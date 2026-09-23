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Nick Cave & The Bad Seeds – Henry's Dream (5414939710711) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Nick Cave & The Bad Seeds – Henry's Dream (5414939710711) виниловая пластинка

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Nick Cave &amp; The Bad Seeds – Henry&#039;s Dream (5414939710711) виниловая пластинка - фото 1
Nick Cave &amp; The Bad Seeds – Henry&#039;s Dream (5414939710711) виниловая пластинка - фото 2
Nick Cave &amp; The Bad Seeds – Henry&#039;s Dream (5414939710711) виниловая пластинка - фото 3
Nick Cave &amp; The Bad Seeds – Henry&#039;s Dream (5414939710711) виниловая пластинка - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2014
Исполнитель
Nick Cave, The Bad Seeds
Альбом (сингл)
Henrys Dream
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • Nick Cave &amp; The Bad Seeds – Henry&#039;s Dream (5414939710711) виниловая пластинка - фото 1
  • Nick Cave &amp; The Bad Seeds – Henry&#039;s Dream (5414939710711) виниловая пластинка - фото 2
  • Nick Cave &amp; The Bad Seeds – Henry&#039;s Dream (5414939710711) виниловая пластинка - фото 3
  • Nick Cave &amp; The Bad Seeds – Henry&#039;s Dream (5414939710711) виниловая пластинка - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 800 руб. 
Начислим 142 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 642308
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Nick Cave & The Bad Seeds – Henry's Dream (5414939710711) виниловая пластинка
3 800 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Mute, BMG
Barcode
[5414939710711]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2014
Исполнитель
Nick Cave, The Bad Seeds
Альбом (сингл)
Henrys Dream
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Nick Cave & The Bad Seeds – Henry's Dream (5414939710711) виниловая пластинка

Переиздание студийного альбома 2010 года. Рок-группа Nick Cave and the Bad Seeds была создана в 1983 году в Мельбурне. Коллектив был основан двумя екс-участниками группы The Birthday Party вокалистом Ником Кейвом и музыкантом Миком Харви, к которым присоединился гитарист Blixa Bargeld. Дискография группы включает 15 студийных альбомов, 29 синглов, 5 видео-изданий и 1 трибьют-альбом.

Отзывы о товаре Nick Cave & The Bad Seeds – Henry's Dream (5414939710711) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Mute, BMG
Barcode
[5414939710711]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2014
Исполнитель
Nick Cave, The Bad Seeds
Альбом (сингл)
Henrys Dream
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
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Упаковка издания
Carton Sleeve
Описание
Переиздание студийного альбома 2010 года. Рок-группа Nick Cave and the Bad Seeds была создана в 1983 году в Мельбурне. Коллектив был основан двумя екс-участниками группы The Birthday Party вокалистом Ником Кейвом и музыкантом Миком Харви, к которым присоединился гитарист Blixa Bargeld. Дискография группы включает 15 студийных альбомов, 29 синглов, 5 видео-изданий и 1 трибьют-альбом.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Nick Cave & The Bad Seeds – Henry's Dream (5414939710711) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 3800 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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