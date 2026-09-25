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Батарея для ИБП ExeGate GP12170 (EP160756RUS) купить с доставкой в Москве
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Батарея для ИБП ExeGate GP12170 (EP160756RUS)

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Батарея для ИБП ExeGate GP12170 (EP160756RUS) - фото 1
Батарея для ИБП ExeGate GP12170 (EP160756RUS) - фото 2
Батарея для ИБП ExeGate GP12170 (EP160756RUS) - фото 3
Батарея для ИБП ExeGate GP12170 (EP160756RUS) - фото 4
Батарея для ИБП ExeGate GP12170 (EP160756RUS) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
ИБП
Напряжение
12 В
Емкость, А*ч
17
Клеммы
M5
  • Батарея для ИБП ExeGate GP12170 (EP160756RUS) - фото 1
  • Батарея для ИБП ExeGate GP12170 (EP160756RUS) - фото 2
  • Батарея для ИБП ExeGate GP12170 (EP160756RUS) - фото 3
  • Батарея для ИБП ExeGate GP12170 (EP160756RUS) - фото 4
  • Батарея для ИБП ExeGate GP12170 (EP160756RUS) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 110 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 726658
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Характеристики

Бренд
EXEGATE
Тип товара
ИБП
Напряжение
12 В
Емкость, А*ч
17
Клеммы
M5
Страна производитель
Китай
Вес, кг.
5.23

Описание товара Батарея для ИБП ExeGate GP12170 (EP160756RUS)

Батарея для ИБП ExeGate на 17 А·ч — оптимальный выбор для тех, кто ценит надёжность и длительную автономную работу оборудования. Высокая ёмкость обеспечивает стабильное питание даже при продолжительных отключениях электроэнергии. Благодаря стандартному напряжению 12 В легко интегрируется в большинство источников бесперебойного питания. Клеммы M5 обеспечивают быструю и безопасную установку без лишних хлопот. Идеально подойдёт для домашнего использования или работы в офисе, где особенно важно сохранять работоспособность техники в любых условиях.



Теги товара: 12в

Отзывы о товаре Батарея для ИБП ExeGate GP12170 (EP160756RUS)




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Характеристики
Бренд
EXEGATE
Тип товара
ИБП
Напряжение
12 В
Емкость, А*ч
17
Клеммы
M5
Страна производитель
Китай
Описание
Батарея для ИБП ExeGate на 17 А·ч — оптимальный выбор для тех, кто ценит надёжность и длительную автономную работу оборудования. Высокая ёмкость обеспечивает стабильное питание даже при продолжительных отключениях электроэнергии. Благодаря стандартному напряжению 12 В легко интегрируется в большинство источников бесперебойного питания. Клеммы M5 обеспечивают быструю и безопасную установку без лишних хлопот. Идеально подойдёт для домашнего использования или работы в офисе, где особенно важно сохранять работоспособность техники в любых условиях.


Теги товара: 12в
Самовывоз
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