub, Calbruc, Recury, Pule, Nuane
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Треклист
- Cipater
- Rettic Ac
- Tewe
- Cichli
- Hub
- Calbruc
- Recury
- Pule
- Nuane
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Autechre - Chiastic Slide (0801061804916) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Autechre - Chiastic Slide (0801061804916) виниловая пластинка