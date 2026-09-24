Алмазная коронка Bosch 6ммx35мм Best for Ceramic Diamonddrilling 2.608.587.155
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Назначение
для фрезеров, для дрелей
Материал назначения
Керамика
Комплектация
коронка, упаковка
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 410 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 710190
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!Отправить
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Страна производства
Корея
Назначение
для фрезеров, для дрелей
Материал назначения
Керамика
Дополнительно
сухое сверление
Комплектация
коронка, упаковка
Габариты (ВxГxШ), мм
50x130x55
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
13х5х5
Вес, г.
90
Описание товара Алмазная коронка Bosch 6ммx35мм Best for Ceramic Diamonddrilling 2.608.587.155
Алмазная коронка Bosch 2608587155 используется во фрезере GTR 30 CE Professional для сверления как мягкой настенной, так и очень твердой напольной керамической и каменной плитки. Прорезь на коронке позволяет своевременно удалять керн из рабочей зоны. Используют только для сухого сверления.
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Похожие товары
-
В наличииЦена 2 290 руб.573 руб. в СплитБур по бетону Matrix 70992, 30 x 1000 мм, SDS PLUS
-
В наличииЦена 2 290 руб.573 руб. в СплитПильный диск по дереву DENZEL 733707, ф350 х 50 мм, 60 зубьев
-
В наличииЦена 2 300 руб.575 руб. в СплитСверло Monogram 101-057 по металлу Дл=80мм (1пред.) для дрелей/п...
-
В наличииЦена 2 300 руб.575 руб. в СплитНабор: насадка-ножницы по металлу ЗУБР Сверчок 23294, набор в ке...
-
В наличииЦена 2 300 руб.575 руб. в СплитДиск алмазный СИБРТЕХ 731043, ф350 х 25,4 мм, "Бетон", сухой/мок...
-
В наличииЦена 2 350 руб.588 руб. в СплитБур по бетону Matrix 71262, 30 х 600 мм, SDS MAX c крестовой пла...
-
В наличииЦена 2 360 руб.590 руб. в СплитПильный диск по ламинату DENZEL 733877, ф250 х 30 мм, 80 зубьев
-
В наличииЦена 2 380 руб.595 руб. в СплитНабор сверл по металлу DENZEL 72321, 1-10 мм, HSS-Tin, Golden Ti...
-
В наличииЦена 2 400 руб.600 руб. в СплитНасадка-миксер ЗУБР М27 МНЛ-2-220, диаметр 220 мм общий, 2 шт., ...
-
В наличииЦена 2 400 руб.600 руб. в СплитСверло ступенчатое DENZEL 723615, 9-12-15-18-21-24-27-30-33-36 м...
-
В наличииЦена 2 440 руб.610 руб. в СплитНабор бит, 1/4", магнитный адаптер, сталь S2 пластиковый кейс, 3...
-
В наличииЦена 2 470 руб.618 руб. в СплитПильный диск по алюминию DENZEL 733797, ф255 х 30 мм, 100 зубьев
Бренд
Страна производства
Корея
Назначение
для фрезеров, для дрелей
Материал назначения
Керамика
Дополнительно
сухое сверление
Комплектация
коронка, упаковка
Габариты (ВxГxШ), мм
50x130x55
Страна производитель
Китай
Алмазная коронка Bosch 2608587155 используется во фрезере GTR 30 CE Professional для сверления как мягкой настенной, так и очень твердой напольной керамической и каменной плитки. Прорезь на коронке позволяет своевременно удалять керн из рабочей зоны. Используют только для сухого сверления.
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
Алмазная коронка Bosch 6ммx35мм Best for Ceramic Diamonddrilling 2.608.587.155 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Алмазная коронка Bosch 6ммx35мм Best for Ceramic Diamonddrilling 2.608.587.155