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Видеодомофон Tantos Neo черный купить с доставкой в Москве
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Видеодомофон Tantos Neo черный

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Видеодомофон Tantos Neo черный - фото 1
Видеодомофон Tantos Neo черный - фото 2
Видеодомофон Tantos Neo черный - фото 3
Видеодомофон Tantos Neo черный - фото 4
Видеодомофон Tantos Neo черный - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Видеодомофон
Монтаж
накладной
Размер экрана
7
Разрешение монитора
800x480
Общение с посетителем
громкая связь
Количество вызывных панелей/камер
2
  • Видеодомофон Tantos Neo черный - фото 1
  • Видеодомофон Tantos Neo черный - фото 2
  • Видеодомофон Tantos Neo черный - фото 3
  • Видеодомофон Tantos Neo черный - фото 4
  • Видеодомофон Tantos Neo черный - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
11 520 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 728696
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Характеристики

Бренд
Tantos
Тип товара
Видеодомофон
Цвет
черный
Монтаж
накладной
Размер экрана
7
Разрешение монитора
800x480
Общение с посетителем
громкая связь
Количество вызывных панелей/камер
2
Запись фото
Да
Питание
от сети 220 В
Габариты (ШxВxГ)
320x160x60 мм
Страна производитель
Китай
Вес, г.
800

Описание товара Видеодомофон Tantos Neo черный

Монитор домофона Tantos NEO black - ультрасовременная модель премиум-класса с большим дисплеем диагональю 7" и высоким разрешением для максимального качества передаваемого изображения. Управление осуществляется при помощи сенсорного экрана. Меню настроек выполнено в стилистике операционных систем современных смартфонов, что значительно упростит обращение с домофоном. Связь осуществляется без использования проводной трубки, отличается чистым звуком. Монитор совместим с большинством популярных на российском рынке вызывных панелей. Поддерживает работу двух вызывных панелей и двух видеокамер. В одну систему можно объединить до 4 мониторов с возможностями интеркома (например, громкая связь с другой комнатой). Помимо стандартных возможностей домофона данная модель имеет функции будильника, календаря, электронной фоторамки и пр. Также монитор поддерживает функцию записи по детектору движения. В качестве мелодии вызова и сигнала будильника можно установить любую мелодию в формате MP3.



Смотрите также: Домофония, Умный дом

Отзывы о товаре Видеодомофон Tantos Neo черный




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Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
Tantos
Тип товара
Видеодомофон
Цвет
черный
Монтаж
накладной
Размер экрана
7
Разрешение монитора
800x480
Общение с посетителем
громкая связь
Количество вызывных панелей/камер
2
Запись фото
Да
Питание
от сети 220 В
Габариты (ШxВxГ)
320x160x60 мм
Страна производитель
Китай
Описание
Монитор домофона Tantos NEO black - ультрасовременная модель премиум-класса с большим дисплеем диагональю 7" и высоким разрешением для максимального качества передаваемого изображения. Управление осуществляется при помощи сенсорного экрана. Меню настроек выполнено в стилистике операционных систем современных смартфонов, что значительно упростит обращение с домофоном. Связь осуществляется без использования проводной трубки, отличается чистым звуком. Монитор совместим с большинством популярных на российском рынке вызывных панелей. Поддерживает работу двух вызывных панелей и двух видеокамер. В одну систему можно объединить до 4 мониторов с возможностями интеркома (например, громкая связь с другой комнатой). Помимо стандартных возможностей домофона данная модель имеет функции будильника, календаря, электронной фоторамки и пр. Также монитор поддерживает функцию записи по детектору движения. В качестве мелодии вызова и сигнала будильника можно установить любую мелодию в формате MP3.


Смотрите также: Домофония, Умный дом
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