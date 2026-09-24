Набор бит, 1/4", магнитный адаптер, сталь S2 пластиковый кейс, 33 предм. Gross (11365)
|
Доставка в Москве
Загружаем...
|
Самовывоз в Москве
Загружаем...
- Гарантия производителя
Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара Набор бит, 1/4", магнитный адаптер, сталь S2 пластиковый кейс, 33 предм. Gross (11365)
Набор бит с магнитным держателем Gross 11365 с присоединительным размером 1/4 дюйма, 33 предмета из стали S2 в пластиковом кейсе, предназначен для сборки мебели, велосипедов, бытовых приборов, для технического обслуживания автомобилей и прочих монтажных, строительных и слесарных работ. В комплекте подобраны 30 бит самых ходовых типоразмеров, компактный ключ-трещотка с 52 зубьями, магнитный адаптер для бит, а также переходник для использования торцевых головок.
Преимущества
- Широкая комплектация — набор включает биты PH 1-3, PZ 1-3, Sl 3-6, TORX и TORX Tamper 10, 15, 20, 25, 27, 30, 40, HEX 3-6.
- Долгий срок службы — биты из японской легированной стали S2 обладают повышенной прочностью и износостойкостью.
- Эффективная работа даже в труднодоступных местах — адаптер для бит с исключает риск их выпадения благодаря встроенному магниту, а переходник с шариком-фиксатором обеспечивает надежное крепление торцевой головки.
- Функция реверса — быстрая смена направления вращения позволяет не только монтировать, но и демонтировать резьбовые соединения.
- Комфортная работа — двухкомпонентная рукоятка трещотки удобно ложится в руку и не проскальзывает в ладони.
- Бережное хранение и транспортировка — набор поставляется в ударопрочном кейсе с замком-защелкой
- Быстрый подбор нужной насадки — на крышке кейса напечатана схема комплекта по типоразмерам.
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Похожие товары
-
В наличииЦена 2 350 руб.588 руб. в СплитБур по бетону Matrix 71262, 30 х 600 мм, SDS MAX c крестовой пла...
-
В наличииЦена 2 360 руб.590 руб. в СплитПильный диск по ламинату DENZEL 733877, ф250 х 30 мм, 80 зубьев
-
В наличииЦена 2 380 руб.595 руб. в СплитНабор сверл по металлу DENZEL 72321, 1-10 мм, HSS-Tin, Golden Ti...
-
В наличииЦена 2 400 руб.600 руб. в СплитНасадка-миксер ЗУБР М27 МНЛ-2-220, диаметр 220 мм общий, 2 шт., ...
-
В наличииЦена 2 400 руб.600 руб. в СплитСверло ступенчатое DENZEL 723615, 9-12-15-18-21-24-27-30-33-36 м...
-
В наличииЦена 2 470 руб.618 руб. в СплитПильный диск по алюминию DENZEL 733797, ф255 х 30 мм, 100 зубьев
-
В наличииЦена 2 490 руб.623 руб. в СплитДиск алмазный GROSS 73026, ф230х22,2мм, турбо-сегментный, сухое ...
-
В наличииЦена 2 490 руб.623 руб. в СплитПильный диск по дереву DENZEL 733697, ф305 х 32 мм, 80 зубьев
-
В наличииЦена 2 520 руб.630 руб. в СплитПильный диск по ламинату DENZEL 733887, ф300 х 30 мм, 80 зубьев
-
В наличииЦена 2 520 руб.630 руб. в СплитБур по бетону MATRIX 71275, 28 ? 800 мм, SDS MAX c крестовой пла...
-
В наличииЦена 2 530 руб.633 руб. в СплитДиск алмазный GROSS 73059, ф230х22,2мм, тонкий, сплошной (Jaguar...
-
В наличииЦена 2 560 руб.640 руб. в СплитБур по бетону Matrix 71263, 32 х 600 мм, SDS MAX c крестовой пла...
Набор бит с магнитным держателем Gross 11365 с присоединительным размером 1/4 дюйма, 33 предмета из стали S2 в пластиковом кейсе, предназначен для сборки мебели, велосипедов, бытовых приборов, для технического обслуживания автомобилей и прочих монтажных, строительных и слесарных работ. В комплекте подобраны 30 бит самых ходовых типоразмеров, компактный ключ-трещотка с 52 зубьями, магнитный адаптер для бит, а также переходник для использования торцевых головок.
Преимущества
- Широкая комплектация — набор включает биты PH 1-3, PZ 1-3, Sl 3-6, TORX и TORX Tamper 10, 15, 20, 25, 27, 30, 40, HEX 3-6.
- Долгий срок службы — биты из японской легированной стали S2 обладают повышенной прочностью и износостойкостью.
- Эффективная работа даже в труднодоступных местах — адаптер для бит с исключает риск их выпадения благодаря встроенному магниту, а переходник с шариком-фиксатором обеспечивает надежное крепление торцевой головки.
- Функция реверса — быстрая смена направления вращения позволяет не только монтировать, но и демонтировать резьбовые соединения.
- Комфортная работа — двухкомпонентная рукоятка трещотки удобно ложится в руку и не проскальзывает в ладони.
- Бережное хранение и транспортировка — набор поставляется в ударопрочном кейсе с замком-защелкой
- Быстрый подбор нужной насадки — на крышке кейса напечатана схема комплекта по типоразмерам.
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
Отзывы о товаре Набор бит, 1/4", магнитный адаптер, сталь S2 пластиковый кейс, 33 предм. Gross (11365)