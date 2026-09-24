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Алмазный диск Bosch Best for Ceramic 115-22.23 2.608.602.630 купить с доставкой в Москве
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Алмазный диск Bosch Best for Ceramic 115-22.23 2.608.602.630

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Алмазный диск Bosch Best for Ceramic 115-22.23 2.608.602.630 - фото 1
Алмазный диск Bosch Best for Ceramic 115-22.23 2.608.602.630 - фото 2
Алмазный диск Bosch Best for Ceramic 115-22.23 2.608.602.630 - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Назначение
для шлифмашин
Материал назначения
Керамика
Посадочный диаметр, мм
22,2
Комплектация
диск, упаковка
  • Алмазный диск Bosch Best for Ceramic 115-22.23 2.608.602.630 - фото 1
  • Алмазный диск Bosch Best for Ceramic 115-22.23 2.608.602.630 - фото 2
  • Алмазный диск Bosch Best for Ceramic 115-22.23 2.608.602.630 - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 510 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 710241
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Характеристики

Бренд
BOSCH
Назначение
для шлифмашин
Материал назначения
Керамика
Посадочный диаметр, мм
22,2
Комплектация
диск, упаковка
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
17х15х1
Вес, г.
150

Описание товара Алмазный диск Bosch Best for Ceramic 115-22.23 2.608.602.630

Оптимально подходящий круг с сегментами высотой 10 мм, отвечающий самым высоким требованиям по сроку службы. Оптимальный рез без сколов даже в очень твёрдых плитах из керамогранита и в мраморе. Отрезная кромка, наносимая методом непосредственного спекания.



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Отзывы о товаре Алмазный диск Bosch Best for Ceramic 115-22.23 2.608.602.630




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Характеристики
Бренд
BOSCH
Назначение
для шлифмашин
Материал назначения
Керамика
Посадочный диаметр, мм
22,2
Комплектация
диск, упаковка
Страна производитель
Китай
Описание
Оптимально подходящий круг с сегментами высотой 10 мм, отвечающий самым высоким требованиям по сроку службы. Оптимальный рез без сколов даже в очень твёрдых плитах из керамогранита и в мраморе. Отрезная кромка, наносимая методом непосредственного спекания.


Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
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