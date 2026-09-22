Аудиотрубка Fanvil i501 белый
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Характеристики
Монтаж
настольное, настенный
Общение с посетителем
трубка
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 916 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 728795
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Характеристики
Бренд
FANVIL
Цвет
белый
Монтаж
настольное, настенный
Общение с посетителем
трубка
Ethernet (LAN)
100 Мбит/с
Габариты (ШxВxГ)
195х181х30 мм
Страна производитель
Китай
Вес, г.
514
Описание товара Аудиотрубка Fanvil i501 белый
Fanvil i501 — домофонная IP-трубка, предназначенная для осуществления голосовой связи по протоколу SIP, а также открывания двери с помощью реле и выполнения функции ответной части IP-домофона.
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Бренд
FANVIL
Цвет
белый
Монтаж
настольное, настенный
Общение с посетителем
трубка
Ethernet (LAN)
100 Мбит/с
Габариты (ШxВxГ)
195х181х30 мм
Страна производитель
Китай
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