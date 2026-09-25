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Аккумуляторная ударная дрель-шуруповерт SKIL HD6294, XP, без АКБ и ЗУ купить с доставкой в Москве
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Аккумуляторная ударная дрель-шуруповерт SKIL HD6294, XP, без АКБ и ЗУ

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Аккумуляторная ударная дрель-шуруповерт SKIL HD6294, XP, без АКБ и ЗУ - фото 1
Аккумуляторная ударная дрель-шуруповерт SKIL HD6294, XP, без АКБ и ЗУ - фото 2
Аккумуляторная ударная дрель-шуруповерт SKIL HD6294, XP, без АКБ и ЗУ - фото 3
Аккумуляторная ударная дрель-шуруповерт SKIL HD6294, XP, без АКБ и ЗУ - фото 4
Аккумуляторная ударная дрель-шуруповерт SKIL HD6294, XP, без АКБ и ЗУ - фото 5
Аккумуляторная ударная дрель-шуруповерт SKIL HD6294, XP, без АКБ и ЗУ - фото 6
Аккумуляторная ударная дрель-шуруповерт SKIL HD6294, XP, без АКБ и ЗУ - фото 7
Аккумуляторная ударная дрель-шуруповерт SKIL HD6294, XP, без АКБ и ЗУ - фото 8
Аккумуляторная ударная дрель-шуруповерт SKIL HD6294, XP, без АКБ и ЗУ - фото 9
Аккумуляторная ударная дрель-шуруповерт SKIL HD6294, XP, без АКБ и ЗУ - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип двигателя
бесщеточный
В кейсе
нет
Тип патрона
быстрозажимной
Кол-во скоростей работы
2
Макс. диаметр сверления дерева
36
Макс. диаметр сверления металла
13
  • Аккумуляторная ударная дрель-шуруповерт SKIL HD6294, XP, без АКБ и ЗУ - фото 1
  • Аккумуляторная ударная дрель-шуруповерт SKIL HD6294, XP, без АКБ и ЗУ - фото 2
  • Аккумуляторная ударная дрель-шуруповерт SKIL HD6294, XP, без АКБ и ЗУ - фото 3
  • Аккумуляторная ударная дрель-шуруповерт SKIL HD6294, XP, без АКБ и ЗУ - фото 4
  • Аккумуляторная ударная дрель-шуруповерт SKIL HD6294, XP, без АКБ и ЗУ - фото 5
  • Аккумуляторная ударная дрель-шуруповерт SKIL HD6294, XP, без АКБ и ЗУ - фото 6
  • Аккумуляторная ударная дрель-шуруповерт SKIL HD6294, XP, без АКБ и ЗУ - фото 7
  • Аккумуляторная ударная дрель-шуруповерт SKIL HD6294, XP, без АКБ и ЗУ - фото 8
  • Аккумуляторная ударная дрель-шуруповерт SKIL HD6294, XP, без АКБ и ЗУ - фото 9
  • Аккумуляторная ударная дрель-шуруповерт SKIL HD6294, XP, без АКБ и ЗУ - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
7 950 руб. 
Начислим 472 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 743270
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Аккумуляторная ударная дрель-шуруповерт SKIL HD6294, XP, без АКБ и ЗУ
7 950 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Skil
Тип двигателя
бесщеточный
В кейсе
нет
Комплектация
- Аккумуляторная ударная дрель-шуруповерт HD 6294.- Клипса для крепления на ремень.
Тип патрона
быстрозажимной
Мин. диаметр патрона
2
Макс. диаметр патрона
13
Кол-во скоростей работы
2
Регулировка оборотов
Да
Макс. крутящий момент, Нм
50
Макс. диаметр сверления дерева
36
Макс. диаметр сверления металла
13
Блокировка шпинделя
Да
Реверс
да
Тип аккумулятора
Li-lon
Количество аккумуляторов в комплекте
нет
Габариты без упаковки
166 x 67,3 x 198,5 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
22х22х9
Вес, кг.
1

Описание товара Аккумуляторная ударная дрель-шуруповерт SKIL HD6294, XP, без АКБ и ЗУ

