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Набор бит DeWalt DT70900T-QZ купить с доставкой в Москве
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Набор бит DeWalt DT70900T-QZ

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Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Набор
Назначение
для шуруповертов и гайковертов
Комплектация
бита, магнитный держатель, угловой адаптер, кейс, упаковка
  • Набор бит DeWalt DT70900T-QZ - фото 1
  • Набор бит DeWalt DT70900T-QZ - фото 2
  • Набор бит DeWalt DT70900T-QZ - фото 3
  • Набор бит DeWalt DT70900T-QZ - фото 4
  • Набор бит DeWalt DT70900T-QZ - фото 5
  • Набор бит DeWalt DT70900T-QZ - фото 6
  • Набор бит DeWalt DT70900T-QZ - фото 7
  • Набор бит DeWalt DT70900T-QZ - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 490 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 722679
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Характеристики

Бренд
deWalt
Тип товара
Набор
Назначение
для шуруповертов и гайковертов
Дополнительно
форма наконечника PH, PZ, T(TX)
Комплектация
бита, магнитный держатель, угловой адаптер, кейс, упаковка
Габариты (ВxГxШ), мм
145x115x50
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
15х12х5
Вес, г.
308

Описание товара Набор бит DeWalt DT70900T-QZ

Всемирно известный бренд DeWALT стал официальным партнером по поставке инструментов для команды McLaren Formula 1. В знак дружеских отношений компания DeWALT недавно выпустила лимитированную серию продукта, в том числе набор бит DT70900T в фирменном кейсе. В комплект входят биты 25 мм (1xPH1, 5xPH2, 2xPH3, 1xPZ1, 10xPZ2, 3xPZ3, 1xT15, 1xT20, 2xT25, 1xT27, 3xT30) с хвостовиком HEX 1/4", магнитный держатель бит, а также угловой адаптер. Кейс оснащен клипсой для ношения на ремне.



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Отзывы о товаре Набор бит DeWalt DT70900T-QZ




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Характеристики
Бренд
deWalt
Тип товара
Набор
Назначение
для шуруповертов и гайковертов
Дополнительно
форма наконечника PH, PZ, T(TX)
Комплектация
бита, магнитный держатель, угловой адаптер, кейс, упаковка
Габариты (ВxГxШ), мм
145x115x50
Страна производитель
Китай
Описание
Всемирно известный бренд DeWALT стал официальным партнером по поставке инструментов для команды McLaren Formula 1. В знак дружеских отношений компания DeWALT недавно выпустила лимитированную серию продукта, в том числе набор бит DT70900T в фирменном кейсе. В комплект входят биты 25 мм (1xPH1, 5xPH2, 2xPH3, 1xPZ1, 10xPZ2, 3xPZ3, 1xT15, 1xT20, 2xT25, 1xT27, 3xT30) с хвостовиком HEX 1/4", магнитный держатель бит, а также угловой адаптер. Кейс оснащен клипсой для ношения на ремне.


Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
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Отзывы


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