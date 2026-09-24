Рулетка DeWalt DWHT36928-0
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 640 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 722688
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Характеристики
Бренд
Длина, м
8
Класс точности
2
Комплектация
рулетка, упаковка
Материал
обрезиненный пластик
Особенности
ширина ленты 32 мм
Габариты (ВxГxШ), мм
118x117x60
Габаритные размеры), см
11.8x11.7x6
Страна производства
Китай
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
12х12х6
Вес, г.
660
Описание товара Рулетка DeWalt DWHT36928-0
Рулетка DeWalt DWHT36928-0
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Бренд
Длина, м
8
Класс точности
2
Комплектация
рулетка, упаковка
Материал
обрезиненный пластик
Особенности
ширина ленты 32 мм
Габариты (ВxГxШ), мм
118x117x60
Габаритные размеры), см
11.8x11.7x6
Страна производства
Китай
Страна производитель
Китай
Рулетка DeWalt DWHT36928-0
Смотрите также: Влагомеры, Дальномеры, Детекторы, Другое измерительное оборудование, Комплектующие и аксессуары для измерительного оборудования, Микрометры, Пирометры, Рулетки строительные, Тепловизоры, Тестеры, Уклономеры, Уровни и нивелиры, Штангенциркули и транспортиры, 3 м, 5 м, с автостопом, с магнитным наконечником
Смотрите также: Влагомеры, Дальномеры, Детекторы, Другое измерительное оборудование, Комплектующие и аксессуары для измерительного оборудования, Микрометры, Пирометры, Рулетки строительные, Тепловизоры, Тестеры, Уклономеры, Уровни и нивелиры, Штангенциркули и транспортиры, 3 м, 5 м, с автостопом, с магнитным наконечником
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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