Кабель UGREEN US287-60114 (60114)
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара Кабель UGREEN US287-60114 (60114)
Кабели и адаптеры UGREEN представляют собой надежное решение для эффективной передачи данных и быстрой зарядки ваших устройств. Данный кабель оснащен разъемами USB Type-A и USB Type-C, что обеспечивает широкую совместимость с различными гаджетами, включая смартфоны, планшеты и другие устройства, поддерживающие USB-C. С длиной провода 0,25 метра, он идеально подходит для использования в условиях ограниченного пространства, не создавая избытка проводов. Поддерживая выходной ток до 3 ампер, кабель UGREEN гарантирует быструю и безопасную зарядку, а также стабильную передачу данных. Это делает его идеальным выбором для пользователей, которым важны производительность и надежность. Бренд UGREEN славится своим вниманием к качеству и долговечности продукции, что подтверждается многочисленными положительными отзывами пользователей. Данный кабель будет незаменим в вашем арсенале аксессуаров для современных цифровых устройств.
Смотрите также: Автомобильные держатели, Аксессуары для умных часов и фитнес-браслетов, Внешние аккумуляторы, Зарядные устройства для телефонов, Защитные стекла, пленки для телефонов, Кабели и адаптеры, Мобильные телефоны, Прочие аксессуары для смартфонов, Смартфоны, Умные часы, Чехлы для телефонов, type-c, lightning
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Похожие товары
-
В наличииЦена 310 руб. 720 руб.78 руб. в СплитКабель TFN microUSB forza 2.0m black
-
В наличииЦена 310 руб. 550 руб.78 руб. в СплитКабель для зарядки Wekome 3 в 1 USB-C / Lightning / microUSB 66...
-
В наличииЦена 340 руб. 780 руб.85 руб. в СплитКабель ACD-Life MicroUSB - USB-A, 1м, синий (ACD-U920-M1L)
-
В наличииЦена 360 руб.90 руб. в СплитКабель UGREEN AV119-10597 (10597)
-
В наличииЦена 400 руб.100 руб. в СплитКабель UGREEN AV118 (10595) 3.5mm Male to 3.5mm Female Extension...
-
В наличииЦена 430 руб.108 руб. в СплитКабель для мобильных устройств Wekome Type-C to Apple Lightning ...
-
В наличииЦена 470 руб.118 руб. в СплитКабель UGREEN US286 (60788) USB-C 2.0 Male To USB-C 2.0 Male 3A ...
-
В наличииЦена 500 руб.125 руб. в СплитКабель UGREEN US287 (60826) USB-A 2.0 to USB-C Cable Nickel Plat...
-
В наличииЦена 530 руб. 720 руб.133 руб. в СплитДата-кабель PERO DC-05 Type-C to Lightning 3А 1м Black
-
В наличииЦена 540 руб.135 руб. в СплитКабель UGREEN US300 (60551) Type-C Male to Type-C Male 2.0 ABS ...
-
В наличииЦена 550 руб.138 руб. в СплитКабель Vention USB 3.0 AM/micro B, USB 2.0 AM - 0.5м (CQPBD)
-
В наличииЦена 610 руб.153 руб. в СплитДата-кабель PERO DC-07 UNIVERSAL 2 in 1, USB-A + PD to Lightnin...
Смотрите также: Автомобильные держатели, Аксессуары для умных часов и фитнес-браслетов, Внешние аккумуляторы, Зарядные устройства для телефонов, Защитные стекла, пленки для телефонов, Кабели и адаптеры, Мобильные телефоны, Прочие аксессуары для смартфонов, Смартфоны, Умные часы, Чехлы для телефонов, type-c, lightning
Отзывы о товаре Кабель UGREEN US287-60114 (60114)