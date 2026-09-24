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Диск пильный Bosch Expert for Wood 190xFFixx2.4/1.6x48T 2.608.644.087 купить с доставкой в Москве
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Диск пильный Bosch Expert for Wood 190xFFixx2.4/1.6x48T 2.608.644.087

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Диск пильный Bosch Expert for Wood 190xFFixx2.4/1.6x48T 2.608.644.087 - фото 1
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Диск пильный Bosch Expert for Wood 190xFFixx2.4/1.6x48T 2.608.644.087 - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Назначение
для пил
Материал назначения
Дерево, Металл
Диаметр, мм
190
Количество зубьев
48
Длина, мм
288
Ширина, мм
259
Комплектация
диск, упаковка
  • Диск пильный Bosch Expert for Wood 190xFFixx2.4/1.6x48T 2.608.644.087 - фото 1
  • Диск пильный Bosch Expert for Wood 190xFFixx2.4/1.6x48T 2.608.644.087 - фото 2
  • Диск пильный Bosch Expert for Wood 190xFFixx2.4/1.6x48T 2.608.644.087 - фото 3
  • Диск пильный Bosch Expert for Wood 190xFFixx2.4/1.6x48T 2.608.644.087 - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 870 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 710273
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Характеристики

Бренд
BOSCH
Назначение
для пил
Материал назначения
Дерево, Металл
Диаметр, мм
190
Количество зубьев
48
Длина, мм
288
Ширина, мм
259
Комплектация
диск, упаковка
Страна производитель
Италия
Размеры в упаковке, см
29х26х1
Вес, г.
515

Описание товара Диск пильный Bosch Expert for Wood 190xFFixx2.4/1.6x48T 2.608.644.087

Пильный диск Expert for Wood обеспечивает долгий срок службы при высокой эффективности резки древесины. Зубья изготавливаются на заводе Bosch из чрезвычайно прочного сплава Microteq, что обеспечивает высокую износостойкость. Покрытие Proteqtion предотвращает коррозию и снижает трение. Антивибрационные прорези для особо ровной резки обеспечивают значительно меньший уровень шума и вибрации.



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Отзывы о товаре Диск пильный Bosch Expert for Wood 190xFFixx2.4/1.6x48T 2.608.644.087




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Характеристики
Бренд
BOSCH
Назначение
для пил
Материал назначения
Дерево, Металл
Диаметр, мм
190
Количество зубьев
48
Длина, мм
288
Ширина, мм
259
Комплектация
диск, упаковка
Страна производитель
Италия
Описание
Пильный диск Expert for Wood обеспечивает долгий срок службы при высокой эффективности резки древесины. Зубья изготавливаются на заводе Bosch из чрезвычайно прочного сплава Microteq, что обеспечивает высокую износостойкость. Покрытие Proteqtion предотвращает коррозию и снижает трение. Антивибрационные прорези для особо ровной резки обеспечивают значительно меньший уровень шума и вибрации.


Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
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