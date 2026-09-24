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Рулетка DeWalt DWHT36928-0 купить с доставкой в Москве
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Рулетка DeWalt DWHT36928-0

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Рулетка DeWalt DWHT36928-0 - фото 1
Рулетка DeWalt DWHT36928-0 - фото 2
Рулетка DeWalt DWHT36928-0 - фото 3
Рулетка DeWalt DWHT36928-0 - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
  • Рулетка DeWalt DWHT36928-0 - фото 1
  • Рулетка DeWalt DWHT36928-0 - фото 2
  • Рулетка DeWalt DWHT36928-0 - фото 3
  • Рулетка DeWalt DWHT36928-0 - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 640 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 722688
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Характеристики

Бренд
deWalt
Длина, м
8
Класс точности
2
Комплектация
рулетка, упаковка
Материал
обрезиненный пластик
Особенности
ширина ленты 32 мм
Габариты (ВxГxШ), мм
118x117x60
Габаритные размеры), см
11.8x11.7x6
Страна производства
Китай
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
12х12х6
Вес, г.
660

Описание товара Рулетка DeWalt DWHT36928-0

Рулетка DeWalt DWHT36928-0

Отзывы о товаре Рулетка DeWalt DWHT36928-0




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Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
deWalt
Длина, м
8
Класс точности
2
Комплектация
рулетка, упаковка
Материал
обрезиненный пластик
Особенности
ширина ленты 32 мм
Габариты (ВxГxШ), мм
118x117x60
Габаритные размеры), см
11.8x11.7x6
Страна производства
Китай
Страна производитель
Китай
Описание
Рулетка DeWalt DWHT36928-0
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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