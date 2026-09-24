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Кабель Baseus CALD000603 Blue купить с доставкой в Москве
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Кабель Baseus CALD000603 Blue

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Кабель Baseus CALD000603 Blue - фото 1
Кабель Baseus CALD000603 Blue - фото 2
Кабель Baseus CALD000603 Blue - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Кабель
Разъем 1
USB Type-A
Разъем 2
USB Type-C
Выходной ток, A
3
Цвет
голубой
  • Кабель Baseus CALD000603 Blue - фото 1
  • Кабель Baseus CALD000603 Blue - фото 2
  • Кабель Baseus CALD000603 Blue - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
460 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 722738
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Характеристики

Бренд
Baseus
Тип товара
Кабель
Разъем 1
USB Type-A
Разъем 2
USB Type-C
Выходной ток, A
3
Цвет
голубой
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
15х9х3
Вес, г.
70

Описание товара Кабель Baseus CALD000603 Blue

Кабель Baseus Dynamic Series Fast Charging Data Cable USB to Type-C 100W 1m Blue (CALD000603) представляет собой высококачественное решение для зарядки и передачи данных. Этот кабель оснащен разъемами USB Type A и USB Type C, что позволяет использовать его для питания не только смартфонов, но и ноутбуков, благодаря поддержке нагрузки мощностью до 100 Вт. Он также поддерживает множество стандартов быстрой зарядки, таких как Quick Charge и Power Delivery, что избавляет вас от необходимости долго ждать, пока устройство зарядится. Кабель Baseus Dynamic Series имеет скорость передачи данных до 480 Мбит/с, что обеспечивает быструю передачу файлов. Его длина составляет 1 метр, что делает его удобным для использования в различных ситуациях. Внутри кабеля находится 8-жильный медный провод, который благодаря интеллектуальному чипу не нагревается даже при одновременной зарядке и передаче данных. Этот чип автоматически регулирует оптимальную мощность для стабильной и безопасной зарядки. Дизайн модели также заслуживает внимания. Плетеная оболочка с прочной текстурой и дополнительным усилением в местах соединения с разъемами делает его устойчивым к изгибам и растяжениям. Это делает кабель долговечным и надежным в использовании. Кабель Baseus Dynamic Series подходит для зарядки различных устройств с разъемом USB Type C, включая смартфоны, MacBook, ноутбуки, планшеты iPad и консоль Nintendo Switch. Это мощный кабель для особых задач, который обеспечивает стабильную и быструю зарядку ваших устройств.

Отзывы о товаре Кабель Baseus CALD000603 Blue




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Характеристики
Бренд
Baseus
Тип товара
Кабель
Разъем 1
USB Type-A
Разъем 2
USB Type-C
Выходной ток, A
3
Цвет
голубой
Страна производитель
Китай
Описание
Кабель Baseus Dynamic Series Fast Charging Data Cable USB to Type-C 100W 1m Blue (CALD000603) представляет собой высококачественное решение для зарядки и передачи данных. Этот кабель оснащен разъемами USB Type A и USB Type C, что позволяет использовать его для питания не только смартфонов, но и ноутбуков, благодаря поддержке нагрузки мощностью до 100 Вт. Он также поддерживает множество стандартов быстрой зарядки, таких как Quick Charge и Power Delivery, что избавляет вас от необходимости долго ждать, пока устройство зарядится. Кабель Baseus Dynamic Series имеет скорость передачи данных до 480 Мбит/с, что обеспечивает быструю передачу файлов. Его длина составляет 1 метр, что делает его удобным для использования в различных ситуациях. Внутри кабеля находится 8-жильный медный провод, который благодаря интеллектуальному чипу не нагревается даже при одновременной зарядке и передаче данных. Этот чип автоматически регулирует оптимальную мощность для стабильной и безопасной зарядки. Дизайн модели также заслуживает внимания. Плетеная оболочка с прочной текстурой и дополнительным усилением в местах соединения с разъемами делает его устойчивым к изгибам и растяжениям. Это делает кабель долговечным и надежным в использовании. Кабель Baseus Dynamic Series подходит для зарядки различных устройств с разъемом USB Type C, включая смартфоны, MacBook, ноутбуки, планшеты iPad и консоль Nintendo Switch. Это мощный кабель для особых задач, который обеспечивает стабильную и быструю зарядку ваших устройств.
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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