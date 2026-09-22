Мышь HIPER HOMW-085 желтый
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Мышь HIPER HOMW-085 желтый
Описание мыши HIPER: Мышь HIPER — это надежное и стильное устройство, идеально подходящее как для повседневного использования, так и для гейминга. Она оснащена эргономичным корпусом, который обеспечивает комфорт даже при длительной работе. Благодаря высокоточному сенсору, мышь обеспечивает плавное и точное управление курсором на любом типе поверхности. Инновационная система настройки DPI позволяет адаптировать скорость курсора в зависимости от ваших предпочтений и требований игры. Программируемые кнопки предоставляют возможность создания индивидуальных макросов, упрощая выполнение сложных команд одним нажатием. Мышь HIPER также обладает яркой RGB-подсветкой, которую можно настроить в соответствии с вашим настроением или игровым сетапом. Современные беспроводные технологии обеспечивают стабильное соединение без запаздываний, позволяя вам сосредоточиться на работе или игре без отвлекающих факторов. Сочетание высокой функциональности, стильного дизайна и доступной цены делает мышь HIPER отличным выбором для тех, кто ищет качественное периферийное устройство.
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Теги товара: Для левшей, для дизайнеров
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Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, A4Tech, Asus, Acer, Logitech, Игровые, С bluetooth, Для ноутбука, Вертикальные, Бесшумные игровые мыши, Белые, Розовые
Теги товара: Для левшей, для дизайнеров
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