Exzakt - Essential Cuts (Coloured) (0076625930282) виниловая пластинка
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Exzakt
Альбом (сингл)
Essential Cuts
Жанр
Инструментальная музыка
Версия издания
цветной винил
Цвет винила
серый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 970 руб.
В наличии
Код товара: 721778
|
Доставка в Москве
Загружаем...
|
Самовывоз в Москве
Загружаем...
3 970 руб.
- Гарантия производителя
Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
WAS
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
WAS
Barcode
[0076625930282]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Exzakt
Альбом (сингл)
Essential Cuts
Жанр
Инструментальная музыка
Трек-лист
Exzakt–Speaker Breaka, Exzakt–End Of The Pain, Exzakt–Start Of The Party, Exzakt & BFX–Close, Exzakt–More Bounce To The Ounce, Exzakt–Second Wave, Exzakt–Me & My 808 (Jensen Interceptor Remix), Exzakt–Sub.Sonic Bass, Exzakt–Citi Of Bass, Exzakt & Sinistar (2)–Take Another Hit
Версия издания
цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
серый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Exzakt - Essential Cuts (Coloured) (0076625930282) виниловая пластинка
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Exzakt–Speaker Breaka, Exzakt–End Of The Pain, Exzakt–Start Of The Party, Exzakt & BFX–Close, Exzakt–More Bounce To The Ounce, Exzakt–Second Wave, Exzakt–Me & My 808 (Jensen Interceptor Remix), Exzakt–Sub.Sonic Bass, Exzakt–Citi Of Bass, Exzakt & Sinistar (2)–Take Another Hit
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Инструментальная музыка, Цветной винил
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Похожие товары
-
В наличииЦена 3 830 руб.958 руб. в СплитSindrome - Resurrection - The Complete Collection (0888751861510...
-
В наличииЦена 3 840 руб.960 руб. в СплитFleetwood Mac - Then Play On (0081227965518) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 3 840 руб.960 руб. в СплитМумий Тролль - Шамора Ч.2 (4680068805425) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 3 850 руб.963 руб. в СплитKovacs - Shades Of Black (5054196546311) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 3 850 руб.963 руб. в СплитLed Zeppelin - Led Zeppelin III (0081227965761) виниловая пласти...
-
В наличииЦена 3 850 руб.963 руб. в СплитLinkin Park - Living Things (0093624921127) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 3 850 руб.963 руб. в СплитMuse - Origin Of Symmetry (0825646909452) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 3 850 руб.963 руб. в СплитSade - The Best Of (0888751805910) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 3 850 руб.963 руб. в СплитSt. Germain - St Germain (0825646121984) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 3 850 руб.963 руб. в СплитDepeche Mode - Spirit (0889854116514) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 3 850 руб.963 руб. в СплитRoger Waters - Is This The Life We Really Want? (0889854364915) ...
-
В наличииЦена 3 850 руб.963 руб. в СплитJimi Hendrix - Both Sides Of The Sky (0190758142012) виниловая п...
Бренд
WAS
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
WAS
Barcode
[0076625930282]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Exzakt
Альбом (сингл)
Essential Cuts
Жанр
Инструментальная музыка
Трек-лист
Exzakt–Speaker Breaka, Exzakt–End Of The Pain, Exzakt–Start Of The Party, Exzakt & BFX–Close, Exzakt–More Bounce To The Ounce, Exzakt–Second Wave, Exzakt–Me & My 808 (Jensen Interceptor Remix), Exzakt–Sub.Sonic Bass, Exzakt–Citi Of Bass, Exzakt & Sinistar (2)–Take Another Hit
Версия издания
цветной винил
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
серый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
США
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Exzakt–Speaker Breaka, Exzakt–End Of The Pain, Exzakt–Start Of The Party, Exzakt & BFX–Close, Exzakt–More Bounce To The Ounce, Exzakt–Second Wave, Exzakt–Me & My 808 (Jensen Interceptor Remix), Exzakt–Sub.Sonic Bass, Exzakt–Citi Of Bass, Exzakt & Sinistar (2)–Take Another Hit
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Инструментальная музыка, Цветной винил
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Инструментальная музыка, Цветной винил
Exzakt - Essential Cuts (Coloured) (0076625930282) виниловая пластинка - стоимость товара 3970 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Exzakt - Essential Cuts (Coloured) (0076625930282) виниловая пластинка