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From Ashes To New - Reflections (coloured) (0810202534360) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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From Ashes To New - Reflections (coloured) (0810202534360) виниловая пластинка

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From Ashes To New - Reflections (coloured) (0810202534360) виниловая пластинка - фото 1
From Ashes To New - Reflections (coloured) (0810202534360) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
From Ashes To New
Альбом (сингл)
Reflections
Жанр
Alternative Rock
Версия издания
цветной винил
Цвет винила
фиолетовый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • From Ashes To New - Reflections (coloured) (0810202534360) виниловая пластинка - фото 1
  • From Ashes To New - Reflections (coloured) (0810202534360) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 040 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 752556
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Характеристики

Бренд
Better Noise Music
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Better Noise Music
Barcode
[0810202534360]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
From Ashes To New
Альбом (сингл)
Reflections
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
Drag Me, Forever, Villain, Die For You, Black Hearts, Upside Down, (Not) Psycho, Parasite, New Disease, Darkside, Falling From Heaven, Your Ghos
Версия издания
цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
фиолетовый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара From Ashes To New - Reflections (coloured) (0810202534360) виниловая пластинка

Четвертый студийный альбом американской рок-группы From Ashes To New, выпущенный в апреле 2026 года. Пластинка «Reflections» стала концептуальным продолжением успешного релиза 2023 года «Blackout». Музыкальный материал представляет собой фирменное для коллектива высокоэнергетическое сочетание рэп-рока, нью-метала, электроники и альтернативного рока с упором на сильные вокальные хуки. Трек-лист включает двенадцать композиций, среди которых синглы «Drag Me» и «Forever». Лимитированное инди-эксклюзивное переиздание на одной цветной виниловой пластинке от лейбла Better Noise Music.

Треклист

  • Drag Me
  • Forever
  • Villain
  • Die For You
  • Black Hearts
  • Upside Down
  • (Not) Psycho
  • Parasite
  • New Disease
  • Darkside
  • Falling From Heaven
  • Your Ghos



Теги товара: Цветной винил

Отзывы о товаре From Ashes To New - Reflections (coloured) (0810202534360) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Better Noise Music
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Better Noise Music
Barcode
[0810202534360]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
From Ashes To New
Альбом (сингл)
Reflections
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
Drag Me, Forever, Villain, Die For You, Black Hearts, Upside Down, (Not) Psycho, Parasite, New Disease, Darkside, Falling From Heaven, Your Ghos
Развернуть
Версия издания
цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
фиолетовый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Описание

Четвертый студийный альбом американской рок-группы From Ashes To New, выпущенный в апреле 2026 года. Пластинка «Reflections» стала концептуальным продолжением успешного релиза 2023 года «Blackout». Музыкальный материал представляет собой фирменное для коллектива высокоэнергетическое сочетание рэп-рока, нью-метала, электроники и альтернативного рока с упором на сильные вокальные хуки. Трек-лист включает двенадцать композиций, среди которых синглы «Drag Me» и «Forever». Лимитированное инди-эксклюзивное переиздание на одной цветной виниловой пластинке от лейбла Better Noise Music.

Треклист

  • Drag Me
  • Forever
  • Villain
  • Die For You
  • Black Hearts
  • Upside Down
  • (Not) Psycho
  • Parasite
  • New Disease
  • Darkside
  • Falling From Heaven
  • Your Ghos


Теги товара: Цветной винил
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Отзывы


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