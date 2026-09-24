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Tangerine Dream - Finnegans Wake (0802644822716) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Tangerine Dream - Finnegans Wake (0802644822716) виниловая пластинка

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Tangerine Dream - Finnegans Wake (0802644822716) виниловая пластинка - фото 1
Tangerine Dream - Finnegans Wake (0802644822716) виниловая пластинка - фото 2
Tangerine Dream - Finnegans Wake (0802644822716) виниловая пластинка - фото 3
Tangerine Dream - Finnegans Wake (0802644822716) виниловая пластинка - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Tangerine Dream
Альбом (сингл)
Finnegans Wake
Жанр
Инструментальная музыка
Версия издания
лимитированное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Tangerine Dream - Finnegans Wake (0802644822716) виниловая пластинка - фото 1
  • Tangerine Dream - Finnegans Wake (0802644822716) виниловая пластинка - фото 2
  • Tangerine Dream - Finnegans Wake (0802644822716) виниловая пластинка - фото 3
  • Tangerine Dream - Finnegans Wake (0802644822716) виниловая пластинка - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 290 руб. 
Начислим 200 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 721547
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Tangerine Dream - Finnegans Wake (0802644822716) виниловая пластинка
6 290 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
KSCOPE
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Kscope
Barcode
[0802644822716]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Tangerine Dream
Альбом (сингл)
Finnegans Wake
Жанр
Инструментальная музыка
Трек-лист
The Sensational Fall Of The Master Builder, Finnegans Excessive Wake, Resurrection By The Spirit, Mother Of All Sources, The Warring Forces Of The Twins, Three Quarks For Muster Mark, Everling's Mythical Letter, Hermaphrodite
Версия издания
лимитированное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Специальное издание (серия)
Eastgate's Sonic Poem Series
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Tangerine Dream - Finnegans Wake (0802644822716) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: The Sensational Fall Of The Master Builder, Finnegans Excessive Wake, Resurrection By The Spirit, Mother Of All Sources, The Warring Forces Of The Twins, Three Quarks For Muster Mark, Everling's Mythical Letter, Hermaphrodite

Отзывы о товаре Tangerine Dream - Finnegans Wake (0802644822716) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
KSCOPE
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Kscope
Barcode
[0802644822716]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Tangerine Dream
Альбом (сингл)
Finnegans Wake
Жанр
Инструментальная музыка
Трек-лист
The Sensational Fall Of The Master Builder, Finnegans Excessive Wake, Resurrection By The Spirit, Mother Of All Sources, The Warring Forces Of The Twins, Three Quarks For Muster Mark, Everling's Mythical Letter, Hermaphrodite
Версия издания
лимитированное
Развернуть
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Специальное издание (серия)
Eastgate's Sonic Poem Series
Страна производитель
США
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: The Sensational Fall Of The Master Builder, Finnegans Excessive Wake, Resurrection By The Spirit, Mother Of All Sources, The Warring Forces Of The Twins, Three Quarks For Muster Mark, Everling's Mythical Letter, Hermaphrodite
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Tangerine Dream - Finnegans Wake (0802644822716) виниловая пластинка - купить по цене 6290 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Доступен самовывоз и доставка.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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