Описание товара Wham! - The Singles: Echoes From The Edge Of Heaven (0196587352516) виниловая пластинка

Четвертый сборник британского дуэта Wham!, выпущенный в 2023 году в честь 40-летия группы. В него вошли синглы дуэта в хронологическом порядке, которые были выпущены с 1982 по 1986 год, за исключением Club Fantastic Megamix (хотя он включен в расширенную версию) и Careless Whisper (частично приписывается Wham! в некоторых регионах после выпуска в 1984 году). Кроме синглов в сборник вошли би-сайды и ремиксы популярных треков. Релиз дебютировал на 2 месте в чарте UK Albums, а также попал в пятерку лучших в Бельгии, Португалии и Шотландии. Издание представлено на двойном 180-ти граммовом черном виниле. Британский дуэт Wham! был создан в 1982 году одноклассниками Джорджом Майклом и Эндрю Риджли. Коллектив просуществовал всего четыре года, но за это время он добился большой популярности и коммерческого успеха, так в 1984-86 годах семь синглов дуэта побывали на первом месте поп-чартов Великобритании. 1984 год стал самым удачным в истории коллектива. В июле был выпущен сингл Careless Whisper, который стал крупнейшим хитом лета и побывал на вершине практически всех поп-чартов мира. В апреле 1985 года Wham! выступили в Китае и стали первыми звездами, кто посетил эту коммунистическую страну с гастролями. Летом 1986 года было объявлено о распаде дуэта, Джордж Майкл начал успешную сольную карьеру, а Эндрю Риджли ушел из шоу-бизнеса.