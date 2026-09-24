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Набор бит, 1/4", магнитный адаптер, сталь S2 пластиковый кейс, 33 предм. Gross (11365) купить с доставкой в Москве
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Набор бит, 1/4", магнитный адаптер, сталь S2 пластиковый кейс, 33 предм. Gross (11365)

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Набор бит, 1/4&quot;, магнитный адаптер, сталь S2 пластиковый кейс, 33 предм. Gross (11365) - фото 1
Набор бит, 1/4&quot;, магнитный адаптер, сталь S2 пластиковый кейс, 33 предм. Gross (11365) - фото 2
Набор бит, 1/4&quot;, магнитный адаптер, сталь S2 пластиковый кейс, 33 предм. Gross (11365) - фото 3
Набор бит, 1/4&quot;, магнитный адаптер, сталь S2 пластиковый кейс, 33 предм. Gross (11365) - фото 4
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Набор бит, 1/4&quot;, магнитный адаптер, сталь S2 пластиковый кейс, 33 предм. Gross (11365) - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Набор бит
Материал назначения
Металл
Длина, мм
25
Комплектация
упаковка - пластиковый кейс, набор бит, битодержатель, переходник с шестигранника на квадрат длиной 25 мм
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  • Набор бит, 1/4&quot;, магнитный адаптер, сталь S2 пластиковый кейс, 33 предм. Gross (11365) - фото 2
  • Набор бит, 1/4&quot;, магнитный адаптер, сталь S2 пластиковый кейс, 33 предм. Gross (11365) - фото 3
  • Набор бит, 1/4&quot;, магнитный адаптер, сталь S2 пластиковый кейс, 33 предм. Gross (11365) - фото 4
  • Набор бит, 1/4&quot;, магнитный адаптер, сталь S2 пластиковый кейс, 33 предм. Gross (11365) - фото 5
  • Набор бит, 1/4&quot;, магнитный адаптер, сталь S2 пластиковый кейс, 33 предм. Gross (11365) - фото 6
  • Набор бит, 1/4&quot;, магнитный адаптер, сталь S2 пластиковый кейс, 33 предм. Gross (11365) - фото 7
  • Набор бит, 1/4&quot;, магнитный адаптер, сталь S2 пластиковый кейс, 33 предм. Gross (11365) - фото 8
  • Набор бит, 1/4&quot;, магнитный адаптер, сталь S2 пластиковый кейс, 33 предм. Gross (11365) - фото 9
  • Набор бит, 1/4&quot;, магнитный адаптер, сталь S2 пластиковый кейс, 33 предм. Gross (11365) - фото 10
  • Набор бит, 1/4&quot;, магнитный адаптер, сталь S2 пластиковый кейс, 33 предм. Gross (11365) - фото 11
  • Набор бит, 1/4&quot;, магнитный адаптер, сталь S2 пластиковый кейс, 33 предм. Gross (11365) - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 440 руб. 
Начислим 40 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 692883
Доставка в Москве
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Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Набор бит, 1/4", магнитный адаптер, сталь S2 пластиковый кейс, 33 предм. Gross (11365)
2 440 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
GROSS
Тип товара
Набор бит
Материал
сталь легированная S2
Материал назначения
Металл
Длина, мм
25
Количество предметов в комплекте
33
Комплектация
упаковка - пластиковый кейс, набор бит, битодержатель, переходник с шестигранника на квадрат длиной 25 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
20х14х5
Вес, г.
420

Описание товара Набор бит, 1/4", магнитный адаптер, сталь S2 пластиковый кейс, 33 предм. Gross (11365)

Набор бит с магнитным держателем Gross 11365 с присоединительным размером 1/4 дюйма, 33 предмета из стали S2 в пластиковом кейсе, предназначен для сборки мебели, велосипедов, бытовых приборов, для технического обслуживания автомобилей и прочих монтажных, строительных и слесарных работ. В комплекте подобраны 30 бит самых ходовых типоразмеров, компактный ключ-трещотка с 52 зубьями, магнитный адаптер для бит, а также переходник для использования торцевых головок.

Преимущества

  • Широкая комплектация — набор включает биты PH 1-3, PZ 1-3, Sl 3-6, TORX и TORX Tamper 10, 15, 20, 25, 27, 30, 40, HEX 3-6.
  • Долгий срок службы — биты из японской легированной стали S2 обладают повышенной прочностью и износостойкостью.
  • Эффективная работа даже в труднодоступных местах — адаптер для бит с исключает риск их выпадения благодаря встроенному магниту, а переходник с шариком-фиксатором обеспечивает надежное крепление торцевой головки.
  • Функция реверса — быстрая смена направления вращения позволяет не только монтировать, но и демонтировать резьбовые соединения.
  • Комфортная работа — двухкомпонентная рукоятка трещотки удобно ложится в руку и не проскальзывает в ладони.
  • Бережное хранение и транспортировка — набор поставляется в ударопрочном кейсе с замком-защелкой
  • Быстрый подбор нужной насадки — на крышке кейса напечатана схема комплекта по типоразмерам.



Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры

Отзывы о товаре Набор бит, 1/4", магнитный адаптер, сталь S2 пластиковый кейс, 33 предм. Gross (11365)




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Характеристики
Бренд
GROSS
Тип товара
Набор бит
Материал
сталь легированная S2
Материал назначения
Металл
Длина, мм
25
Количество предметов в комплекте
33
Комплектация
упаковка - пластиковый кейс, набор бит, битодержатель, переходник с шестигранника на квадрат длиной 25 мм
Страна производитель
Китай
Описание

Набор бит с магнитным держателем Gross 11365 с присоединительным размером 1/4 дюйма, 33 предмета из стали S2 в пластиковом кейсе, предназначен для сборки мебели, велосипедов, бытовых приборов, для технического обслуживания автомобилей и прочих монтажных, строительных и слесарных работ. В комплекте подобраны 30 бит самых ходовых типоразмеров, компактный ключ-трещотка с 52 зубьями, магнитный адаптер для бит, а также переходник для использования торцевых головок.

Преимущества

  • Широкая комплектация — набор включает биты PH 1-3, PZ 1-3, Sl 3-6, TORX и TORX Tamper 10, 15, 20, 25, 27, 30, 40, HEX 3-6.
  • Долгий срок службы — биты из японской легированной стали S2 обладают повышенной прочностью и износостойкостью.
  • Эффективная работа даже в труднодоступных местах — адаптер для бит с исключает риск их выпадения благодаря встроенному магниту, а переходник с шариком-фиксатором обеспечивает надежное крепление торцевой головки.
  • Функция реверса — быстрая смена направления вращения позволяет не только монтировать, но и демонтировать резьбовые соединения.
  • Комфортная работа — двухкомпонентная рукоятка трещотки удобно ложится в руку и не проскальзывает в ладони.
  • Бережное хранение и транспортировка — набор поставляется в ударопрочном кейсе с замком-защелкой
  • Быстрый подбор нужной насадки — на крышке кейса напечатана схема комплекта по типоразмерам.


Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
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Отзывы


Набор бит, 1/4", магнитный адаптер, сталь S2 пластиковый кейс, 33 предм. Gross (11365) - стоимость товара 2440 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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