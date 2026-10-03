Картридж струйный Cactus CS-EPT01C200 T01C2 голубой (68мл) для Epson WorkForce Pro WF-C529RDTW/WF-C579RD2TWF/WF-C579RDTWF Pro
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Характеристики
Тип товара
Картриджи для струйных принтеров
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-16%3 230 руб. 3 840 руб.
В наличии
Код товара: 648546
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3 230 руб. -16%
3 840 руб.
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Характеристики
Размеры в упаковке, см
28х8х3
Вес, г.
200
Описание товара Картридж струйный Cactus CS-EPT01C200 T01C2 голубой (68мл) для Epson WorkForce Pro WF-C529RDTW/WF-C579RD2TWF/WF-C579RDTWF Pro
Струйный картридж Cactus CS-EPT01C200 T01C2 обладает свойствами качественного и надежного расходного материала. Данный картридж совместим с принтерами Epson из линейки WorkForce Pro WF, которые выполняют печать на основе струйной технологии. В данном картридже применяются чернила с красящими частицами голубого цвета, которые позволяют получать детализированные и красочные отпечатки на различных носителях. Емкость картриджа Cactus CS-EPT01C200 составляет 68 мл, что гарантирует продолжительный ресурс печати изображений.
Смотрите также: Кабели, адаптеры, переходники, Картриджи для лазерных принтеров, Картриджи для матричных принтеров, Картриджи для струйных принтеров, Прочие расходные материалы, для hp deskjet 2320, для canon pixma mg2540s, для canon pixma mg2440, для hp deskjet 2710, для canon pixma mp210, для hp deskjet 2720
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Струйный картридж Cactus CS-EPT01C200 T01C2 обладает свойствами качественного и надежного расходного материала. Данный картридж совместим с принтерами Epson из линейки WorkForce Pro WF, которые выполняют печать на основе струйной технологии. В данном картридже применяются чернила с красящими частицами голубого цвета, которые позволяют получать детализированные и красочные отпечатки на различных носителях. Емкость картриджа Cactus CS-EPT01C200 составляет 68 мл, что гарантирует продолжительный ресурс печати изображений.
Смотрите также: Кабели, адаптеры, переходники, Картриджи для лазерных принтеров, Картриджи для матричных принтеров, Картриджи для струйных принтеров, Прочие расходные материалы, для hp deskjet 2320, для canon pixma mg2540s, для canon pixma mg2440, для hp deskjet 2710, для canon pixma mp210, для hp deskjet 2720
Смотрите также: Кабели, адаптеры, переходники, Картриджи для лазерных принтеров, Картриджи для матричных принтеров, Картриджи для струйных принтеров, Прочие расходные материалы, для hp deskjet 2320, для canon pixma mg2540s, для canon pixma mg2440, для hp deskjet 2710, для canon pixma mp210, для hp deskjet 2720
Картридж струйный Cactus CS-EPT01C200 T01C2 голубой (68мл) для Epson WorkForce Pro WF-C529RDTW/WF-C579RD2TWF/WF-C579RDTWF Pro - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 3230 руб., вам надо позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Картридж струйный Cactus CS-EPT01C200 T01C2 голубой (68мл) для Epson WorkForce Pro WF-C529RDTW/WF-C579RD2TWF/WF-C579RDTWF Pro