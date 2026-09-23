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Wham! - The Singles: Echoes From The Edge Of Heaven (0196587352516) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Wham! - The Singles: Echoes From The Edge Of Heaven (0196587352516) виниловая пластинка

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Wham! - The Singles: Echoes From The Edge Of Heaven (0196587352516) виниловая пластинка - фото 1
Wham! - The Singles: Echoes From The Edge Of Heaven (0196587352516) виниловая пластинка - фото 2
Wham! - The Singles: Echoes From The Edge Of Heaven (0196587352516) виниловая пластинка - фото 3
Wham! - The Singles: Echoes From The Edge Of Heaven (0196587352516) виниловая пластинка - фото 4
Wham! - The Singles: Echoes From The Edge Of Heaven (0196587352516) виниловая пластинка - фото 5
Wham! - The Singles: Echoes From The Edge Of Heaven (0196587352516) виниловая пластинка - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Wham!
Альбом (сингл)
Echoes From the Edge of Heaven
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Wham! - The Singles: Echoes From The Edge Of Heaven (0196587352516) виниловая пластинка - фото 1
  • Wham! - The Singles: Echoes From The Edge Of Heaven (0196587352516) виниловая пластинка - фото 2
  • Wham! - The Singles: Echoes From The Edge Of Heaven (0196587352516) виниловая пластинка - фото 3
  • Wham! - The Singles: Echoes From The Edge Of Heaven (0196587352516) виниловая пластинка - фото 4
  • Wham! - The Singles: Echoes From The Edge Of Heaven (0196587352516) виниловая пластинка - фото 5
  • Wham! - The Singles: Echoes From The Edge Of Heaven (0196587352516) виниловая пластинка - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 150 руб. 
Начислим 152 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 627693
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Загружаем...
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Загружаем...
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Wham! - The Singles: Echoes From The Edge Of Heaven (0196587352516) виниловая пластинка
4 150 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Sony Music
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Wham!
Альбом (сингл)
Echoes From the Edge of Heaven
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Wham! - The Singles: Echoes From The Edge Of Heaven (0196587352516) виниловая пластинка

Четвертый сборник британского дуэта Wham!, выпущенный в 2023 году в честь 40-летия группы. В него вошли синглы дуэта в хронологическом порядке, которые были выпущены с 1982 по 1986 год, за исключением Club Fantastic Megamix (хотя он включен в расширенную версию) и Careless Whisper (частично приписывается Wham! в некоторых регионах после выпуска в 1984 году). Кроме синглов в сборник вошли би-сайды и ремиксы популярных треков. Релиз дебютировал на 2 месте в чарте UK Albums, а также попал в пятерку лучших в Бельгии, Португалии и Шотландии. Издание представлено на двойном 180-ти граммовом черном виниле. Британский дуэт Wham! был создан в 1982 году одноклассниками Джорджом Майклом и Эндрю Риджли. Коллектив просуществовал всего четыре года, но за это время он добился большой популярности и коммерческого успеха, так в 1984-86 годах семь синглов дуэта побывали на первом месте поп-чартов Великобритании. 1984 год стал самым удачным в истории коллектива. В июле был выпущен сингл Careless Whisper, который стал крупнейшим хитом лета и побывал на вершине практически всех поп-чартов мира. В апреле 1985 года Wham! выступили в Китае и стали первыми звездами, кто посетил эту коммунистическую страну с гастролями. Летом 1986 года было объявлено о распаде дуэта, Джордж Майкл начал успешную сольную карьеру, а Эндрю Риджли ушел из шоу-бизнеса.

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Характеристики
Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Sony Music
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Wham!
Альбом (сингл)
Echoes From the Edge of Heaven
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Развернуть
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Описание
Четвертый сборник британского дуэта Wham!, выпущенный в 2023 году в честь 40-летия группы. В него вошли синглы дуэта в хронологическом порядке, которые были выпущены с 1982 по 1986 год, за исключением Club Fantastic Megamix (хотя он включен в расширенную версию) и Careless Whisper (частично приписывается Wham! в некоторых регионах после выпуска в 1984 году). Кроме синглов в сборник вошли би-сайды и ремиксы популярных треков. Релиз дебютировал на 2 месте в чарте UK Albums, а также попал в пятерку лучших в Бельгии, Португалии и Шотландии. Издание представлено на двойном 180-ти граммовом черном виниле. Британский дуэт Wham! был создан в 1982 году одноклассниками Джорджом Майклом и Эндрю Риджли. Коллектив просуществовал всего четыре года, но за это время он добился большой популярности и коммерческого успеха, так в 1984-86 годах семь синглов дуэта побывали на первом месте поп-чартов Великобритании. 1984 год стал самым удачным в истории коллектива. В июле был выпущен сингл Careless Whisper, который стал крупнейшим хитом лета и побывал на вершине практически всех поп-чартов мира. В апреле 1985 года Wham! выступили в Китае и стали первыми звездами, кто посетил эту коммунистическую страну с гастролями. Летом 1986 года было объявлено о распаде дуэта, Джордж Майкл начал успешную сольную карьеру, а Эндрю Риджли ушел из шоу-бизнеса.
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Wham! - The Singles: Echoes From The Edge Of Heaven (0196587352516) виниловая пластинка - стоимость товара 4150 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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