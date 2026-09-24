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Набор оснастки DeWalt DT70747T-QZ купить с доставкой в Москве
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Набор оснастки DeWalt DT70747T-QZ

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Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Набор
Назначение
для шуруповертов и гайковертов
Комплектация
держатель бит, биты 25 мм: PH2 x2, T15 x2, T20 x8, T25 x5, T30 x2, PZ1, PZ2 x2, PZ3 x2, биты 50 мм: PH2, T10, T20 x2, T25, PZ2, биты 85 мм: PH2, ложемент
  • Набор оснастки DeWalt DT70747T-QZ - фото 1
  • Набор оснастки DeWalt DT70747T-QZ - фото 2
  • Набор оснастки DeWalt DT70747T-QZ - фото 3
  • Набор оснастки DeWalt DT70747T-QZ - фото 4
  • Набор оснастки DeWalt DT70747T-QZ - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 710 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 722683
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Характеристики

Бренд
deWalt
Тип товара
Набор
Назначение
для шуруповертов и гайковертов
Дополнительно
хвостовик бит 1/4 дюйм.
Комплектация
держатель бит, биты 25 мм: PH2 x2, T15 x2, T20 x8, T25 x5, T30 x2, PZ1, PZ2 x2, PZ3 x2, биты 50 мм: PH2, T10, T20 x2, T25, PZ2, биты 85 мм: PH2, ложемент
Габариты (ВxГxШ), мм
223x223x43
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
21х21х4
Вес, г.
500

Описание товара Набор оснастки DeWalt DT70747T-QZ

Подходит для ударных и обычных шуруповертов. Оптимизированная торсионная зона и контурная область наконечника долота обеспечивают максимальную передачу крутящего момента и значительно увеличивают ресурс службы биты. Конструкционная высококачественная сталь и специальная термообработка поглощают удары и делают насадку более эластичной при использовании с импульсными винтовертами.



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Отзывы о товаре Набор оснастки DeWalt DT70747T-QZ




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Характеристики
Бренд
deWalt
Тип товара
Набор
Назначение
для шуруповертов и гайковертов
Дополнительно
хвостовик бит 1/4 дюйм.
Комплектация
держатель бит, биты 25 мм: PH2 x2, T15 x2, T20 x8, T25 x5, T30 x2, PZ1, PZ2 x2, PZ3 x2, биты 50 мм: PH2, T10, T20 x2, T25, PZ2, биты 85 мм: PH2, ложемент
Габариты (ВxГxШ), мм
223x223x43
Страна производитель
Китай
Описание
Подходит для ударных и обычных шуруповертов. Оптимизированная торсионная зона и контурная область наконечника долота обеспечивают максимальную передачу крутящего момента и значительно увеличивают ресурс службы биты. Конструкционная высококачественная сталь и специальная термообработка поглощают удары и делают насадку более эластичной при использовании с импульсными винтовертами.


Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
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Доставка
Отзывы


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