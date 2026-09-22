Видеорегистратop наблюдения HiWatch DS-N208(C)
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Видеорегистратop наблюдения HiWatch DS-N208(C)
Видеорегистраторы HiWatch – это высококачественные устройства, предназначенные для эффективного видеонаблюдения и записи. Модель оснащена интерфейсом подключения SATA, что позволяет установить жесткий диск объемом до 6 ТБ, обеспечивая достаточно пространства для хранения большого количества видеоматериалов. Устройство поддерживает подключение до 8 IP-каналов, идеально подходя для современных систем безопасности. Данный видеорегистратор поддерживает запись с максимальным разрешением 1920x1080 пикселей, обеспечивая четкую и качественную картинку, а максимальная частота кадров достигает 25 кадров в секунду, что гарантирует плавное воспроизведение видео. Устройство оснащено удобным интерфейсом: два USB-разъема для подключения периферийных устройств, один VGA-разъем и один HDMI-разъем для различных вариантов подключения к мониторам и дисплеям. Питание осуществляется от адаптера, а потребляемая мощность составляет всего 10 Вт, что делает этот видеорегистратор энергоэффективным. Бренд HiWatch известен своей надежностью и долговечностью, а легкость установки и использования делают его подходящим выбором как для профессионалов, так и для домашних пользователей. В комплект не входят накопители, что позволяет пользователю подобрать нужный вариант под свои потребности.
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