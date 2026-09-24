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Кабель UGREEN US287-60114 (60114) купить с доставкой в Москве
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Кабель UGREEN US287-60114 (60114)

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Кабель UGREEN US287-60114 (60114) - фото 1
Кабель UGREEN US287-60114 (60114) - фото 2
Кабель UGREEN US287-60114 (60114) - фото 3
Кабель UGREEN US287-60114 (60114) - фото 4
Кабель UGREEN US287-60114 (60114) - фото 5
Кабель UGREEN US287-60114 (60114) - фото 6
Кабель UGREEN US287-60114 (60114) - фото 7
Кабель UGREEN US287-60114 (60114) - фото 8
Кабель UGREEN US287-60114 (60114) - фото 9
Кабель UGREEN US287-60114 (60114) - фото 10
Кабель UGREEN US287-60114 (60114) - фото 11
Кабель UGREEN US287-60114 (60114) - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Разъем 1
USB Type-A
Разъем 2
USB Type-C
Выходной ток, A
3
Цвет
черный
  • Кабель UGREEN US287-60114 (60114) - фото 1
  • Кабель UGREEN US287-60114 (60114) - фото 2
  • Кабель UGREEN US287-60114 (60114) - фото 3
  • Кабель UGREEN US287-60114 (60114) - фото 4
  • Кабель UGREEN US287-60114 (60114) - фото 5
  • Кабель UGREEN US287-60114 (60114) - фото 6
  • Кабель UGREEN US287-60114 (60114) - фото 7
  • Кабель UGREEN US287-60114 (60114) - фото 8
  • Кабель UGREEN US287-60114 (60114) - фото 9
  • Кабель UGREEN US287-60114 (60114) - фото 10
  • Кабель UGREEN US287-60114 (60114) - фото 11
  • Кабель UGREEN US287-60114 (60114) - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
320 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 722597
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Характеристики

Бренд
UGREEN
Разъем 1
USB Type-A
Разъем 2
USB Type-C
Выходной ток, A
3
Цвет
черный
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
19х13х3
Вес, г.
18

Описание товара Кабель UGREEN US287-60114 (60114)

Кабели и адаптеры UGREEN представляют собой надежное решение для эффективной передачи данных и быстрой зарядки ваших устройств. Данный кабель оснащен разъемами USB Type-A и USB Type-C, что обеспечивает широкую совместимость с различными гаджетами, включая смартфоны, планшеты и другие устройства, поддерживающие USB-C. С длиной провода 0,25 метра, он идеально подходит для использования в условиях ограниченного пространства, не создавая избытка проводов. Поддерживая выходной ток до 3 ампер, кабель UGREEN гарантирует быструю и безопасную зарядку, а также стабильную передачу данных. Это делает его идеальным выбором для пользователей, которым важны производительность и надежность. Бренд UGREEN славится своим вниманием к качеству и долговечности продукции, что подтверждается многочисленными положительными отзывами пользователей. Данный кабель будет незаменим в вашем арсенале аксессуаров для современных цифровых устройств.

Отзывы о товаре Кабель UGREEN US287-60114 (60114)




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Характеристики
Бренд
UGREEN
Разъем 1
USB Type-A
Разъем 2
USB Type-C
Выходной ток, A
3
Цвет
черный
Страна производитель
Китай
Описание
Кабели и адаптеры UGREEN представляют собой надежное решение для эффективной передачи данных и быстрой зарядки ваших устройств. Данный кабель оснащен разъемами USB Type-A и USB Type-C, что обеспечивает широкую совместимость с различными гаджетами, включая смартфоны, планшеты и другие устройства, поддерживающие USB-C. С длиной провода 0,25 метра, он идеально подходит для использования в условиях ограниченного пространства, не создавая избытка проводов. Поддерживая выходной ток до 3 ампер, кабель UGREEN гарантирует быструю и безопасную зарядку, а также стабильную передачу данных. Это делает его идеальным выбором для пользователей, которым важны производительность и надежность. Бренд UGREEN славится своим вниманием к качеству и долговечности продукции, что подтверждается многочисленными положительными отзывами пользователей. Данный кабель будет незаменим в вашем арсенале аксессуаров для современных цифровых устройств.
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Доставка
Отзывы


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