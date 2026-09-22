Дрель-шуруповерт Ryobi 18В RDD18-0 5133005437
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Дрель-шуруповерт аккумуляторная
Тип двигателя
аккумуляторный
Лампа точечной подсветки
да
В кейсе
нет
Тип патрона
быстрозажимной
Кол-во скоростей работы
2
Макс. диаметр сверления дерева
38
Макс. диаметр сверления металла
13
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 260 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 722890
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Дрель-шуруповерт аккумуляторная
Тип двигателя
аккумуляторный
Лампа точечной подсветки
да
В кейсе
нет
Тип патрона
быстрозажимной
Мин. диаметр патрона
1.5
Макс. диаметр патрона
13
Кол-во скоростей работы
2
Регулировка оборотов
Да
Макс. крутящий момент, Нм
52
Макс. диаметр сверления дерева
38
Макс. диаметр сверления металла
13
Блокировка шпинделя
Да
Реверс
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
23х20х8
Вес, кг.
1.5
Описание товара Дрель-шуруповерт Ryobi 18В RDD18-0 5133005437
Дрель-шуруповерт аккумуляторная Ryobi представляет собой высокоэффективный инструмент, идеальный для широкого спектра задач как в быту, так и на профессиональной стройплощадке. Благодаря компактному и легкому дизайну, весом всего лишь 1,1 кг, работа с этим инструментом не вызывает усталости, позволяя выполнять задачи с максимальной комфортностью.
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Теги товара: Двухскоростные
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Бренд
Тип товара
Дрель-шуруповерт аккумуляторная
Тип двигателя
аккумуляторный
Лампа точечной подсветки
да
В кейсе
нет
Тип патрона
быстрозажимной
Мин. диаметр патрона
1.5
Макс. диаметр патрона
13
Кол-во скоростей работы
2
Регулировка оборотов
Да
Макс. крутящий момент, Нм
52
Макс. диаметр сверления дерева
38
Развернуть
Макс. диаметр сверления металла
13
Блокировка шпинделя
Да
Реверс
да
Страна производитель
Китай
Дрель-шуруповерт аккумуляторная Ryobi представляет собой высокоэффективный инструмент, идеальный для широкого спектра задач как в быту, так и на профессиональной стройплощадке. Благодаря компактному и легкому дизайну, весом всего лишь 1,1 кг, работа с этим инструментом не вызывает усталости, позволяя выполнять задачи с максимальной комфортностью.
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, Недорогие, Недорогие для дома, Профессиональные, Для дома, Безударные
Теги товара: Двухскоростные
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, Недорогие, Недорогие для дома, Профессиональные, Для дома, Безударные
Теги товара: Двухскоростные
Дрель-шуруповерт Ryobi 18В RDD18-0 5133005437 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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