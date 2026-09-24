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Алмазный диск Bosch 180-25.4 Best for Ceramic 2.608.602.635 купить с доставкой в Москве
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Алмазный диск Bosch 180-25.4 Best for Ceramic 2.608.602.635

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Алмазный диск Bosch 180-25.4 Best for Ceramic 2.608.602.635 - фото 1
Алмазный диск Bosch 180-25.4 Best for Ceramic 2.608.602.635 - фото 2
Алмазный диск Bosch 180-25.4 Best for Ceramic 2.608.602.635 - фото 3
Алмазный диск Bosch 180-25.4 Best for Ceramic 2.608.602.635 - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Назначение
для шлифмашин
Материал назначения
Керамика
Посадочный диаметр, мм
25.4
Длина, мм
180
Ширина, мм
180
Комплектация
диск, упаковка
  • Алмазный диск Bosch 180-25.4 Best for Ceramic 2.608.602.635 - фото 1
  • Алмазный диск Bosch 180-25.4 Best for Ceramic 2.608.602.635 - фото 2
  • Алмазный диск Bosch 180-25.4 Best for Ceramic 2.608.602.635 - фото 3
  • Алмазный диск Bosch 180-25.4 Best for Ceramic 2.608.602.635 - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 670 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 710236
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Характеристики

Бренд
BOSCH
Назначение
для шлифмашин
Материал назначения
Керамика
Посадочный диаметр, мм
25.4
Длина, мм
180
Ширина, мм
180
Комплектация
диск, упаковка
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
22х18х1
Вес, г.
360

Описание товара Алмазный диск Bosch 180-25.4 Best for Ceramic 2.608.602.635

Алмазный диск Bosch 180-25.4 Best for Ceramic 2.608.602.635



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Отзывы о товаре Алмазный диск Bosch 180-25.4 Best for Ceramic 2.608.602.635




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Характеристики
Бренд
BOSCH
Назначение
для шлифмашин
Материал назначения
Керамика
Посадочный диаметр, мм
25.4
Длина, мм
180
Ширина, мм
180
Комплектация
диск, упаковка
Страна производитель
Китай
Описание
Алмазный диск Bosch 180-25.4 Best for Ceramic 2.608.602.635


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