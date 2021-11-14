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Kraftwerk - The Man-Machine (2009 remastered) (Translucent Red) (0190295272333) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Kraftwerk - The Man-Machine (2009 remastered) (Translucent Red) (0190295272333) виниловая пластинка

1 Отзывы
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Kraftwerk - The Man-Machine (2009 remastered) (Translucent Red) (0190295272333) виниловая пластинка - фото 1
Kraftwerk - The Man-Machine (2009 remastered) (Translucent Red) (0190295272333) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Исполнитель
Kraftwerk
Альбом (сингл)
The Man-Machine (2009 remastered)
Жанр
Ambient. IDM. Experimental, Indie Pop
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • Kraftwerk - The Man-Machine (2009 remastered) (Translucent Red) (0190295272333) виниловая пластинка - фото 1
  • Kraftwerk - The Man-Machine (2009 remastered) (Translucent Red) (0190295272333) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 170 руб. 
Начислим 154 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 500653
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Kraftwerk - The Man-Machine (2009 remastered) (Translucent Red) (0190295272333) виниловая пластинка
5 170 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Исполнитель
Kraftwerk
Альбом (сингл)
The Man-Machine (2009 remastered)
Жанр
Ambient. IDM. Experimental, Indie Pop
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Kraftwerk - The Man-Machine (2009 remastered) (Translucent Red) (0190295272333) виниловая пластинка

Kraftwerk - The Man-Machine (2009 remastered) (Translucent Red) (0190295272333) виниловая пластинка

Отзывы о товаре Kraftwerk - The Man-Machine (2009 remastered) (Translucent Red) (0190295272333) виниловая пластинка

14.11.2021
Михаил

Достоинства:
Красота неописуемая.

Недостатки:
Нет антистатистического конверта.

Комментарий:
Побывал в плену у роботов.Я-твой слуга,я-твой работник,, аж мурашки по коже!Звук шикарный,издание наикрасивийшее-такое могли создать только роботы,человеку такое не под силу!Красный прозрачный винил,записанный чисто без помех.Красивые яркие конверты.И главное толстенький буклет с красочными фотографиями группы.Отличное издание .Рекомендую!!!



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Характеристики
Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Исполнитель
Kraftwerk
Альбом (сингл)
The Man-Machine (2009 remastered)
Жанр
Ambient. IDM. Experimental, Indie Pop
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Описание
Kraftwerk - The Man-Machine (2009 remastered) (Translucent Red) (0190295272333) виниловая пластинка
Самовывоз
Доставка
Отзывы
14.11.2021
Михаил

Достоинства:
Красота неописуемая.

Недостатки:
Нет антистатистического конверта.

Комментарий:
Побывал в плену у роботов.Я-твой слуга,я-твой работник,, аж мурашки по коже!Звук шикарный,издание наикрасивийшее-такое могли создать только роботы,человеку такое не под силу!Красный прозрачный винил,записанный чисто без помех.Красивые яркие конверты.И главное толстенький буклет с красочными фотографиями группы.Отличное издание .Рекомендую!!!


Kraftwerk - The Man-Machine (2009 remastered) (Translucent Red) (0190295272333) виниловая пластинка – стоимость товара 5170 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(495)137-52-98 в Москве. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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