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Мышь HIPER HOMW-085 желтый купить с доставкой в Москве
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Мышь HIPER HOMW-085 желтый

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Мышь HIPER HOMW-085 желтый - фото 1
Мышь HIPER HOMW-085 желтый - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Мышь
Назначение
универсальная
Цвет
желтый
Бесшумные кнопки
нет
Тип сенсора
оптический
Разрешение оптического сенсора, dpi
1600
Общее количество кнопок
4
Интерфейс подключения
радиоканал
  • Мышь HIPER HOMW-085 желтый - фото 1
  • Мышь HIPER HOMW-085 желтый - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
400 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 727440
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Характеристики

Бренд
HIPER
Тип товара
Мышь
Назначение
универсальная
Цвет
желтый
Бесшумные кнопки
нет
Хват
для правой и левой руки
Тип сенсора
оптический
Разрешение оптического сенсора, dpi
1600
Общее количество кнопок
4
Интерфейс подключения
радиоканал
Радиус действия беспроводной связи, м
10 м
Источник питания мыши
1xАА
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
17х12х7
Вес, г.
150

Описание товара Мышь HIPER HOMW-085 желтый

Описание мыши HIPER: Мышь HIPER — это надежное и стильное устройство, идеально подходящее как для повседневного использования, так и для гейминга. Она оснащена эргономичным корпусом, который обеспечивает комфорт даже при длительной работе. Благодаря высокоточному сенсору, мышь обеспечивает плавное и точное управление курсором на любом типе поверхности. Инновационная система настройки DPI позволяет адаптировать скорость курсора в зависимости от ваших предпочтений и требований игры. Программируемые кнопки предоставляют возможность создания индивидуальных макросов, упрощая выполнение сложных команд одним нажатием. Мышь HIPER также обладает яркой RGB-подсветкой, которую можно настроить в соответствии с вашим настроением или игровым сетапом. Современные беспроводные технологии обеспечивают стабильное соединение без запаздываний, позволяя вам сосредоточиться на работе или игре без отвлекающих факторов. Сочетание высокой функциональности, стильного дизайна и доступной цены делает мышь HIPER отличным выбором для тех, кто ищет качественное периферийное устройство.

Отзывы о товаре Мышь HIPER HOMW-085 желтый




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Характеристики
Бренд
HIPER
Тип товара
Мышь
Назначение
универсальная
Цвет
желтый
Бесшумные кнопки
нет
Хват
для правой и левой руки
Тип сенсора
оптический
Разрешение оптического сенсора, dpi
1600
Общее количество кнопок
4
Интерфейс подключения
радиоканал
Радиус действия беспроводной связи, м
10 м
Источник питания мыши
1xАА
Развернуть
Страна производитель
Китай
Описание
Описание мыши HIPER: Мышь HIPER — это надежное и стильное устройство, идеально подходящее как для повседневного использования, так и для гейминга. Она оснащена эргономичным корпусом, который обеспечивает комфорт даже при длительной работе. Благодаря высокоточному сенсору, мышь обеспечивает плавное и точное управление курсором на любом типе поверхности. Инновационная система настройки DPI позволяет адаптировать скорость курсора в зависимости от ваших предпочтений и требований игры. Программируемые кнопки предоставляют возможность создания индивидуальных макросов, упрощая выполнение сложных команд одним нажатием. Мышь HIPER также обладает яркой RGB-подсветкой, которую можно настроить в соответствии с вашим настроением или игровым сетапом. Современные беспроводные технологии обеспечивают стабильное соединение без запаздываний, позволяя вам сосредоточиться на работе или игре без отвлекающих факторов. Сочетание высокой функциональности, стильного дизайна и доступной цены делает мышь HIPER отличным выбором для тех, кто ищет качественное периферийное устройство.
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