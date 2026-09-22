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Картридж Singlepack Violet T46SD UltraChromePro10 ink 25ml (C13T46SD00) купить с доставкой в Москве
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Картридж Singlepack Violet T46SD UltraChromePro10 ink 25ml (C13T46SD00)

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Картридж Singlepack Violet T46SD UltraChromePro10 ink 25ml (C13T46SD00)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Картридж струйный
Тип чернил
пигментные
Емкость картриджа
стандартный
Совместимость
для Epson
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 620 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 724636
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Характеристики

Бренд
Epson
Тип товара
Картридж струйный
Тип чернил
пигментные
Емкость картриджа
стандартный
Совместимость
для Epson
Цвет
фиолетовый
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
11х10х3
Вес, г.
150

Описание товара Картридж Singlepack Violet T46SD UltraChromePro10 ink 25ml (C13T46SD00)

Epson T46SD Violet (C13T46SD00) является важным дополнением к стандартной палитре CMYK в 10-цветной системе печати UltraChrome Pro 10. Введение фиолетового канала позволяет принтеру SureColor SC-P700 воспроизводить до 99% шкалы Pantone Solid Coated. Этот картридж незаменим для высокоточной интерьерной печати, изготовления цветопроб, а также для отображения сложных насыщенных фиолетовых, глубоких синих и пурпурных оттенков на художественных и глянцевых фотобумагах без потери детализации.

Отзывы о товаре Картридж Singlepack Violet T46SD UltraChromePro10 ink 25ml (C13T46SD00)




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Характеристики
Бренд
Epson
Тип товара
Картридж струйный
Тип чернил
пигментные
Емкость картриджа
стандартный
Совместимость
для Epson
Цвет
фиолетовый
Страна производитель
Китай
Описание
Epson T46SD Violet (C13T46SD00) является важным дополнением к стандартной палитре CMYK в 10-цветной системе печати UltraChrome Pro 10. Введение фиолетового канала позволяет принтеру SureColor SC-P700 воспроизводить до 99% шкалы Pantone Solid Coated. Этот картридж незаменим для высокоточной интерьерной печати, изготовления цветопроб, а также для отображения сложных насыщенных фиолетовых, глубоких синих и пурпурных оттенков на художественных и глянцевых фотобумагах без потери детализации.
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Доставка
Отзывы


Картридж Singlepack Violet T46SD UltraChromePro10 ink 25ml (C13T46SD00) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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