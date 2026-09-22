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Коммутатор OSNOVO SW-10800 купить с доставкой в Москве
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Коммутатор OSNOVO SW-10800

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Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Коммутатор
Форм-фактор
настольный
Тип коммутатора
неуправляемый
Уровень L1/L2/L3
L2
Количество портов RJ45
8
Базовая скорость передачи данных
100 Мбит/сек
Количество портов SFP
2
Поддержка PoE
нет
  • Коммутатор OSNOVO SW-10800 - фото 1
  • Коммутатор OSNOVO SW-10800 - фото 2
  • Коммутатор OSNOVO SW-10800 - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
177 800 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 729758
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Характеристики

Бренд
Osnovo
Тип товара
Коммутатор
Форм-фактор
настольный
Тип коммутатора
неуправляемый
Уровень L1/L2/L3
L2
Комплектация
Коммутатор
Количество портов RJ45
8
Базовая скорость передачи данных
100 Мбит/сек
Количество портов SFP
2
Поддержка PoE
нет
Размер таблицы MAC адресов
1000
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
21х18х4
Вес, г.
430

Описание товара Коммутатор OSNOVO SW-10800

Коммутаторы OSNOVO представляют собой надежное решение для сетевых подключений, обеспечивая стабильную связь и простоту в использовании. Одним из таких устройств является неуправляемый коммутатор от бренда OSNOVO, произведенный в Китае. Этот коммутатор выполнен в настольном форм-факторе, что позволяет разместить его в удобном для вас месте. Коммутатор оснащен 8 портами RJ45 и 2 портами SFP, что дает возможность гибкой конфигурации и подключения различных устройств. Устройство поддерживает базовую скорость передачи данных до 100 Мбит/сек, обеспечивая эффективное функционирование сети при выполнении стандартных задач. Коммутатор OSNOVO может похвастаться вместительной таблицей MAC-адресов размером до 1000 записей, что позволяет ему легко управлять подключением большого количества устройств. Несмотря на широкие функциональные возможности, устройство не поддерживает технологию PoE, что следует учитывать при планировании сети. С весом всего 0,42 кг, коммутатор можно легко перемещать при необходимости. Это идеальный выбор для малого и среднего бизнеса, ищущего доступное и удобное решение для сетевых подключений.



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Отзывы о товаре Коммутатор OSNOVO SW-10800




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Характеристики
Бренд
Osnovo
Тип товара
Коммутатор
Форм-фактор
настольный
Тип коммутатора
неуправляемый
Уровень L1/L2/L3
L2
Комплектация
Коммутатор
Количество портов RJ45
8
Базовая скорость передачи данных
100 Мбит/сек
Количество портов SFP
2
Поддержка PoE
нет
Размер таблицы MAC адресов
1000
Страна производитель
Китай
Описание
Коммутаторы OSNOVO представляют собой надежное решение для сетевых подключений, обеспечивая стабильную связь и простоту в использовании. Одним из таких устройств является неуправляемый коммутатор от бренда OSNOVO, произведенный в Китае. Этот коммутатор выполнен в настольном форм-факторе, что позволяет разместить его в удобном для вас месте. Коммутатор оснащен 8 портами RJ45 и 2 портами SFP, что дает возможность гибкой конфигурации и подключения различных устройств. Устройство поддерживает базовую скорость передачи данных до 100 Мбит/сек, обеспечивая эффективное функционирование сети при выполнении стандартных задач. Коммутатор OSNOVO может похвастаться вместительной таблицей MAC-адресов размером до 1000 записей, что позволяет ему легко управлять подключением большого количества устройств. Несмотря на широкие функциональные возможности, устройство не поддерживает технологию PoE, что следует учитывать при планировании сети. С весом всего 0,42 кг, коммутатор можно легко перемещать при необходимости. Это идеальный выбор для малого и среднего бизнеса, ищущего доступное и удобное решение для сетевых подключений.


Смотрите также: Wi-Fi Антенны и усилители сигнала, Wi-Fi мосты, Wi-Fi роутеры, Wi-Fi Точки доступа, Адаптеры питания и POE инжекторы, Интернет-модемы, Кабельная продукция и СКС, Коммутаторы, Сетевые адаптеры, Трансиверы и медиаконвертеры, Коммутаторы 5 портов, Коммутаторы 8 портов, Коммутаторы 16 портов, Коммутаторы 24 порта, Коммутаторы с PoE, Коммутаторы с SFP, Управляемые коммутаторы, Коммутаторы l2, Коммутаторы l3, Коммутаторы с PoE 16 портов, Коммутаторы D-Link 8 портов
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