Мощность, универсальность и удобство в одном инструменте. Этот инструмент сочетает в себе высокую производительность, долговечность и удобство использования, делая его идеальным выбором для сверления, закручивания крепежа и работы с твёрдыми материалами. Три режима работы — закручивание, сверление и ударное сверление. Универсальность — подходит для сверления дерева, металла и кирпичной кладки, а также для сложных задач по закручиванию крепежа. Компактный и легкий корпус — эргономичный дизайн и малый вес обеспечивают удобство работы над головой и в ограниченных пространствах. Цифровой бесщеточный двигатель — в 10 раз больший срок службы, повышенная мощность и эффективность. Две скорости — высокая скорость для сверления и высокий крутящий момент для сложных задач. 17 ступеней крутящего момента — для точного закручивания крепежа и сверления. 13-мм быстрозажимной патрон с храповым механизмом — надежная фиксация оснастки. Автоматическая блокировка шпинделя — быстрая и удобная смена оснастки. Переключатель режимов — простое переключение между закручиванием, сверлением и ударным сверлением. Яркая светодиодная подсветка — два режима, включая режим фонарика с автоотключением через 10 минут. Регулируемая скорость — плавный запуск и полный контроль над работой. Литий-ионная технология — отсутствие эффекта памяти и саморазряда, инструмент всегда готов к работе. Эргономичный дизайн и прорезиненная рукоятка — комфорт при длительной работе. Клипса для крепления на ремень — удобство переноски.



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Теги товара: Двухскоростные

Отзывы о товаре Аккумуляторная ударная дрель-шуруповерт SKIL HD6294, XP, без АКБ и ЗУ




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Характеристики
Бренд
Skil
Тип двигателя
бесщеточный
В кейсе
нет
Комплектация
- Аккумуляторная ударная дрель-шуруповерт HD 6294.- Клипса для крепления на ремень.
Тип патрона
быстрозажимной
Мин. диаметр патрона
2
Макс. диаметр патрона
13
Кол-во скоростей работы
2
Регулировка оборотов
Да
Макс. крутящий момент, Нм
50
Макс. диаметр сверления дерева
36
Развернуть
Макс. диаметр сверления металла
13
Блокировка шпинделя
Да
Реверс
да
Тип аккумулятора
Li-lon
Количество аккумуляторов в комплекте
нет
Габариты без упаковки
166 x 67,3 x 198,5 мм
Страна производитель
Китай
Описание
Мощность, универсальность и удобство в одном инструменте. Этот инструмент сочетает в себе высокую производительность, долговечность и удобство использования, делая его идеальным выбором для сверления, закручивания крепежа и работы с твёрдыми материалами. Три режима работы — закручивание, сверление и ударное сверление. Универсальность — подходит для сверления дерева, металла и кирпичной кладки, а также для сложных задач по закручиванию крепежа. Компактный и легкий корпус — эргономичный дизайн и малый вес обеспечивают удобство работы над головой и в ограниченных пространствах. Цифровой бесщеточный двигатель — в 10 раз больший срок службы, повышенная мощность и эффективность. Две скорости — высокая скорость для сверления и высокий крутящий момент для сложных задач. 17 ступеней крутящего момента — для точного закручивания крепежа и сверления. 13-мм быстрозажимной патрон с храповым механизмом — надежная фиксация оснастки. Автоматическая блокировка шпинделя — быстрая и удобная смена оснастки. Переключатель режимов — простое переключение между закручиванием, сверлением и ударным сверлением. Яркая светодиодная подсветка — два режима, включая режим фонарика с автоотключением через 10 минут. Регулируемая скорость — плавный запуск и полный контроль над работой. Литий-ионная технология — отсутствие эффекта памяти и саморазряда, инструмент всегда готов к работе. Эргономичный дизайн и прорезиненная рукоятка — комфорт при длительной работе. Клипса для крепления на ремень — удобство переноски.


Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, Недорогие, Недорогие для дома, Профессиональные, Для дома, Безударные


Теги товара: Двухскоростные
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Аккумуляторная ударная дрель-шуруповерт SKIL HD6294, XP, без АКБ и ЗУ – стоимость товара 7950 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(495)137-52-98 в Москве. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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