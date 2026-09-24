Top.Mail.Ru
Набор борфрез твердосплавных ЗУБР 5 шт, хвостовик 6 мм, ПРОФЕССИОНАЛ (28815-H5) купить с доставкой в Москве
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Набор борфрез твердосплавных ЗУБР 5 шт, хвостовик 6 мм, ПРОФЕССИОНАЛ (28815-H5)

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Набор борфрез твердосплавных ЗУБР 5 шт, хвостовик 6 мм, ПРОФЕССИОНАЛ (28815-H5) - фото 1
Набор борфрез твердосплавных ЗУБР 5 шт, хвостовик 6 мм, ПРОФЕССИОНАЛ (28815-H5) - фото 2
Набор борфрез твердосплавных ЗУБР 5 шт, хвостовик 6 мм, ПРОФЕССИОНАЛ (28815-H5) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Набор борфрез
Комплектация
B1020, C1020, F1020, H1025, L1025
  • Набор борфрез твердосплавных ЗУБР 5 шт, хвостовик 6 мм, ПРОФЕССИОНАЛ (28815-H5) - фото 1
  • Набор борфрез твердосплавных ЗУБР 5 шт, хвостовик 6 мм, ПРОФЕССИОНАЛ (28815-H5) - фото 2
  • Набор борфрез твердосплавных ЗУБР 5 шт, хвостовик 6 мм, ПРОФЕССИОНАЛ (28815-H5) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 840 руб. 
Начислим 78 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 708568
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Набор борфрез твердосплавных ЗУБР 5 шт, хвостовик 6 мм, ПРОФЕССИОНАЛ (28815-H5)
4 840 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
ЗУБР
Тип товара
Набор борфрез
Страна производства
Китай
Комплектация
B1020, C1020, F1020, H1025, L1025
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
15х11х5
Вес, г.
120

Описание товара Набор борфрез твердосплавных ЗУБР 5 шт, хвостовик 6 мм, ПРОФЕССИОНАЛ (28815-H5)

Набор борфрез твердосплавных ЗУБР 5 шт, хвостовик 6 мм, ПРОФЕССИОНАЛ (28815-H5)



Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры

Отзывы о товаре Набор борфрез твердосплавных ЗУБР 5 шт, хвостовик 6 мм, ПРОФЕССИОНАЛ (28815-H5)




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Похожие товары

Характеристики
Бренд
ЗУБР
Тип товара
Набор борфрез
Страна производства
Китай
Комплектация
B1020, C1020, F1020, H1025, L1025
Страна производитель
Китай
Описание
Набор борфрез твердосплавных ЗУБР 5 шт, хвостовик 6 мм, ПРОФЕССИОНАЛ (28815-H5)


Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Набор борфрез твердосплавных ЗУБР 5 шт, хвостовик 6 мм, ПРОФЕССИОНАЛ (28815-H5) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 4840 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...