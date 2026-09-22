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Камера видеонаблюдения HiWatch DS-I253L(D)(2.8mm) купить с доставкой в Москве
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Камера видеонаблюдения HiWatch DS-I253L(D)(2.8mm)

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Камера видеонаблюдения HiWatch DS-I253L(D)(2.8mm) - фото 1
Камера видеонаблюдения HiWatch DS-I253L(D)(2.8mm) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Камера видеонаблюдения
Цвет корпуса
белый
Матрица
2 МПикс.
Тип сенсора
CMOS
Разрешение
1920x1080 Пикс.
ИК подсветка
есть
Рабочая температура
от -40 до +60 °С
Микрофон
да
  • Камера видеонаблюдения HiWatch DS-I253L(D)(2.8mm) - фото 1
  • Камера видеонаблюдения HiWatch DS-I253L(D)(2.8mm) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 540 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 728433
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Характеристики

Бренд
HiWatch
Тип товара
Камера видеонаблюдения
Цвет корпуса
белый
Матрица
2 МПикс.
Тип сенсора
CMOS
Разрешение
1920x1080 Пикс.
ИК подсветка
есть
WDR
цифровой
Функция день/ночь
Да
Место установки
Уличная
Тип корпуса
купольная
Степень защиты
IP67
Поддержка карт памяти
microSD
Максимальный объем карты памяти
256
Рабочая температура
от -40 до +60 °С
Микрофон
да
Порт RJ-45
Да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
15х15х14
Вес, г.
611

Описание товара Камера видеонаблюдения HiWatch DS-I253L(D)(2.8mm)

Видеокамера HiWatch – это надежное решение для уличного видеонаблюдения, сочетание современного дизайна и передовых технологий. Эта купольная видеокамера выполнена в классическом белом цвете и обладает степенью защиты IP67, что делает ее устойчивой к воздействию пыли и влаги, позволяя работать в любых погодных условиях. Основные характеристики камеры идеально подходят для детального наблюдения. Она оснащена матрицей с разрешением 2 мегапикселя, что обеспечивает четкое и ясное изображение с разрешением 1920x1080 пикселей. Цифровая функция WDR (Wide Dynamic Range) позволяет получать качественное изображение даже в условиях контрастного освещения. Встроенный микрофон позволяет не только визуально, но и аудиально контролировать обстановку, добавляя дополнительный уровень безопасности. Наличие ИК подсветки обеспечивает высокое качество видеозаписи в ночное время, позволяя вести наблюдение круглосуточно благодаря функции день/ночь. Камера поддерживает установку карт памяти формата microSD объемом до 256 ГБ, что дает возможность локально хранить большое количество записей. С весом всего 0,12 кг, она легко устанавливается на любые поверхности, не создавая дополнительной нагрузки на конструкцию. Видеоаппаратура HiWatch идеально подходит для использования в системах безопасности, предлагая надежность и высокое качество изображения, необходимые для эффективного наблюдения на объектах различной сложности.

Отзывы о товаре Камера видеонаблюдения HiWatch DS-I253L(D)(2.8mm)




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Характеристики
Бренд
HiWatch
Тип товара
Камера видеонаблюдения
Цвет корпуса
белый
Матрица
2 МПикс.
Тип сенсора
CMOS
Разрешение
1920x1080 Пикс.
ИК подсветка
есть
WDR
цифровой
Функция день/ночь
Да
Место установки
Уличная
Тип корпуса
купольная
Степень защиты
IP67
Развернуть
Поддержка карт памяти
microSD
Максимальный объем карты памяти
256
Рабочая температура
от -40 до +60 °С
Микрофон
да
Порт RJ-45
Да
Страна производитель
Китай
Описание
Видеокамера HiWatch – это надежное решение для уличного видеонаблюдения, сочетание современного дизайна и передовых технологий. Эта купольная видеокамера выполнена в классическом белом цвете и обладает степенью защиты IP67, что делает ее устойчивой к воздействию пыли и влаги, позволяя работать в любых погодных условиях. Основные характеристики камеры идеально подходят для детального наблюдения. Она оснащена матрицей с разрешением 2 мегапикселя, что обеспечивает четкое и ясное изображение с разрешением 1920x1080 пикселей. Цифровая функция WDR (Wide Dynamic Range) позволяет получать качественное изображение даже в условиях контрастного освещения. Встроенный микрофон позволяет не только визуально, но и аудиально контролировать обстановку, добавляя дополнительный уровень безопасности. Наличие ИК подсветки обеспечивает высокое качество видеозаписи в ночное время, позволяя вести наблюдение круглосуточно благодаря функции день/ночь. Камера поддерживает установку карт памяти формата microSD объемом до 256 ГБ, что дает возможность локально хранить большое количество записей. С весом всего 0,12 кг, она легко устанавливается на любые поверхности, не создавая дополнительной нагрузки на конструкцию. Видеоаппаратура HiWatch идеально подходит для использования в системах безопасности, предлагая надежность и высокое качество изображения, необходимые для эффективного наблюдения на объектах различной сложности.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Камера видеонаблюдения HiWatch DS-I253L(D)(2.8mm) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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