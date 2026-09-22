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Мышь HIPER HOMW-091 черный купить с доставкой в Москве
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Мышь HIPER HOMW-091 черный

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Мышь HIPER HOMW-091 черный - фото 3
Мышь HIPER HOMW-091 черный - фото 4
Мышь HIPER HOMW-091 черный - фото 5
Мышь HIPER HOMW-091 черный - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Мышь
Назначение
универсальная
Цвет
черный
Бесшумные кнопки
нет
Тип сенсора
оптический
Разрешение оптического сенсора, dpi
1600
Общее количество кнопок
4
Интерфейс подключения
радиоканал
  • Мышь HIPER HOMW-091 черный - фото 1
  • Мышь HIPER HOMW-091 черный - фото 2
  • Мышь HIPER HOMW-091 черный - фото 3
  • Мышь HIPER HOMW-091 черный - фото 4
  • Мышь HIPER HOMW-091 черный - фото 5
  • Мышь HIPER HOMW-091 черный - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
400 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 727438
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Характеристики

Бренд
HIPER
Тип товара
Мышь
Назначение
универсальная
Цвет
черный
Бесшумные кнопки
нет
Хват
для правой и левой руки
Тип сенсора
оптический
Разрешение оптического сенсора, dpi
1600
Общее количество кнопок
4
Интерфейс подключения
радиоканал
Радиус действия беспроводной связи, м
10 м
Источник питания мыши
1xАА
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
17х12х7
Вес, г.
150

Описание товара Мышь HIPER HOMW-091 черный

Представляем универсальную беспроводную мышь HIPER, сочетающую стильный дизайн и функциональность для повседневного использования. Эта черная оптическая мышь оснащена интерфейсом подключения через радиоканал, обеспечивая стабильную беспроводную связь на расстоянии до 10 метров. Универсальная конструкция делает её удобной как для правшей, так и для левшей, благодаря симметричному дизайну. Мышь оборудована оптическим сенсором с разрешением 1600 dpi, что гарантирует точность и плавное перемещение курсора на экране. Несмотря на то, что кнопки не бесшумные, их отклик быстро реагирует на команды пользователя. Легкая и компактная, весом всего 58 граммов, мышь подходит для использования в любых условиях, будь то дом, офис или поездка. Её питание осуществляется от одной батарейки типа АА, что обеспечивает длительное время работы без необходимости частой замены. Бренд HIPER гарантирует надежность и высокое качество исполнения, делая эту мышь отличным выбором для тех, кто ценит комфорт и эффективность в работе за компьютером.

Отзывы о товаре Мышь HIPER HOMW-091 черный




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Характеристики
Бренд
HIPER
Тип товара
Мышь
Назначение
универсальная
Цвет
черный
Бесшумные кнопки
нет
Хват
для правой и левой руки
Тип сенсора
оптический
Разрешение оптического сенсора, dpi
1600
Общее количество кнопок
4
Интерфейс подключения
радиоканал
Радиус действия беспроводной связи, м
10 м
Источник питания мыши
1xАА
Развернуть
Страна производитель
Китай
Описание
Представляем универсальную беспроводную мышь HIPER, сочетающую стильный дизайн и функциональность для повседневного использования. Эта черная оптическая мышь оснащена интерфейсом подключения через радиоканал, обеспечивая стабильную беспроводную связь на расстоянии до 10 метров. Универсальная конструкция делает её удобной как для правшей, так и для левшей, благодаря симметричному дизайну. Мышь оборудована оптическим сенсором с разрешением 1600 dpi, что гарантирует точность и плавное перемещение курсора на экране. Несмотря на то, что кнопки не бесшумные, их отклик быстро реагирует на команды пользователя. Легкая и компактная, весом всего 58 граммов, мышь подходит для использования в любых условиях, будь то дом, офис или поездка. Её питание осуществляется от одной батарейки типа АА, что обеспечивает длительное время работы без необходимости частой замены. Бренд HIPER гарантирует надежность и высокое качество исполнения, делая эту мышь отличным выбором для тех, кто ценит комфорт и эффективность в работе за компьютером.
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