From Ashes To New - Reflections (coloured) (0810202534360) виниловая пластинка
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара From Ashes To New - Reflections (coloured) (0810202534360) виниловая пластинка
Четвертый студийный альбом американской рок-группы From Ashes To New, выпущенный в апреле 2026 года. Пластинка «Reflections» стала концептуальным продолжением успешного релиза 2023 года «Blackout». Музыкальный материал представляет собой фирменное для коллектива высокоэнергетическое сочетание рэп-рока, нью-метала, электроники и альтернативного рока с упором на сильные вокальные хуки. Трек-лист включает двенадцать композиций, среди которых синглы «Drag Me» и «Forever». Лимитированное инди-эксклюзивное переиздание на одной цветной виниловой пластинке от лейбла Better Noise Music.
Треклист
- Drag Me
- Forever
- Villain
- Die For You
- Black Hearts
- Upside Down
- (Not) Psycho
- Parasite
- New Disease
- Darkside
- Falling From Heaven
- Your Ghos
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Цветной винил
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Похожие товары
-
В наличииЦена 4 810 руб.1203 руб. в СплитGorillaz - Humanz (0190295851194) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 4 810 руб.1203 руб. в СплитBryan Adams - Ultimate (0602557944174) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 4 810 руб.1203 руб. в СплитCreedence Clearwater Revival - Chronicle: 20 Greatest Hits (0025...
-
В наличииЦена 4 810 руб.1203 руб. в СплитNick Cave - Nocturama (5414939711213) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 4 810 руб.1203 руб. в СплитParadise Lost - Drown In Darkness (0840588158812) виниловая плас...
-
В наличииЦена 4 810 руб.1203 руб. в СплитBeth Hart - A Tribute To Led Zeppelin (coloured) (0810020506044)...
-
В наличииЦена 4 810 руб.1203 руб. в СплитThe Mars Volta - Que Dios Te Maldiga Mi Corazon (4250795605584) ...
-
В наличииЦена 4 810 руб.1203 руб. в СплитNirvana - Bleach - deluxe (0098787083415) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 4 810 руб.1203 руб. в СплитSantana - Moonflower (Orange) (8719262033467) виниловая пластинк...
-
В наличииЦена 4 810 руб.1203 руб. в СплитRage - Reflections Of A Shadow (0886922153716) виниловая пластин...
-
В наличииЦена 4 810 руб.1203 руб. в СплитVirgin Steele - Guardians Of The Flame (0886922495212) виниловая...
-
В наличииЦена 4 810 руб.1203 руб. в СплитVirgin Steele - Virgin Steele (0886922495113) виниловая пластинк...
Четвертый студийный альбом американской рок-группы From Ashes To New, выпущенный в апреле 2026 года. Пластинка «Reflections» стала концептуальным продолжением успешного релиза 2023 года «Blackout». Музыкальный материал представляет собой фирменное для коллектива высокоэнергетическое сочетание рэп-рока, нью-метала, электроники и альтернативного рока с упором на сильные вокальные хуки. Трек-лист включает двенадцать композиций, среди которых синглы «Drag Me» и «Forever». Лимитированное инди-эксклюзивное переиздание на одной цветной виниловой пластинке от лейбла Better Noise Music.
Треклист
- Drag Me
- Forever
- Villain
- Die For You
- Black Hearts
- Upside Down
- (Not) Psycho
- Parasite
- New Disease
- Darkside
- Falling From Heaven
- Your Ghos
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Цветной винил
Отзывы о товаре From Ashes To New - Reflections (coloured) (0810202534360) виниловая пластинка