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Рубанок AEG PL700 4935472008 купить с доставкой в Москве
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Рубанок AEG PL700 4935472008

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Рубанок AEG PL700 4935472008 - фото 1
Рубанок AEG PL700 4935472008 - фото 2
Рубанок AEG PL700 4935472008 - фото 3
Рубанок AEG PL700 4935472008 - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Рубанок
Выборка четверти
да
Глубина строгания, мм
0-3
  • Рубанок AEG PL700 4935472008 - фото 1
  • Рубанок AEG PL700 4935472008 - фото 2
  • Рубанок AEG PL700 4935472008 - фото 3
  • Рубанок AEG PL700 4935472008 - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
15 270 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 722953
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Характеристики

Бренд
AEG
Тип товара
Рубанок
Высота, см
16.5
Мощность
700
Упаковка
есть
Ширина, см
16.5
Комплектация
Рубанок, Инструкция, Коробка
Выборка четверти
да
Максимальное число оборотов, об/мин
17000
Глубина строгания, мм
0-3
Регулировка глубины строгания
да
Поддержание постоянных оборотов под нагрузкой
нет
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
35х18х17
Вес, кг.
3.5

Описание товара Рубанок AEG PL700 4935472008

Рубанок AEG PL700 4935472008 служит для обработки древесины любых пород. Подходит для строгания заготовок шириной до 82 мм. Благодаря скорости вращения 17000 об/мин достигается высокое качество обрабатываемой поверхности. Выдвижной парковочный башмак препятствует случайному повреждению материала. Мягкая рукоять обеспечивает надежный хват.



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Отзывы о товаре Рубанок AEG PL700 4935472008




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Характеристики
Бренд
AEG
Тип товара
Рубанок
Высота, см
16.5
Мощность
700
Упаковка
есть
Ширина, см
16.5
Комплектация
Рубанок, Инструкция, Коробка
Выборка четверти
да
Максимальное число оборотов, об/мин
17000
Глубина строгания, мм
0-3
Регулировка глубины строгания
да
Поддержание постоянных оборотов под нагрузкой
нет
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Страна производитель
Китай
Описание
Рубанок AEG PL700 4935472008 служит для обработки древесины любых пород. Подходит для строгания заготовок шириной до 82 мм. Благодаря скорости вращения 17000 об/мин достигается высокое качество обрабатываемой поверхности. Выдвижной парковочный башмак препятствует случайному повреждению материала. Мягкая рукоять обеспечивает надежный хват.


Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые
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