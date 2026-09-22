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Камера видеонаблюдения Hikvision DS-2CD2023G2-IU 4 мм купить с доставкой в Москве
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Камера видеонаблюдения Hikvision DS-2CD2023G2-IU 4 мм

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Камера видеонаблюдения Hikvision DS-2CD2023G2-IU 4 мм - фото 1
Камера видеонаблюдения Hikvision DS-2CD2023G2-IU 4 мм - фото 2
Камера видеонаблюдения Hikvision DS-2CD2023G2-IU 4 мм - фото 3
Камера видеонаблюдения Hikvision DS-2CD2023G2-IU 4 мм - фото 4
Камера видеонаблюдения Hikvision DS-2CD2023G2-IU 4 мм - фото 5
Камера видеонаблюдения Hikvision DS-2CD2023G2-IU 4 мм - фото 6
Камера видеонаблюдения Hikvision DS-2CD2023G2-IU 4 мм - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Камера видеонаблюдения
Цвет корпуса
белый
Матрица
2 МПикс.
Тип сенсора
CMOS
Разрешение
1920x1080 Пикс.
ИК подсветка
есть
Рабочая температура
от -40 до +60 °С
Микрофон
да
Питание PoE
Да
  • Камера видеонаблюдения Hikvision DS-2CD2023G2-IU 4 мм - фото 1
  • Камера видеонаблюдения Hikvision DS-2CD2023G2-IU 4 мм - фото 2
  • Камера видеонаблюдения Hikvision DS-2CD2023G2-IU 4 мм - фото 3
  • Камера видеонаблюдения Hikvision DS-2CD2023G2-IU 4 мм - фото 4
  • Камера видеонаблюдения Hikvision DS-2CD2023G2-IU 4 мм - фото 5
  • Камера видеонаблюдения Hikvision DS-2CD2023G2-IU 4 мм - фото 6
  • Камера видеонаблюдения Hikvision DS-2CD2023G2-IU 4 мм - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
11 030 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 728524
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Характеристики

Бренд
HIKVISION
Тип товара
Камера видеонаблюдения
Цвет корпуса
белый
Матрица
2 МПикс.
Тип сенсора
CMOS
Разрешение
1920x1080 Пикс.
ИК подсветка
есть
WDR
аппаратный
Функция день/ночь
Да
Место установки
Уличная
Тип корпуса
цилиндрическая
Степень защиты
IP67
Поддержка карт памяти
microSD
Максимальный объем карты памяти
512
Рабочая температура
от -40 до +60 °С
Микрофон
да
Порт RJ-45
Да
Питание PoE
Да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
22х12х12
Вес, кг.
1.5

Описание товара Камера видеонаблюдения Hikvision DS-2CD2023G2-IU 4 мм

Видеокамера HIKVISION — это надежное и эффективное решение для организации уличного видеонаблюдения. Выполненная в стильном белом цилиндрическом корпусе, она обеспечит максимальную защиту благодаря степени защиты IP67, что делает её устойчивой к неблагоприятным погодным условиям и воздействию пыли. Благодаря рабочему диапазону температур от -40 до +60 °С, камера надежно функционирует в экстремальных условиях, что позволяет использовать ее в различных климатических зонах. Камера оснащена 2-мегапиксельной матрицей, обеспечивающей высокое качество изображения с разрешением 1920x1080 пикселей, что позволяет детально фиксировать происходящее. Поддержка аппаратного WDR (широкий динамический диапазон) позволяет сохранять четкость и детализацию изображения даже в условиях сложного освещения. Наличие порта RJ-45 расширяет возможности подключения и интеграции в существующие сети, делая установку и настройку более удобными. Инфракрасная подсветка гарантирует отличную видимость в темноте, а функция день/ночь автоматически адаптируется к изменениям освещения, обеспечивая круглосуточный мониторинг. HIKVISION заботится о безопасности и удобстве, предлагая поддержку карт памяти microSD с максимальным объемом до 512 ГБ. Это позволяет сохранять видеоархивы локально, обеспечивая легкий доступ к записи в случае необходимости. Эта видеокамера является идеальным выбором для тех, кто ищет надежное и высокотехнологичное решение для уличного наблюдения, способное обеспечить безопасность и контроль на высшем уровне.

Отзывы о товаре Камера видеонаблюдения Hikvision DS-2CD2023G2-IU 4 мм




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Характеристики
Бренд
HIKVISION
Тип товара
Камера видеонаблюдения
Цвет корпуса
белый
Матрица
2 МПикс.
Тип сенсора
CMOS
Разрешение
1920x1080 Пикс.
ИК подсветка
есть
WDR
аппаратный
Функция день/ночь
Да
Место установки
Уличная
Тип корпуса
цилиндрическая
Степень защиты
IP67
Развернуть
Поддержка карт памяти
microSD
Максимальный объем карты памяти
512
Рабочая температура
от -40 до +60 °С
Микрофон
да
Порт RJ-45
Да
Питание PoE
Да
Страна производитель
Китай
Описание
Видеокамера HIKVISION — это надежное и эффективное решение для организации уличного видеонаблюдения. Выполненная в стильном белом цилиндрическом корпусе, она обеспечит максимальную защиту благодаря степени защиты IP67, что делает её устойчивой к неблагоприятным погодным условиям и воздействию пыли. Благодаря рабочему диапазону температур от -40 до +60 °С, камера надежно функционирует в экстремальных условиях, что позволяет использовать ее в различных климатических зонах. Камера оснащена 2-мегапиксельной матрицей, обеспечивающей высокое качество изображения с разрешением 1920x1080 пикселей, что позволяет детально фиксировать происходящее. Поддержка аппаратного WDR (широкий динамический диапазон) позволяет сохранять четкость и детализацию изображения даже в условиях сложного освещения. Наличие порта RJ-45 расширяет возможности подключения и интеграции в существующие сети, делая установку и настройку более удобными. Инфракрасная подсветка гарантирует отличную видимость в темноте, а функция день/ночь автоматически адаптируется к изменениям освещения, обеспечивая круглосуточный мониторинг. HIKVISION заботится о безопасности и удобстве, предлагая поддержку карт памяти microSD с максимальным объемом до 512 ГБ. Это позволяет сохранять видеоархивы локально, обеспечивая легкий доступ к записи в случае необходимости. Эта видеокамера является идеальным выбором для тех, кто ищет надежное и высокотехнологичное решение для уличного наблюдения, способное обеспечить безопасность и контроль на высшем уровне.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Камера видеонаблюдения Hikvision DS-2CD2023G2-IU 4 мм - этот товар вы можете купить по цене 11030 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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