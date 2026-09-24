Диск пильный Bosch Expert for Wood 190xFFixx2.4/1.6x48T 2.608.644.087
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Назначение
для пил
Материал назначения
Дерево, Металл
Диаметр, мм
190
Количество зубьев
48
Длина, мм
288
Ширина, мм
259
Комплектация
диск, упаковка
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 870 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 710273
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Характеристики
Бренд
Назначение
для пил
Материал назначения
Дерево, Металл
Диаметр, мм
190
Количество зубьев
48
Длина, мм
288
Ширина, мм
259
Комплектация
диск, упаковка
Страна производитель
Италия
Размеры в упаковке, см
29х26х1
Вес, г.
515
Описание товара Диск пильный Bosch Expert for Wood 190xFFixx2.4/1.6x48T 2.608.644.087
Пильный диск Expert for Wood обеспечивает долгий срок службы при высокой эффективности резки древесины. Зубья изготавливаются на заводе Bosch из чрезвычайно прочного сплава Microteq, что обеспечивает высокую износостойкость. Покрытие Proteqtion предотвращает коррозию и снижает трение. Антивибрационные прорези для особо ровной резки обеспечивают значительно меньший уровень шума и вибрации.
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Бренд
Назначение
для пил
Материал назначения
Дерево, Металл
Диаметр, мм
190
Количество зубьев
48
Длина, мм
288
Ширина, мм
259
Комплектация
диск, упаковка
Страна производитель
Италия
Пильный диск Expert for Wood обеспечивает долгий срок службы при высокой эффективности резки древесины. Зубья изготавливаются на заводе Bosch из чрезвычайно прочного сплава Microteq, что обеспечивает высокую износостойкость. Покрытие Proteqtion предотвращает коррозию и снижает трение. Антивибрационные прорези для особо ровной резки обеспечивают значительно меньший уровень шума и вибрации.
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
Диск пильный Bosch Expert for Wood 190xFFixx2.4/1.6x48T 2.608.644.087 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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