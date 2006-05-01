Мультиметр цифровой Inforce 01-05-06
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Подсветка дисплея
Да
Возможность фиксации показаний
Да
Диод-тест
Да
Режим «прозвонка»
Да
Измерение силы постоянного тока
Да
Измерение силы переменного тока
Да
Измерение пост./перем. напряжения
Да
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 020 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 722956
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!Отправить
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Inforce
Подсветка дисплея
Да
Возможность фиксации показаний
Да
Диод-тест
Да
Режим «прозвонка»
Да
Измерение силы постоянного тока
Да
Измерение силы переменного тока
Да
Измерение пост./перем. напряжения
Да
Max переменный ток, A
10
Max постоянное напряжение, В
1000
Max переменное напряжение, В
750
Питание
2x AA
Габариты без упаковки
170x79x50 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
19х11х7
Вес, г.
330
Описание товара Мультиметр цифровой Inforce 01-05-06
Измерительное оборудование Inforce – надежный выбор профессионалов и энтузиастов. Этот прибор обладает множеством функций, которые делают его незаменимым помощником в любой работе с электроникой и электрическими системами.
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Похожие товары
-
В наличииЦена 1 950 руб.488 руб. в СплитМультиметр цифровой KRAFTOOL KM-500 (59856)
-
В наличииЦена 1 970 руб.493 руб. в СплитЛинейка разметочная T-образная Kraftool 34403, 300 мм
-
В наличииЦена 2 060 руб.515 руб. в СплитУсиленная нержавеющая линейка ЗУБР Про-150 34280-150, длина 1,5 ...
-
В наличииЦена 2 140 руб.535 руб. в СплитВысокоточный разметочный рейсмус Kraftool 34291, 150 мм
-
В наличииЦена 2 430 руб.608 руб. в СплитУсиленная алюминиевая линейка со стальной направляющей Kraftool ...
-
В наличииЦена 2 500 руб.625 руб. в СплитМультиметр цифровой KRAFTOOL KM-600 (59854)
-
В наличииЦена 2 700 руб.675 руб. в СплитШтангенциркуль электронный ЗУБР ШЦЦ-I-100-0.01, 100 мм, Професси...
-
В наличииЦена 2 730 руб.683 руб. в СплитУсиленная нержавеющая линейка ЗУБР Про-200 34280-200, длина 2,0 ...
-
В наличииЦена 2 770 руб.693 руб. в СплитШтангенциркуль стальной ЗУБР ШЦ-1-250, 250 мм, Профессионал (345...
-
В наличииЦена 2 820 руб.705 руб. в СплитСмарт-мультиметр цифровой KRAFTOOL KMS-10 (59872)
-
В наличииЦена 3 010 руб.753 руб. в СплитЛекальная поверочная линейка ЗУБР ЛД-300 34285-30, 300 мм, класс...
-
В наличииЦена 3 300 руб.825 руб. в СплитЦифровые токовые клещи KRAFTOOL KC-300 (59832)
Бренд
Inforce
Подсветка дисплея
Да
Возможность фиксации показаний
Да
Диод-тест
Да
Режим «прозвонка»
Да
Измерение силы постоянного тока
Да
Измерение силы переменного тока
Да
Измерение пост./перем. напряжения
Да
Max переменный ток, A
10
Max постоянное напряжение, В
1000
Max переменное напряжение, В
750
Развернуть
Питание
2x AA
Габариты без упаковки
170x79x50 мм
Страна производитель
Китай
Измерительное оборудование Inforce – надежный выбор профессионалов и энтузиастов. Этот прибор обладает множеством функций, которые делают его незаменимым помощником в любой работе с электроникой и электрическими системами.
Мультиметр цифровой Inforce 01-05-06 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Мультиметр цифровой Inforce 01-05-06