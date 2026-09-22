Дрель-шуруповерт DeWalt DCD1007NT-XJ
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Характеристики
Описание товара Дрель-шуруповерт DeWalt DCD1007NT-XJ
Новый флагман DEWALT 2024 года выпуска самая мощная ударная-дрель шуруповерт линейки 18V XR. Оснащена системой ANTI-ROTATION, которая фиксирует вращательное движение инструмента и блокирует его, если его интенсивность становится некомфортной для оператора. В этот момент загорается красный светодиодный индикатор. Мощность инструмента совмещена с превосходной эргономикой и компактными размерами модель имеет наименьшую длину корпуса в своем классе. Для освещения рабочей зоны предусмотрена трёхпозиционная подсветка. Бесщеточный двигатель надежен и производителен, позволяет просверлить до 275 отверстий на одном заряде аккумулятора (при использовании батареи DCB2108).
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